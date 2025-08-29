Mar del Plata: detuvieron a un hombre acusado de explotar a sexualmente a mujeres y rescataron a una víctima que estaba cautiva

La investigación comenzó en julio por alertas en el Monoblock 21 del Complejo SOIP

Un hombre acusado de drogar y explotar sexualmente a mujeres fue detenido en las últimas horas por la policía bonaerense en la ciudad Mar del Plata. Su captura se concretó en el marco de un operativo en el Complejo habitacional SOIP, donde hallaron al sospechoso y descubrieron que tenía cautiva a una de sus víctimas: una joven de 23 años con quien grababa sus encuentros sexuales y hasta le había tatuado sus iniciales en sus partes íntimas.

La investigación que derivó en el procedimiento comenzó el pasado 11 de julio, luego de que vecinos de la zona denunciaran la presunta retención de chicas contra su voluntad en su domicilio.

A partir de estas alertas se inició un trabajo de seguimiento que permitió constatar que el imputado, identificado como U.F., de 41 años, ejercía violencia física, amenazas y coerción, además de suministrar estupefacientes como forma de sometimiento sobre tres mujeres adultas.

El fiscal a cargo del caso, Emiliano Fortunato, logró determinar que el acusado trasladaba a las víctimas en su camioneta Volkswagen Amarok hacia distintos domicilios particulares, donde las obligaba a prostituirse. Parte de las ganancias eran retenidas por él.

Con los elementos de prueba reunidos -entre ellos observaciones encubiertas, testimonios de vecinos y seguimiento vehicular- la Justicia otorgó dos órdenes de allanamiento y una de detención sobre el sospechoso, quien fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán luego de negarse a declarar.

El procedimiento en cuestión se dio en el marco de la causa caratulada como explotación de la prostitución y estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, a través de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado.

El detenido, con antecedentes penales, sometía a mujeres mediante violencia, amenazas y suministro de drogas, obligándolas a prostituirse en distintos domicilios

El operativo contó con la presencia del fiscal interviniente y permitió rescatar a una joven de 23 años, considerada la víctima principal.

Durante el allanamiento se secuestraron diversos elementos de interés para la causa: un teléfono celular, dos balanzas de precisión, una notebook, un pendrive, un elemento de estimulación sexual, una máquina de tatuar con gran cantidad de agujas y un cuadro con un orificio en el centro, presuntamente destinado a ocultar una cámara espía.

Tras la detención del presunto proxeneta, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense tomaron intervención en la atención y acompañamiento de las mujeres víctima de trata.

En este marco, una de ellas contó que el capturado obligaba a la joven a prostituirse tanto en el lugar allanado como en otros domicilios y denunció que la había marcado en su cuerpo mediante tatuajes forzados. Le había escrito la letra “F” en la pelvis y las iniciales “F” y “U” en los glúteos, correspondientes al nombre del detenido. La máquina de tatuar incautada sería la utilizada para este propósito.

Otro hallazgo relevante fue un pendrive que contendría grabaciones pornográficas de la joven y de otras mujeres. También se incautó el mencionado cuadro con un orificio. La víctima se encuentra actualmente bajo atención sanitaria y recibiendo contención.

En cuanto a los antecedentes del detenido, los registros judiciales muestran una serie de causas previas. Ya en el año 2000 había sido procesado por robo. Luego, en octubre de 2024, fue acusado de abuso sexual agravado, con intervención de la UFIJE 5.

En noviembre de 2024 enfrentó cargos por robo y tenencia ilegal de arma de guerra y en enero de este año fue imputado por lesiones leves contra una mujer, causa que quedó bajo la órbita de la UFIJE de Violencia de Género.

La causa actual está bajo la intervención de la UFI de Intervención Temprana de la Familia y de Género, a cargo de la fiscal Graciela Trill, y supervisada por el Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de Lucrecia Bustos, del Departamento Judicial Mar del Plata.