Roma analiza utilizar sus túneles como refugios contra el calor

La ciudad de Roma evalúa transformar su red de túneles y cavernas históricas en modernos refugios climáticos para enfrentar olas de calor extremas.

La ciudad de Roma explora la posibilidad de convertir su vasta red de cavernas históricas y túneles subterráneos en refugios climáticos ante el aumento extremo de las temperaturas, en medio de una de las olas de calor más persistentes de los últimos años en Italia.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Roma, busca identificar y analizar antiguos espacios excavados bajo la ciudad, como canteras, catacumbas y búnkeres, para ofrecer áreas de resguardo frente al calor, una problemática y motivo de alerta en Europa tras varios años consecutivos de récords térmicos.

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La emergencia climática que afecta a la península italiana —donde la ola de calor ha llevado a activar alertas rojas en varias ciudades, incluidas Florencia y Bolonia— ha forzado a las autoridades municipales a adoptar un enfoque innovador ante circunstancias que, según expertos, dejaron de ser excepcionales para convertirse en parte estructural del verano en la región.

El Plan contra el Calor de Roma, presentado oficialmente este verano, combina una serie de medidas inmediatas, como la habilitación de cientos de refugios públicos al aire libre y el refuerzo de zonas verdes, con soluciones a largo plazo bajo la superficie urbana. De acuerdo con EFE, el proyecto se plantea como un estudio exhaustivo, tanto desde el punto de vista técnico como de salubridad, del subsuelo romano y sus posibles aplicaciones climáticas.

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Expertos y autoridades advierten sobre la importancia de analizar la estructura y calidad del aire en cada caverna antes de permitir el acceso público a estos refugios subterráneos.

Las autoridades de la ciudad, encabezadas por el alcalde Roberto Gualtieri, ven la red subterránea como un recurso inexplorado para la protección ciudadana frente al calor extremo. “Queremos estudiar con detenimiento el tema de los espacios subterráneos”, señaló Edoardo Zanchini, director de la Oficina del Clima del Ayuntamiento de Roma, en declaraciones recogidas por EFE.

Zanchini subrayó la necesidad de realizar análisis rigurosos de cada caverna y túnel antes de abrirlos al público, priorizando la seguridad y la viabilidad social del plan, que se plantea como una estrategia de largo plazo impulsada desde la colaboración con organismos medioambientales y redes científicas.

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Roma se asienta sobre un entramado de canteras excavadas desde tiempos antiguos, galerías ferroviarias, catacumbas y refugios de la Segunda Guerra Mundial, lo que evidencia más de dos milenios de explotación subterránea. El Instituto Superior de Protección e Investigación del Medio Ambiente (ISPRA) y el Instituto de Geología Ambiental y Geoingeniería (CNR-IGAG) elaboran una cartografía detallada de estos espacios, cuyo resultado servirá como base para el plan de refugios climáticos.

Según el informe “The Hidden City” presentado por ISPRA, más de 100 kilómetros cuadrados (38,6 millas cuadradas) del territorio romano presentan cavidades subterráneas, con especial concentración en los municipios I, II, IV, V y VIII, donde la explotación de piedra fue históricamente más intensa.

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Cómo funcionarían los refugios subterráneos

Más de 100 kilómetros cuadrados de cavidades subterráneas en Roma podrían servir como base para nuevos refugios urbanos contra el calor.

Las ventajas térmicas de este tipo de refugio están comprobadas: en espacios como el Laberinto de la Caffarella, una antigua cantera ubicada en el parque de la Vía Appia Antica, la temperatura interior se mantiene estable alrededor de 15°C durante todo el año, en contraste con los más de 30°C que se registran afuera en los días más críticos. “Mucha gente viene en busca de alivio ante el calor de esta época”, explicó Alessandro Placidi, guía de la Asociación Roma Sotterranea, según recoge EFE.

Sin embargo, los especialistas advierten que la transformación de estos espacios no puede ser inmediata. El geólogo Giuseppe Delmonaco, de ISPRA, remarcó que, antes de habilitarlos como refugios, es necesario estudiar a fondo la calidad del aire y la estructura geológica, dado que la ventilación deficiente puede generar concentraciones peligrosas de gases como dióxido de carbono o radón, este último reconocido por la Organización Mundial de la Salud como la segunda causa de cáncer de pulmón. EFE detalla que el proyecto prevé instalar sistemas de monitoreo ambiental para garantizar condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad antes de aprobar cualquier uso público de estas cavernas.

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Financiamiento y otras medidas del plan

Según datos publicados por Roma Sette, el Plan contra el Calor dispone de una financiación de 50 millones de euros en cinco años e integra otras líneas de acción como la reforestación urbana —con unas 38.000 nuevas especies arbóreas desde 2022—, el incremento de áreas verdes y la “desimpermeabilización” de superficies para combatir el efecto de isla térmica, agravado por el asfalto y la densidad urbana.

La administración municipal ha lanzado un mapa digital con todos los refugios climáticos de acceso público, que se irá complementando con la eventual apertura de espacios subterráneos seguros. Además, el programa contempla campamentos estivales para niños, entradas gratuitas a piscinas para mayores y campañas específicas de prevención y asistencia sanitaria, como recomiendan los informes climáticos del Centro Euromediterráneo sobre el Cambio Climático (CMCC).

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Una reciente ola de calor extremo elevó las temperaturas por encima de los 40 °C en Italia, obligando a las autoridades de Roma a implementar medidas extraordinarias EFE/MASSIMO PERCOSSI

El fenómeno de olas de calor intensas está plenamente documentado en el último Informe de Monitoreo Climático de Roma, en colaboración con el CMCC, que confirma que 2025 fue el tercer año más caluroso en la ciudad desde 1991, solo superado por 2022 y 2024.

El Ministerio de Sanidad de Italia ha activado el nivel máximo de alerta para la salud durante el verano y rige restricciones laborales en los sectores de la construcción y agricultura durante las horas centrales del día, según informó Diario Libre. Las temperaturas nocturnas superiores a 20°C —las llamadas “noches tropicales”— aumentan la peligrosidad de los episodios para los sectores más vulnerables, como personas mayores o niños.

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El marco climático y las recomendaciones internacionales

El plan impulsado por Roma funciona en consonancia con la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Italia y las recomendaciones de organizaciones mundiales como la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que documentó la temperatura récord europea de 48,8 °C, registrada en Sicilia en agosto de 2021. El comité científico que aprobó la verificación de estos datos subraya que el clima extremo “se está convirtiendo en la nueva normalidad” en la región, hecho reiterado en los reportes de la Unión Europea sobre adaptación y resiliencia.

El director de la Oficina del Clima, Edoardo Zanchini, cerró su exposición destacando que la prioridad es la seguridad pública y que cualquier futuro refugio subterráneo deberá ser plenamente accesible y gratuito. Mientras tanto, el ayuntamiento continuará los estudios y consultas con universidades, asociaciones y ciudadanía, con el objetivo de adaptar la capital italiana a los rigores térmicos del presente y el futuro.

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