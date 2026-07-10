Crimen y Justicia

Se disfrazaron de playeros para detener a dos motochorros acusados de cometer al menos 14 robos en cinco meses

El operativo encubierto tuvo lugar en una estación de servicio de Luján. Los sospechosos tienen 18 y 38 años. También hay otro joven de 19 años arrestado por los hechos y un prófugo

Guardar
Google icon

Este video, presentado como metraje de seguridad, documenta un operativo policial nocturno en una gasolinera. Se observa a individuos vestidos con uniformes rojos, similares a los de playeros, interactuando físicamente con personas en motocicletas y otros sujetos con ropa oscura. La escena muestra bombas de combustible y varios vehículos de dos ruedas estacionados. Las imágenes capturan el momento de la detención de dos individuos por parte del personal encubierto. El evento es una cobertura de un operativo policial.

Un operativo encubierto llevado adelante por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Luján permitió detener a dos sospechosos y aprehender a un tercero acusados de integrar una banda de motochorros vinculada a 14 asaltos violentos en Luján y localidades cercanas. Los agentes, camuflados como empleados de una estación de servicio, aguardaron el momento oportuno para sorprender a los investigados cuando arribaron en una motocicleta de alta cilindrada.

Según la información oficial, la investigación se centró en una serie de robos cometidos entre febrero y junio de este año bajo la modalidad de motochorros. En todos los casos, al menos dos hombres armados interceptaban a motociclistas en rutas y accesos de Luján, Open Door, Carlos Keen y otras localidades, con el objetivo de despojarlos de sus vehículos y pertenencias. Las víctimas fueron 14 en total, algunas de las cuales resultaron heridas por disparos durante los ataques.

PUBLICIDAD

Vista trasera de dos personas en una motocicleta negra con patente A27 ZCW circulando por una calle con doble línea amarilla y un poste amarillo
Una cámara de seguridad que tomó a los sospechosos

La DDI Luján reunió pruebas a partir del análisis de cámaras de seguridad, informes de antenas telefónicas y testimonios, lo que permitió identificar a los sospechosos. Con autorización judicial, los agentes montaron vigilancia en las inmediaciones de la estación de servicio YPF ubicada sobre Ruta 7, donde la información recolectada indicaba que uno de los prófugos solía frecuentar el lugar.

Así, efectivos de civil se infiltraron en la estación, haciéndose pasar por playeros.

Cinco hombres de pie frente a un automóvil en una estación de servicio YPF. Tres llevan chaquetas DDI, uno lleva uniforme YPF y dos llevan abrigos oscuros
Agentes policiales detienen a dos hombres acusados de robos

El 9 de julio, observaron la llegada de una moto de alta cilindrada con dos hombres. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar, pero fueron rápidamente reducidos y detenidos. Los arrestados fueron identificados como Sebastián Ezequiel Barroso, de 18 años, y Matías Ezequiel Barroso, de 38, este último con antecedentes por delitos contra la propiedad automotor y las personas. Durante el procedimiento, se secuestró la moto utilizada en los hechos, dos cascos y un teléfono celular.

PUBLICIDAD

El primer detenido de la causa, Ignacio Emanuel Soto, de 19 años, había sido arrestado el 1 de julio en General Rodríguez, tras otro operativo de vigilancia. La investigación, impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de Mercedes, sigue en curso para dar con un cuarto sospechoso aún prófugo.

