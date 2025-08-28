Crimen y Justicia

Chicho Serna sufrió un robo en Neuquén: detuvieron a un sospechoso y recuperaron sus pertenencias

El futbolista colombiano cenaba en un restaurante de Villa La Angostura cuando advirtió el hecho. El ladrón fue liberado, pero se le prohibió el ingreso a la ciudad

Por Facundo Macia Marquis

Guardar
La rápida intervención policial permitió
La rápida intervención policial permitió identificar y detener al sospechoso, recuperar los objetos robados y devolverlos a Serna la misma noche del hecho

El exfutbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna, fue víctima de un robo en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, donde delincuentes violentaron la ventanilla de su vehículo mientras cenaba en un restaurante céntrico de la localidad y se llevaron sus pertenencias.

El hecho ocurrió el miércoles pasado y fue advertido por el propio Serna, exjugador e integrante del Consejo del Fútbol en Boca. Según denunció, tomó conocimiento del robo cuando salió del local donde estaba para ir a acomodar su auto, que lo había dejado mal estacionado. Fue en ese momento que notó que desconocidos habían sustraído su bolso donde tenía un teléfono celular y varias alhajas.

Tras reportar el episodio con la policía, agentes de la Comisaría 28° iniciaron un rastrillaje por la zona a fin de identificar a los involucrados, al tiempo que examinaron las cámaras de seguridad del lugar. Esa labor permitió dar con un sospechoso con antecedentes, a quien ubicaron en la escena y poco después fue localizado en un domicilio bajo vigilancia policial.

En la vivienda, además, la policía encontró una mochila con prendas que coincidían con las utilizadas durante el hecho y un bolso con elementos de características similares a los denunciados.

Por orden judicial, los objetos fueron secuestrados formalmente y devueltos esa misma noche a Serna, quien agradeció la rápida intervención de la fuerza. La fiscalía de turno dispuso las actuaciones correspondientes y el sospechoso fue detenido.

Según supo Infobae, el delincuente permaneció aprehendido hasta este jueves por la tarde, cuando recuperó la libertad tras la formulación de cargos en su contra por dos hechos: uno de encubrimiento y otro por robo.

Además, como medida cautelar, la justicia le prohibió ingresar nuevamente a Villa La Angostura tras realizar presentaciones en una comisaría de Bariloche, ciudad de la provincia limítrofe de Río Negro, de la que es oriundo el delincuente.

Otro robo en Neuquén

La esquina de Lago Viedma
La esquina de Lago Viedma y Crouzeilles, en el barrio Almafuerte II de la ciudad de Neuquén donde la pareja fue interceptada por los delincuentes

La misma semana una pareja fue víctima de un violento robo en Neuquén. Los delincuentes los interceptaron y, para sustraerles el auto, arrastraron dos cuadras a la mujer, colgada del vehículo. Su novio recibió una herida de arma blanca en el pecho.

Según fuentes policiales, todo ocurrió cuando un grupo de ladrones armados abordó a Claudia, de 29 años, y su pareja, de 25, en una calle del barrio Almafuerte II.

De acuerdo al testimonio de Claudia, el hecho comenzó cuando detuvieron el Volkswagen Bora negro en el que se trasladaban para realizar unos trámites y buscar a la madre de su pareja. “Venía de Plottier a Neuquén, tenía que cambiar la yerba del mate y por eso paramos, fue en ese momento que nos sorprendieron”, detalló la joven.

Según la declaración de la víctima, mientras su pareja activaba las balizas, ella se disponía a cambiar la yerba. Fue entonces cuando observó a un hombre armado que, además, utilizaba una muleta. “Me pedía que bajara del auto”, narró. El presunto delincuente, de unos 35 años o más, apuntaba directamente hacia ella, mientras el otro asaltante, también mayor y armado con un cuchillo, intimidaba a su novio.

La pareja fue obligada a descender del vehículo, pero lejos de resignarse ante la amenaza, los jóvenes resistieron y se generó un forcejeo. “Mi novio recibió un corte en el pecho”, aseguró Claudia. “Yo hice todo para que no se llevaran el auto”, agregó, al explicar cómo se aferró a la puerta en medio del tironeo.

