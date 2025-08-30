Crimen y Justicia

Robo a Chicho Serna: ordenaron al acusado a abandonar Villa La Angostura en menos de 48 horas

Luego de que el hombre fuera detenido el jueves, las autoridades confirmaron que se trataba de una persona con antecedentes

El acusado fue imputado por
El acusado fue imputado por robo y deberá regresar a su ciudad de origen

Después de que fuera detenido como el responsable de haberle robado al ex futbolista y actual consejero de Boca Juniors, Mauricio “Chicho” Serna, en Villa La Angostura, las autoridades ordenaron a “R. L.” a abandonar la ciudad en un plazo de 48 años. Además, deberá cumplir con un régimen de control especial.

Durante la audiencia celebrada el jueves por la tarde, el asistente letrado Federico Gayós presentó cargos por robo contra el detenido, tras haberlo señalado como el presunto responsable de haber sustraído diversas pertenencias del vehículo de la víctima la noche anterior.

Según la denuncia que presentó el ex jugador de fútbol, el miércoles se había dirigido a cenar en un restaurante de la localidad y, para cuando regresó, notó que le faltaban varias pertenencias. Además de haber sido imputado por este hecho, el fiscal sumó una acusación por encubrimiento, vinculada a un hecho ocurrido en julio, cuando había sido visto con prendas robadas de una vivienda particular.

Por este motivo, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que el R. L. fuera obligado a dejar la ciudad en un plazo de 48 horas y que se le prohibiera el ingreso sin autorización del tribunal durante dos meses. De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, la medida marcó un precedente inusual en la aplicación de medidas cautelares en la provincia de Neuquén.

El ex futbolista recuperó sus
El ex futbolista recuperó sus pertenencias

En respuesta, el juez de garantías Ignacio Pombo respaldó la formulación de cargos y avaló las medidas cautelares propuestas. Incluso, el magistrado sumó que el imputado deberá presentarse semanalmente en una comisaría de Bariloche, ciudad donde reside, para poder tener un seguimiento suyo.

Según la reconstrucción de los hechos, el robo al ex futbolista ocurrió el 27 de agosto, entre las 18:30 y las 19:00 horas, en la intersección de las calles Las Mutisias y Las Fucsias. En ese período de tiempo, su vehículo, un Nissan V-Drive, se encontraba estacionado mientras compartía una comida con su esposa y un amigo en un restaurante céntrico.

La secuencia del robo al exfutbolista fue registrada en video y fue difundida en redes sociales. En las imágenes se observó cómo el ladrón, portando una mochila, se sienta en el cordón de la vereda para disimular sus intenciones, se acerca al vehículo, rompe el vidrio y se aleja caminando.

Un comerciante de la zona, que fue testigo del hecho fue el responsable de alertar de inmediato al personal de la Comisaría 28. Por su parte, Serna descubrió lo ocurrido, cuando salió del restaurante, tras ser notificado de que había estacionado en contramano. Fue allí que encontró a los efectivos policiales alrededor de su automóvil.

Las autoridades detuvieron al acusado
Las autoridades detuvieron al acusado horas más tarde (Gentileza: LM Neuquén)

El comisario Marcos Oviedo explicó que entrevistaron al ex futbolista, quien comprobó que le habían roto el vidrio de la ventanilla y le habían sustraído bolsos con efectos personales, entre ellos un teléfono celular iPhone, maquillajes y bijouterie, incluyendo cadenas de plata y oro.

La rápida intervención policial, sumada al aporte de un vecino y al análisis de las cámaras de seguridad, permitió identificar y localizar al sospechoso, conocido en la zona por antecedentes similares. De esta manera, el personal policial lo interceptó en las inmediaciones de su domicilio, antes de que ingresara, y lo encontró en posesión de los objetos robados.

En el transcurso de la noche, los objetos recuperados fueron devueltos a Serna, quien agradeció la pronta respuesta de la policía y posó sonriente en una fotografía institucional. La fiscalía de turno dispuso las diligencias correspondientes y notificó judicialmente al imputado, mientras la investigación continúa.

En relación con el antecedente de julio, la Fiscalía detalló que el 29 de ese mes, cerca de las 12:30 horas, el acusado fue visto caminando por la calle con un buzo, un pantalón y una mochila que habían sido sustraídos de una vivienda particular cuatro días antes. Aunque no participó en el robo, fue acusado de encubrimiento, ya que un efectivo policial reconoció las prendas y la mochila como parte de una denuncia previa.

