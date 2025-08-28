Crimen y Justicia

El femicidio de Rocío Collado en San Rafael: le dieron el alta al novio y lo imputaron por el crimen

Yamil Jesús Yunes fue acusado formalmente por el homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género de la docente mendocina

La víctima, Rocío Collado, y el imputado, Yamil Yunes

Luego de conocerse el resultado de la autopsia al cuerpo de Rocío Collado (30), el fiscal Iván Ábalos, a cargo de la causa, imputó este jueves a Yamil Jesús Yunes, de 31 años, por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La imputación formal se concretó una vez que Yunes recibió el alta médica del Hospital Teodoro Schestakow, donde se encontraba internado desde hacía 48 horas bajo custodia policial.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, el imputado había sido derivado al área de Salud Mental del hospital con un cuadro psicótico, presuntamente asociado al consumo de sustancias, y presentaba lesiones en el cuello.

Con el alta, fue trasladado directamente al penal provincial mientras se resuelve el pedido de prisión preventiva por el crimen de la profesora de Lengua y Literatura en distintas instituciones educativas de 31 años.

La comunidad educativa local suspendió clases y acompañó a la familia con mensajes y movilizaciones

La noticia del femicidio desencadenó una serie de muestras de apoyo a su familia y movilizaciones en la comunidad, incluida una marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos San Rafael frente a la sede judicial local, que reunió a cientos de personas. Algunas escuelas suspendieron sus actividades en señal de duelo y se difundió una colecta para colaborar con los gastos de los parientes de Rocío.

Entre la noche del lunes y la madrugada del martes Rocío Collado salió de su casa a bordo de una Fiat Fiorino blanca y perdió todo contacto con su entorno.

Sus allegados, al notar que no respondía a los mensajes ni llamadas, realizaron la denuncia por averiguación de paradero, lo que activó el protocolo de búsqueda de personas.

Desde entonces, policías recorrieron domicilios y zonas clave en la ciudad, mientras también se buscaba el vehículo. Así, llegaron al domicilio de Yunes, pareja de la víctima. Según informaron fuentes oficiales, al ser consultado por el paradero de Collado, el hombre respondió con frases incoherentes. Llevaba ropa con manchas hemáticas y fue detenido en ese momento. La Policía constató que su estado requería atención médica, por lo que fue inmediatamente trasladado al hospital.

Rocío Maricel Collado fue hallada sin vida dentro de una camioneta abandonada en San Rafael Mendoza

Poco después, un vecino alertó al 911 al notar la presencia de una camioneta utilitaria abandonada sobre la calle Bernardino Izuel. Al acudir al lugar, la Policía encontró el cuerpo sin vida de Collado en el interior del rodado, con signos evidentes de violencia.

El Cuerpo Médico Forense realizó la autopsia en la morgue judicial y, según los primeros resultados difundidos por el MPF, la causa de muerte fue asfixia. Aún se aguardan los resultados finales de la necropsia y del análisis de las pruebas recolectadas por Policía Científica en los domicilios inspeccionados.

En redes sociales, distintas escuelas compartieron mensajes de despedida. La Escuela Técnica 4-004 Mercedes Álvarez de Segura, donde Rocío trabajaba, publicó: “Expresamos nuestro más sentido pésame por la irreparable pérdida de nuestra querida profesora Rocío Maricel Collado. En estos momentos de profundo dolor, nos unimos en un abrazo fraterno con su familia, acompañándolos en su duelo y deseando que encuentren consuelo en los hermosos recuerdos compartidos. Que Rocío descanse en paz”.

En tanto, el intendente de San Rafael, Omar Félix, se pronunció sobre el crimen mediante un comunicado. “Con profunda conmoción y tristeza recibí la noticia del femicidio de Rocío Collado, una víctima más de un terrible flagelo que nos sigue abrumando. Hoy es un día oscuro para San Rafael, a partir de un suceso que nos debe llamar a la reflexión a todos y contribuir, desde donde nos toca estar, a una necesaria solución. Acompaño y abrazo, en estos momentos tan difíciles, a familiares, amigos y a la comunidad educativa donde Rocío se desempeñó como docente”, escribió el jefe comunal.

