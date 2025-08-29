Crimen y Justicia

Discutió con su ex pareja en San Martín, la prendió fuego delante de su nuevo novio y la mujer murió horas después

La mujer, de 31 años, tenía el 70% del cuerpo quemado. Había antecedentes de violencia de género

La mujer, de 31 años, fue víctima del ataque en la madrugada del miércoles frente a su actual pareja. Había antecedentes de violencia de género (Video: Twitter)

Un brutal femicidio ocurrió en Ciudad Jardín El Libertador, en el partido de San Martín y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Un hombre roció con combustible y prendió fuego a su ex pareja, delante del novio actual. La mujer estuvo grave durante varias horas y, finalmente, falleció.

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles en el conurbano bonaerense. Minutos antes de las 05:00, en la intersección de las calles El Ombu y El Clavel, el agresor se acercó a donde se encontraba la víctima, identificada como Ana Clara Luna, de 31 años. Tras un intercambio de palabras, la situación escaló hasta el desenlace fatal.

El agresor, identificado como Á.G., ya había amenazado en anteriores ocasiones a la mujer, con quien tenía hijos en común. Si bien había antecedentes de violencia de género, la víctima nunca radicó una denuncia.

Frente a otras seis personas, incluida la actual pareja de la víctima, y luego de mantener una violenta discusión por algunos minutos, el hombre tomó un líquido inflamable y se lo roció por todo el cuerpo para terminar prendiéndola fuego con un encendedor.

El hombre tomó combustible y se lo roció por todo el cuerpo para terminar prendiéndola fuego con un encendedor

La mujer, con el cuerpo envuelto en llamas, corrió unos metros y terminó cayendo sobre el pavimento, donde los testigos la socorrieron y extendieron el fuego.

Los testigos le extinguieron el fuego

En un primer momento, la víctima ingresó en grave estado al Hospital Fleming, pero fue trasladada al Hospital Diego Thompson, donde permaneció internada con más del 70% de su cuerpo quemado.

El personal de salud no pudo hacer nada ante la gravedad de las quemaduras que presentaba en la piel y falleció a las pocas horas, según informó el medio local Info Cronos

La fiscalía en turno del Departamento Judicial San Martín inició la búsqueda del homicida que abandonó la escena corriendo en dirección a la Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas. Tal como trascendió, el hombre habría sido detenido este jueves.

Todavía se desconocen las causas que provocaron la discusión. La investigación está en curso y hay diferentes versiones. El consumo problemático de drogas, padecido por ambos, es un elemento que los investigadores tienen en cuenta.

Hallaron muerta a una docente en un auto e imputaron al novio

La Policía de Mendoza halló el cuerpo sin vida de una docente de 31 años dentro de un utilitario y detuvo a su pareja en el marco de una investigación por su muerte. El hecho ocurrió este martes en la ciudad de San Rafael, Mendoza, y la Fiscalía investiga el caso como un femicidio.

La búsqueda de Rocío Maribel Collado empezó tras una denuncia por averiguación de paradero. Efectivos policiales recorrieron distintos domicilios, sin poder localizarla. También rastreaban un Fiat Fiorino blanco de interés para la causa.

A las pocas horas, ese vehículo se ubicó en la calle Izuel al 800. Y en el interior, los agentes encontraron el cuerpo de Collado. Como parte de las tareas de rigor, luego los investigadores trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la necropsia, mientras aguardaban los resultados que confirmarán oficialmente la identidad y las causas de la muerte.

En simultáneo, comenzaron a recabar testimonios y allanaron la vivienda de Collado. En medio de las tareas, además, detuvieron a Yamil Jesús Yunes, pareja de la víctima.

Según el reporte policial, los policías que participaron del operativo observaron manchas hemáticas en la ropa del sospechoso, que fue derivado en primera instancia al área de Salud Mental del Hospital Schestakow para recibir atención médica. Es que el parte menciona que Yunes tenía un cuadro de alteración psicótica, además de heridas en el cuello sin especificar su gravedad.

Este jueves, luego de conocerse el resultado de la autopsia al cuerpo de Rocío Collado (30), el fiscal Iván Ábalos, a cargo de la causa, imputó a Yunes, de 31 años, por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La imputación formal se concretó una vez que Yunes recibió el alta médica del Hospital Teodoro Schestakow, donde se encontraba internado desde hacía 48 horas bajo custodia policial.

