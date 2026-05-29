Caso Agostina Vega, en vivo: trasladan a tres mujeres que estaban en la casa del detenido por la desaparición de la adolescente en Córdoba

Tras un allanamiento en la vivienda del detenido Claudio Gabriel Barrelier, ordenado luego de que en la madrugada detectaran movimientos extraños adentro, la Policía trasladó a tres mujeres que estaban en el domicilio.

“Las antenas ubican el teléfono de Agostina precisamente en el ámbito territorial donde vive Barrelier por un espacio de tres horas, a partir de las 22:30 en adelante. Luego se produce un amesetamiento y deja de estar activo ”, precisó.

Carlos Nayi, representante legal de la madre de Vega, sostuvo que la adolescente de 14 años salió en algún momento de la casa de Claudio Barrelier , luego de que se incorporara a la causa un video en el que se la vería ingresar, pero no salir.

Por último, Melissa afirmó que su familia nunca tuvo un vínculo estrecho con Barrelier y reveló que algunos familiares desconfiaban de él desde hacía tiempo. Aunque reconoció que Agostina le agradecía en redes sociales “por cuidarlas”, aclaró que siempre lo consideraron un amigo cercano y que las interacciones con la adolescente ocurrieron delante de familiares y conocidos. Mientras tanto, la investigación continúa con nuevos peritajes en la casa del detenido y la posibilidad de que haya más personas involucradas en el caso.

La madre también negó que la adolescente conociera el domicilio del sospechoso y rechazó las versiones que indican que se habría ido por voluntad propia. “Mi hija no se fue sola, no se fue voluntariamente, se fue manipulada” , insistió. Además, explicó que Agostina solía publicar frases “para llamar la atención” en redes sociales y relativizó un mensaje de WhatsApp en el que la joven hablaba de un “plan de escape”. “Nunca había tomado una decisión así”, sostuvo.

En declaraciones a La Voz del Interior , Melissa sostuvo que Barrelier era una persona cercana al entorno familiar y que había mantenido una relación sentimental con él años atrás. Según explicó, luego siguieron viéndose como amigos en reuniones y encuentros vinculados a la cancha, ya que compartían amistades en común. “Él conocía a mis hijos, tenía relación tanto con Agostina como con Felipe”, contó. Sin embargo, aseguró que el hombre “abusó de esa confianza” y manipuló a la adolescente para convencerla de subirse sola a un remis. “Ella nunca en sus 14 años se manejó sola. No sale a boliches, no sabe lo que es manejarse sola, no maneja plata ni billeteras virtuales”, remarcó.

Melissa, la madre de Agostina Vega, aseguró este viernes que reconoció sin dudas a su hija en el video incorporado a la investigación y apuntó directamente contra Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa. “Esa es mi hija” , afirmó al describir la ropa que llevaba puesta la adolescente —un buzo bordó con letras claras y un jean negro— y la manera en la que tenía atado el pelo. Para la mujer, no existen dudas de que la joven que aparece en las imágenes es Agostina, desaparecida desde el sábado pasado en Córdoba.

En el lugar trabaja personal con mamelucos blancos, cofias y elementos de protección, en medio de un fuerte despliegue policial ordenado por la Fiscalía para realizar nuevas pericias dentro de la propiedad.

El operativo en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier sumó este viernes la llegada de más peritos especializados, mientras avanza la investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba.

Según trascendió, los movimientos detectados durante la noche dentro de la propiedad encendieron las alarmas y abrieron la posibilidad de que haya más personas involucradas en el caso, por lo que no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Los investigadores trabajan este viernes en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega, donde peritos levantan huellas y realizan nuevas medidas ordenadas por la Fiscalía.

El operativo se lleva adelante mientras continúa la búsqueda de la adolescente de 14 años y crece la expectativa por posibles nuevos hallazgos en la causa. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los investigadores intentan determinar quiénes ingresaron a la vivienda y si hubo movimientos de objetos que puedan resultar de interés para el expediente.

La Policía realizó este viernes un nuevo operativo en la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba. Según trascendió, el procedimiento fue ordenado por el fiscal Guillermo Garzón luego de que durante la noche se detectaran movimientos dentro de la propiedad.

11:35 hs

“Hay elementos para sostener que Agostina está viva”: habló la abuela de la adolescente desaparecida

Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, la adolescente que desapareció en Córdoba el sábado pasado, confirmó que recibieron ayer un llamado inquietante, aunque no dio mayores detalles. “Fue mi hija la que recibió el llamado. Presentó esos llamados y toda la información que le pasan a mi hija o el dato, inmediatamente pasa a Fiscalía, pasa a la Policía de Investigación. No guardamos nada, mi hija no esconde nada. Es una pobre chica que solamente tiene una vida con dos hijos. Nada más. Si investigan, desde que nació Agostina para acá, se van a dar cuenta ha estado toda la vida con su mamá, salvo un lapso de unos meses que se fue a vivir con su papá”, dijo.

En ese sentido, la mujer dijo que tienen la esperanza de que la chica aún está en Córdoba y con vida, tal como dijo ayer el abogado de la familia. Además, criticó la lentitud inicial de la Policía para iniciar la búsqueda de la menor.

"Hay elementos para sostener que Agostina está viva, está viva y que la van a encontrar. Yo pienso que en un principio se actuó lento. No sé si por mala suerte que tenemos nosotros. No sé si fue porque era fin de semana largo, había otras cosas de por medio, como un partido de fútbol importante, una caravana, pero me parece que se actuó lento", lamentó Elizabeth.

Respecto al video que se dio a conocer, en el que supuestamente se observa a Agostina ingresar a la casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido, la abuela dijo que no tiene dudas de que se trata de su nieta la que aparece en las imágenes. "Es imposible que nadie la haya visto. La que sale en el video es mi nieta“, aseguró.