Crimen y Justicia

Apartaron a un sacerdote de un jardín de infantes por presuntos abusos

La arquidiócesis de Córdoba a cargo del cardenal Ángel Sixto Rossi comunicó el apartamiento del padre Alejandro Nicola de la institución Niño Dios de Villa Carlos Paz. Se investigan cuatro denuncias de menores

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Arzobispado de Córdoba
El Arzobispado de Córdoba separó a un sacerdote de sus funciones mientras la Justicia lo investiga por presuntos abusos sexuales a cuatro menores de edad

La arquidiócesis de la provincia de Córdoba, bajo el mando del cardenal Ángel Sixto Rossi, ratificó el apartamiento temporal del sacerdote Alejandro Nicola del Jardín de Infantes Niño Dios de Villa Carlos Paz.

La medida se mantendrá mientras la Justicia investiga denuncias por presuntos abusos sexuales a alumnos cometidos por el eclesiástico.

La decisión se conoció cuando el expediente acumuló cuatro denuncias que la Fiscalía General de la Provincia unificó días atrás. Las familias denunciantes reclamaron en una movilización en el centro de Villa Carlos Paz por la falta de imputaciones formales a más de un año del inicio de las primeras actuaciones.

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Captura de pantalla de un comunicado oficial del Arzobispado de Córdoba. Muestra membrete, logo, texto principal y la firma del Cardenal Ángel Sixto Rossi S.J
El Arzobispado de Córdoba publica un comunicado confirmando que un sacerdote se aparta de un jardín de infantes en Carlos Paz por acusaciones de abuso, pendiente de la definición judicial. (Arzobispado de Córdoba)

En un comunicado, Rossi señaló que, ante la situación vinculada a presuntos abusos a niños y niñas del jardín, ratificaba la decisión sugerida por Nicola de “tomar distancia momentáneamente” del ámbito escolar “a la espera de la definición por parte de la Justicia”.

El Arzobispado de Córdoba explicó que la difusión del escrito busca colaborar con el esclarecimiento de los hechos. El comunicado incluyó el deseo de “llegar pronto a la verdad” y el pedido de oraciones.

La unificación de las denuncias

La investigación judicial comenzó en mayo de 2025, cuando la madre de una niña del centro educativo presentó la primera denuncia en la Fiscalía de Instrucción 3 de Villa Carlos Paz, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez. Semanas después se sumó otra presentación de una familia de la misma escuela. Las otras dos denuncias ocurrieron este año. En total, tres niñas y un niño.

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De las cuatro presentaciones judiciales, tres de ellas cuentan con el patrocinio de los abogados Macarena Martín Ubiergo y Pablo Pigini, quienes representan a las madres denunciantes.

Vista de un aula de preescolar con mesas azules y sillas blancas, estanterías, pizarrón, televisor y decoraciones infantiles en la pared
Ya son cuatro las denuncias en el Jardín de Infantes Niños Dios de Villa Carlos Paz (centroparroquial.com.ar)

Un padre denunciante dijo que las primeras causas “estuvieron dormidas” y que se reactivaron después de una panfleteada organizada por las familias. También afirmó que los chicos declararon en cámara Gesell y que varios adultos fueron convocados por la Justicia.

El sacerdote del jardín parroquial Margarita A. de Paz, conocido como Niño Dios, señalado por las familias como principal sospechoso, no había sido investigado hasta ese momento.

Marcha y reclamos en Villa Carlos Paz

La movilización que se realizó el martes 19 de mayo por las calles de la ciudad fue encabezada por padres que impulsaron las denuncias.

Durante la marcha, la abogada Ubiergo sostuvo que existía preocupación entre las familias por la ausencia de imputaciones formales a más de un año del inicio de las primeras actuaciones. Según la letrada, la investigación penal registró “demoras significativas” en la producción de medidas de prueba.

Fachada de iglesia de piedra con campanario y cruz, flanqueada por un árbol de flores rosadas y la entrada a un centro parroquial bajo un cielo nublado
El Centro Parroquial Margarita de Paz que alberga al jardín de infantes Niños Dios, desde donde se realizaron las denuncias (centroparroquial.com.ar)

La letrada agregó a La Voz que “para la envergadura de los temas que se están investigando, no ha sido demasiado diligente la actuación”. La abogada distinguió de ese cuadro el accionar inicial de la Fiscalía 1, a cargo de Florencia Caminos, donde ingresó la tercera presentación y, según su planteo, se ordenaron declaraciones rápidas antes de la unificación.

Desde la representación de las familias señalaron que en el expediente ya existen nombres propios surgidos de relatos, dibujos y testimonios de las niñas en ámbitos familiares y terapéuticos. Ese es, según esa parte, uno de los elementos ya incorporados a la causa.

El Arzobispado afirma respondió a todos los pedidos judiciales

Desde el plano institucional, el presidente de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC) del Arzobispado de Córdoba, Nicolás Bracciaforte, defendió la actuación del establecimiento desde que el caso tomó estado público. Según Bracciaforte, la escuela se puso a disposición de la Justicia desde el primer momento y contestó todos los requerimientos de la fiscalía.

Bracciaforte afirmó al medio cordobés: “La escuela ha venido contestando de ese tiempo a esta parte la totalidad de los requerimientos de la Fiscalía y colaborado con la investigación con miras a que se pueda esclarecer pronto la verdad sobre estos hechos”.

Documento oficial del Arzobispado de Córdoba junto a una publicación de Instagram de 'parroquianinodiosvcp' con texto relacionado a un comunicado
El Arzobispado de Córdoba y la parroquia Niño Dios reafirmaron su colaboración con la Justicia e informaron en su momento que la Fiscalía no había encontrado imputados ni sospechosos formales en el caso. (Arzobispado de Córdoba)

De acuerdo con la JAEC, el Arzobispado cuenta con protocolos específicos para situaciones de este tipo, que se canalizan a través de la Oficina de Prevención de Abuso y Cuidado de Víctimas.

En el plano interno, la institución sostuvo que mantuvo entrevistas con las familias afectadas y con otros integrantes de la comunidad escolar. También indicó que todo el material técnico disponible, incluidas cámaras del edificio, quedó bajo resguardo judicial para el esclarecimiento de los hechos.

El cardenal Ángel Sixto Rossi ordenó separar a Nicola de sus funciones (REUTERS/Yara Nardi)
El cardenal Ángel Sixto Rossi ordenó separar a Nicola de sus funciones (REUTERS/Yara Nardi)

La JAEC difundió además un comunicado oficial sobre las denuncias en el Jardín de Infantes Niño Dios de Villa Carlos Paz. Allí afirmó que el cuidado de los menores es su “prioridad absoluta”.

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