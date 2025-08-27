Femicidio en San Rafael: el resultado de la autopsia al cuerpo de la docente hallada asesinada dentro de su vehículo

La víctima, Rocío Collado, y el sospechoso detenido, Yamil Yunes

Se conoció el resultado de la autopsia al cuerpo de Rocío Collado (30), la docente que durante este martes fue encontrada asesinada adentro de su propio vehículo en la ciudad de San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza. Por el caso sigue detenido Yamil Jesús Yunes (31), su pareja, quien permanece internado bajo custodia de la Policía.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, las primeras pruebas de la necropsia efectuada por el Cuerpo Médico Forense señalaron que Collado murió por asfixia.

Igualmente, el fiscal a cargo de la investigación, Iván Ábalos, aún espera los resultados finales de los estudios médicos.

Por otra parte, el MPF comunicó que Yunes continúa internado a la espera de una evolución médica que habilite su imputación formal.

El sospechoso había sido trasladado al Hospital Schestakow cuando el paradero de la víctima aún era incierto. La fiscalía ordenó su derivación inmediata al área de Salud Mental del hospital departamental porque lo encontraron con un cuadro psicótico, presuntamente vinculado al consumo de drogas.

La docente tenía 31 años

Frente a este escenario, las autoridades esperan la evolución del estado de salud mental del detenido.

Según la reconstrucción parcial de los hechos, Collado salió de su casa a bordo de una Fiat Fiorino entre la noche del lunes y la madrugada de ayer. Desde ese momento, familiares y allegados no pudieron volver a comunicarse con ella. El protocolo de búsqueda se activó rápidamente.

Los investigadores se acercaron a la casa de Collado, recolectaron muestras y descartaron indicios directos de violencia. También fueron al domicilio de Yunes, quien respondió con frases incoherentes cuando se le preguntó por el paradero de la docente.

Horas después, un vecino se comunicó con el 911 para avisar que había visto una utilitaria abandonada sobre la calle Bernardino Izuel. Al acercarse, la Policía comprobó que dentro del rodado estaba el cuerpo sin vida de Collado, con evidentes signos de violencia. Yunes quedó inmediatamente detenido.

Collado era profesora de Lengua y Literatura y trabajaba en distintas escuelas locales. Yunes, por su parte, figura en registros oficiales vinculado a una ferretería y al comercio electrónico. También se encuentra anotado como empleado estatal: en redes sociales, usuarios publicaron que trabajó como docente de electrónica en una escuela local.

El crimen conmocionó al ámbito educativo y a toda la comunidad. Varios colegios suspendieron clases y, durante la jornada de este miércoles, se realizó una movilización en reclamo de justicia. La marcha fue organizada por Ni Una Menos San Rafael y reunió a cientos de personas frente a la sede judicial local.

Allegados a la víctima y vecinos de la ciudad marcharon para reclamar justicia por Rocío

Desde la organización, además, difundieron a través de los canales sociales una colecta para ayudar a la familia de la docente a afrontar los gastos.

Tras conocerse el hecho, también se manifestó el intendente de San Rafael, Omar Félix, quien compartió las siguientes palabras: “Con profunda conmoción y tristeza recibí la noticia del femicidio de Rocío Collado, una víctima más de un terrible flagelo que nos sigue abrumando. Hoy es un día oscuro para San Rafael, a partir de un suceso que nos debe llamar a la reflexión a todos y contribuir, desde nos toca estar, a una necesaria solución. Acompaño y abrazo, en estos momentos tan difíciles, a familiares, amigos y a la comunidad educativa donde Rocío se desempeñó como docente”.

Femicidios en 2025

Según el último informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2025 se registraron 149 femicidios en Argentina, lo que marca un promedio de un asesinato de mujeres cada 34 horas.

El reporte señala que solo en julio ocurrieron 22 femicidios en el país y que en lo que va del año hubo 227 intentos de femicidio. Además, del total de víctimas asesinadas, el 15% había presentado previamente una denuncia formal.

Otra cifra impactante reflejada en el informe muestra que 130 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos por estos hechos ocurridos en el país durante el año.