Dos hombres sonríen, uno con capucha, ambos con gorra y chaqueta de YPF, dentro de una habitación con aire acondicionado, calentador de agua y muebles
Dos agentes policiales disfrazados de playeros con uniformes de YPF

Temas Relacionados

Últimas noticiasLujánMotochorrosInseguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sigue la ola de asaltos a policías: un agente de la Federal mató a un ladrón tras un intento de robo en Moreno

Ocurrió este viernes por la mañana, cuando el efectivo estaba de franco. Ante la situación, la víctima sacó su arma reglamentaria y se defendió del hecho. Una cámara de seguridad grabó la secuencia

Sigue la ola de asaltos a policías: un agente de la Federal mató a un ladrón tras un intento de robo en Moreno

Pidieron absolver por prescripción al ex Gran Hermano Marcelo Corazza en la causa por abuso sexual infantil

Fue en el marco del juicio que también lo investiga por corrupción de menores y trata de personas. El fiscal además argumentó falta de pruebas en la acusación de asociación ilícita

Pidieron absolver por prescripción al ex Gran Hermano Marcelo Corazza en la causa por abuso sexual infantil

“Me entregaron”: el duro relato del jubilado torturado en una entradera durante el partido de la Selección

La víctima tiene 76 años y fue golpeado por un grupo de asaltantes en su casa de Ituzaingó. Le robaron 10 mil dólares que había cobrado hace poco por un juicio

“Me entregaron”: el duro relato del jubilado torturado en una entradera durante el partido de la Selección

Santiago del Estero: un joven denunció que su sobrino lo golpeó, amenazó y dejó atado a un árbol por cinco horas

El hombre fue llevado engañado por su familiar hacia un paraje de monte, en donde dos personas más lo esperaban. Se habría tratado de un ajuste de cuentas por “problemas de vieja data”. Cómo fue el calvario que vivió y la línea de investigación que siguen las autoridades

Santiago del Estero: un joven denunció que su sobrino lo golpeó, amenazó y dejó atado a un árbol por cinco horas

“Las víctimas siguen apareciendo”: qué se sabe de la estafa piramidal de Parque Leloir que supera el millón de dólares

Infobae habló con Juan Silvestrini, abogado de una mujer que invirtió 350 mil dólares en el esquema Ponzi. Hay un detenido y un prófugo con captura internacional

“Las víctimas siguen apareciendo”: qué se sabe de la estafa piramidal de Parque Leloir que supera el millón de dólares

DEPORTES

La historia detrás de “La cuarta estrella”, la canción que nació en las redes y llegó al vestuario de la Selección

La historia detrás de “La cuarta estrella”, la canción que nació en las redes y llegó al vestuario de la Selección

El descargo de Vinícius Júnior tras la prematura eliminación de Brasil del Mundial: “Otra vez pensando en qué escribir”

Las claves de la Suiza que enfrentará a Argentina, según un excompañero de Murat Yakin

La AFA presentó su modelo de gestión comercial en Kansas City: “Hoy somos una marca que trasciende el fútbol”

Facundo Díaz Acosta buscará su sexta final de la temporada en el Challenger de Braunschweig

TELESHOW

Wanda Nara, de viaje con cuatro de sus hijos: cuál fue el destino elegido

Wanda Nara, de viaje con cuatro de sus hijos: cuál fue el destino elegido

El divertido desafío del idioma entre Maxi López y Daniela Christiansson: “Esa palabra es muy difícil”

Cantó un clásico de Rodrigo Bueno y recibió un gran elogio de La Mona Jiménez: “Sus temas son muy difíciles”

Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi por la lesión que sufrió una de sus hijas: “Jamás la llevó al médico”

La sugestiva foto de la China Suárez y Mauro Icardi arriba de un avión: “¿Cómo podés sonreír así?“

INFOBAE AMÉRICA

La reunión del CAPTAC-DR abre en Guatemala una agenda para la estabilidad económica regional

La reunión del CAPTAC-DR abre en Guatemala una agenda para la estabilidad económica regional

¿Cuáles son los requisitos y el cuidado que debe tener para evitar rechazos al viajar por tierra en Centroamérica?

Panamá busca técnico para un nuevo ciclo mundialista, pero no cierra la puerta a Thomas Christiansen

El Poder Ejecutivo dominicano propone modificar 18 artículos del nuevo Código Penal tras ola de protestas

La CEPAL advierte que Nicaragua y Honduras sufrirán el mayor deterioro comercial por el alza del petróleo