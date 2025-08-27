Crimen y Justicia

Femicidio en San Rafael: el resultado de la autopsia al cuerpo de la docente hallada asesinada dentro de su vehículo

Por el crimen de Rocío Collado sigue detenido su pareja, Yamil Yunes. La Justicia de espera el alta médica del sospechoso para imputarlo

Guardar
La víctima, Rocío Collado, y
La víctima, Rocío Collado, y el sospechoso detenido, Yamil Yunes

Se conoció el resultado de la autopsia al cuerpo de Rocío Collado (30), la docente que durante este martes fue encontrada asesinada adentro de su propio vehículo en la ciudad de San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza. Por el caso sigue detenido Yamil Jesús Yunes (31), su pareja, quien permanece internado bajo custodia de la Policía.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, las primeras pruebas de la necropsia efectuada por el Cuerpo Médico Forense señalaron que Collado murió por asfixia.

Igualmente, el fiscal a cargo de la investigación, Iván Ábalos, aún espera los resultados finales de los estudios médicos.

Por otra parte, el MPF comunicó que Yunes continúa internado a la espera de una evolución médica que habilite su imputación formal.

El sospechoso había sido trasladado al Hospital Schestakow cuando el paradero de la víctima aún era incierto. La fiscalía ordenó su derivación inmediata al área de Salud Mental del hospital departamental porque lo encontraron con un cuadro psicótico, presuntamente vinculado al consumo de drogas.

La docente tenía 31 años
La docente tenía 31 años

Frente a este escenario, las autoridades esperan la evolución del estado de salud mental del detenido.

Según la reconstrucción parcial de los hechos, Collado salió de su casa a bordo de una Fiat Fiorino entre la noche del lunes y la madrugada de ayer. Desde ese momento, familiares y allegados no pudieron volver a comunicarse con ella. El protocolo de búsqueda se activó rápidamente.

Los investigadores se acercaron a la casa de Collado, recolectaron muestras y descartaron indicios directos de violencia. También fueron al domicilio de Yunes, quien respondió con frases incoherentes cuando se le preguntó por el paradero de la docente.

Horas después, un vecino se comunicó con el 911 para avisar que había visto una utilitaria abandonada sobre la calle Bernardino Izuel. Al acercarse, la Policía comprobó que dentro del rodado estaba el cuerpo sin vida de Collado, con evidentes signos de violencia. Yunes quedó inmediatamente detenido.

Collado era profesora de Lengua y Literatura y trabajaba en distintas escuelas locales. Yunes, por su parte, figura en registros oficiales vinculado a una ferretería y al comercio electrónico. También se encuentra anotado como empleado estatal: en redes sociales, usuarios publicaron que trabajó como docente de electrónica en una escuela local.

El crimen conmocionó al ámbito educativo y a toda la comunidad. Varios colegios suspendieron clases y, durante la jornada de este miércoles, se realizó una movilización en reclamo de justicia. La marcha fue organizada por Ni Una Menos San Rafael y reunió a cientos de personas frente a la sede judicial local.

Allegados a la víctima y
Allegados a la víctima y vecinos de la ciudad marcharon para reclamar justicia por Rocío

Desde la organización, además, difundieron a través de los canales sociales una colecta para ayudar a la familia de la docente a afrontar los gastos.

Tras conocerse el hecho, también se manifestó el intendente de San Rafael, Omar Félix, quien compartió las siguientes palabras: “Con profunda conmoción y tristeza recibí la noticia del femicidio de Rocío Collado, una víctima más de un terrible flagelo que nos sigue abrumando. Hoy es un día oscuro para San Rafael, a partir de un suceso que nos debe llamar a la reflexión a todos y contribuir, desde nos toca estar, a una necesaria solución. Acompaño y abrazo, en estos momentos tan difíciles, a familiares, amigos y a la comunidad educativa donde Rocío se desempeñó como docente”.

Femicidios en 2025

Según el último informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2025 se registraron 149 femicidios en Argentina, lo que marca un promedio de un asesinato de mujeres cada 34 horas.

El reporte señala que solo en julio ocurrieron 22 femicidios en el país y que en lo que va del año hubo 227 intentos de femicidio. Además, del total de víctimas asesinadas, el 15% había presentado previamente una denuncia formal.

Otra cifra impactante reflejada en el informe muestra que 130 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos por estos hechos ocurridos en el país durante el año.

Temas Relacionados

San RafaelFemicidiosMendozaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un cantante de reggaeton acusado de integrar “La banda del millón”: cayó mientras robaba

Jairo León, conocido como “Jairo La L” en la escena musical, fue arrestado este miércoles junto a dos menores cuando violentaban una propiedad. Lo acusan de ser parte de la organización investigada por entraderas y escruches en la zona norte del conurbano bonaerense

Detuvieron a un cantante de

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

Elizabeth Rodrigo, mamá de una actriz y bailarina que tuvo un affaire con Santiago Bal, fue apresada junto a otras cuatro sospechosos de integrar una organización dedicada a la explotación sexual. Ella era la fotógrafa

Cayó la madre de una

El extraño secuestro narco que el “Cositorto colombiano” denunció en Argentina

Juan José Benavides Velazco, capturado ayer en Mendoza por la Policía Federal luego de una circular roja de Interpol en su contra, fue el blanco de un sospechoso ataque ocurrido en José C. Paz en 2022

El extraño secuestro narco que

Un menor de 17 años fue detenido tras atacar a tiros a un joven en Tigre: le disparó al menos 9 veces

El hecho ocurrió en la zona de El Talar. El sospechoso tenía antecedentes. La víctima fue intervenida quirúrgicamente y está fuera de peligro

Un menor de 17 años

Estaba en su casa con sus nietos y vio la balacera en la cancha de fútbol en Rosario: “Me entraron dos tiros”

María Esther vive en cerca del predio donde ocurrió el ataque. Cinco jóvenes resultaron heridos de arma de fuego. “Todos nos agachamos y nos fuimos al baño”, indicó la mujer

Estaba en su casa con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Viajó hasta Mar del Tuyú

Viajó hasta Mar del Tuyú para comprar un auto de colección y lo chocó de regreso a su casa: el hombre resultó herido

En una sesión plagada de cruces y chicanas, Francos rechazó las denuncias por coimas y apuntó contra el kirchnerismo

Detuvieron a un cantante de reggaeton acusado de integrar “La banda del millón”: cayó mientras robaba

La ironía de Cristina Kirchner por el escándalo en la ANDIS y las muertes del fentanilo contaminado: “La culpa siempre es de los kukas”

La impactante historia de la mujer de 70 años que venció un grave problema de salud y levanta más de 100 kilos

INFOBAE AMÉRICA
Alemania avanza hacia el regreso

Alemania avanza hacia el regreso del servicio militar obligatorio frente a la amenaza rusa

Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra una red que financia al régimen de Corea del Norte

Eusebio Poncela y Los Fabulosos Cadillacs: la historia del videoclip de “Matador”, el superhit de los años 90

Dinamarca se disculpa tras el escándalo por el control de natalidad en Groenlandia

¿La Tierra late?: un pulso sísmico que se repite cada 26 segundos desde hace 60 años desconcierta a la ciencia

TELESHOW
Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron su visita a la obstetra: “Clase intensiva para aprender a dar la teta”

Que fue de la vida de Ayelén Paleo: de vedette y protagonista de escándalos a CEO de una inmobiliaria

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

El sugestivo posteo del trapero español Kaydy Cain desde el departamento de Wanda Nara

El tierno momento que compartieron Momo y Arturo, los hijos de Jimena Barón