Chicho Serna sufrió un robo en Neuquén: detuvieron a un sospechoso y recuperaron sus pertenencias

La rápida intervención policial permitió identificar y detener al sospechoso, recuperar los objetos robados y devolverlos a Serna la misma noche del hecho

El exfutbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna, fue víctima de un robo en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, donde delincuentes violentaron la ventanilla de su vehículo mientras cenaba en un restaurante céntrico de la localidad y se llevaron sus pertenencias.

El hecho ocurrió el miércoles pasado y fue advertido por el propio Serna, exjugador e integrante del Consejo del Fútbol en Boca. Según denunció, tomó conocimiento del robo cuando salió del local donde estaba para ir a acomodar su auto, que lo había dejado mal estacionado. Fue en ese momento que notó que desconocidos habían sustraído su bolso donde tenía un teléfono celular y varias alhajas.

Tras reportar el episodio con la policía, agentes de la Comisaría 28° iniciaron un rastrillaje por la zona a fin de identificar a los involucrados, al tiempo que examinaron las cámaras de seguridad del lugar. Esa labor permitió dar con un sospechoso con antecedentes, a quien ubicaron en la escena y poco después fue localizado en un domicilio bajo vigilancia policial.

En la vivienda, además, la policía encontró una mochila con prendas que coincidían con las utilizadas durante el hecho y un bolso con elementos de características similares a los denunciados.

Por orden judicial, los objetos fueron secuestrados formalmente y devueltos esa misma noche a Serna, quien agradeció la rápida intervención de la fuerza. La fiscalía de turno dispuso las actuaciones correspondientes y el sospechoso fue detenido.

Según supo Infobae, el delincuente permaneció aprehendido hasta este jueves por la tarde, cuando recuperó la libertad tras la formulación de cargos en su contra por dos hechos: uno de encubrimiento y otro por robo.

Además, como medida cautelar, la justicia le prohibió ingresar nuevamente a Villa La Angostura tras realizar presentaciones en una comisaría de Bariloche, ciudad de la provincia limítrofe de Río Negro, de la que es oriundo el delincuente.

Otro robo en Neuquén

La esquina de Lago Viedma y Crouzeilles, en el barrio Almafuerte II de la ciudad de Neuquén donde la pareja fue interceptada por los delincuentes

La misma semana una pareja fue víctima de un violento robo en Neuquén. Los delincuentes los interceptaron y, para sustraerles el auto, arrastraron dos cuadras a la mujer, colgada del vehículo. Su novio recibió una herida de arma blanca en el pecho.

Según fuentes policiales, todo ocurrió cuando un grupo de ladrones armados abordó a Claudia, de 29 años, y su pareja, de 25, en una calle del barrio Almafuerte II.

De acuerdo al testimonio de Claudia, el hecho comenzó cuando detuvieron el Volkswagen Bora negro en el que se trasladaban para realizar unos trámites y buscar a la madre de su pareja. “Venía de Plottier a Neuquén, tenía que cambiar la yerba del mate y por eso paramos, fue en ese momento que nos sorprendieron”, detalló la joven.

Según la declaración de la víctima, mientras su pareja activaba las balizas, ella se disponía a cambiar la yerba. Fue entonces cuando observó a un hombre armado que, además, utilizaba una muleta. “Me pedía que bajara del auto”, narró. El presunto delincuente, de unos 35 años o más, apuntaba directamente hacia ella, mientras el otro asaltante, también mayor y armado con un cuchillo, intimidaba a su novio.

La pareja fue obligada a descender del vehículo, pero lejos de resignarse ante la amenaza, los jóvenes resistieron y se generó un forcejeo. “Mi novio recibió un corte en el pecho”, aseguró Claudia. “Yo hice todo para que no se llevaran el auto”, agregó, al explicar cómo se aferró a la puerta en medio del tironeo.

El intento de impedir el robo derivó en nuevas agresiones. “Me arrastraron dos cuadras hasta que solté”, expresó Claudia ante el medio local. Además, ella fue amenazada varias veces con el arma de fuego. “No tuve miedo, pensaba en el auto”, resumió.

Dentro del automóvil robado se encontraban las carteras, teléfonos, tarjetas y toda la documentación personal de la pareja.

Según la información proporcionada, los delincuentes serían hombres mayores de 35 años y actuaron con total confianza en el horario y la ubicación seleccionada para el atraco. La víctima percibió que la muleta usada por uno de los asaltantes posiblemente fue una estrategia para parecer menos sospechoso.

Las fuerzas policiales continúan la investigación para dar con los autores del robo y el ataque, con pocos datos concretos hasta el momento y el testimonio de las víctimas como principal punto de partida.