El intento de impedir el robo derivó en nuevas agresiones. “Me arrastraron dos cuadras hasta que solté”, expresó Claudia ante el medio local. Además, ella fue amenazada varias veces con el arma de fuego. “No tuve miedo, pensaba en el auto”, resumió.

Dentro del automóvil robado se encontraban las carteras, teléfonos, tarjetas y toda la documentación personal de la pareja.

Según la información proporcionada, los delincuentes serían hombres mayores de 35 años y actuaron con total confianza en el horario y la ubicación seleccionada para el atraco. La víctima percibió que la muleta usada por uno de los asaltantes posiblemente fue una estrategia para parecer menos sospechoso.

Las fuerzas policiales continúan la investigación para dar con los autores del robo y el ataque, con pocos datos concretos hasta el momento y el testimonio de las víctimas como principal punto de partida.

Temas Relacionados

Villa La AngosturaNeuquénChicho SernaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Discutió con un conductor, se bajó del auto y lo amenazó con un arma en plena General Paz: el relato viral de un testigo

El hombre armado era un policía de fuerza federal que estaba fuera de servicio. Las autoridades descubrieron que los ocupantes del otro auto llevaban una suma millonaria de dinero y abrieron una causa por averiguación de ilícito

Discutió con un conductor, se

El crimen de Diego Fernández Lima en la casa de Coglhan: Cristian Graf pidió el sobreseimiento

La presentación la hizo su defensa ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 en la causa por el encubrimiento del hallazgo de los restos

El crimen de Diego Fernández

El caso del cine porno de Ciudadela: detuvieron a un tercer acusado de explotar sexualmente a mujeres trans

Se trata del hermano del dueño del lugar, quien también está imputado en la causa. La PFA lo capturó en un domicilio de Avellaneda

El caso del cine porno

Tres detenidos por el narcosecuestro de la dealer boliviana comandado por un asesino de policías

El caso ocurrió en agosto de 2024 en Florencio Varela y la víctima fue liberada tras pagar un rescate de 6 mil dólares. Ahora, la División Antisecuestros Sur de la PFA arrestó a los sospechosos en una redada que terminó con 40 ladrillos de cocaína incautados

Tres detenidos por el narcosecuestro

La reacción de la familia de Mariano Barbieri tras la condena de su asesino: “No sé cómo se sigue”

El padre, el hermano y la viuda de la víctima hablaron con la prensa luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 sentenciara a Isaías José Suárez a 19 años de prisión

La reacción de la familia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las tortas más famosas de

Las tortas más famosas de EEUU llegan a Buenos Aires: todo lo que hay que saber sobre el desembarco de The Cheesecake Factory

Qué piensan los jóvenes del trabajo, los estudios y la posibilidad de emigrar

Tras la decisión del Gobierno con los feriados que caen fin de semana, así quedó definido el calendario

Condenaron a 11 años de prisión a un hombre por cuatro abusos sexuales contra la hija de su pareja

Las exportaciones de oro y plata crecieron 45% y rompieron un récord histórico en el primer semestre

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky afirmó que la próxima

Zelensky afirmó que la próxima semana se definirá el marco de garantías de seguridad para Ucrania

Guía para alojamientos seguros y confiables a la hora de viajar con tu mascota

Un piloto de un avión de combate F-16 murió en Polonia antes de una exhibición militar

El arte argentino conquista Roma con la exposición ‘Affacciati Alla Finestra’ en la Casa Argentina

Estados Unidos celebró la reactivación de sanciones de la ONU contra Irán por su incumplimiento nuclear

TELESHOW
Charlotte Caniggia fue contundente y

Charlotte Caniggia fue contundente y apuntó contra Wanda Nara: “Decorado”

Marley conmovió a sus seguidores con un tierno video de sus hijos: “Felices 8 meses, mi bebita hermosa”

Mauro Icardi le dedicó un romántico posteo a la China Suárez y estallaron las críticas por una frase que usó

Joaquín Furriel celebró su cumpleaños con amigos famosos y los colores de Racing en el Teatro San Martín

La felicidad de la China Suárez tras reunir a sus hijos en Estambul: abrazos y sonrisas bajo el sol