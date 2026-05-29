Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre involucrado en las extorsiones y el secuestro de Alicia Godoy en Rosario

Una resolución judicial avaló la calificación de secuestro extorsivo, estableciendo seis meses de prisión preventiva para uno de los imputados por su participación en el hecho

Guardar
Google icon
La mujer fue encontrada sana y salva el jueves pasado
La mujer fue encontrada sana y salva el jueves pasado

En el marco de la causo de Alicia Isabel Godoy, la mujer de 39 años que estuvo retenida durante un mes por una banda narco que le exigía saldar una deuda de $150.000, este jueves la fiscal Paula Barros imputó por secuestro extorsivo a Yonatan C., uno de los captores. El juez Hernán Postma le dictó seis meses de prisión preventiva y avaló por primera vez en la causa esa calificación penal.

La fiscal le atribuyó a Yonatan C. el rol de coautor de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas y por la intervención de menores de edad. La mujer apareció el 5 de mayo cuando se presentó por sus propios medios en la Estación Policial Sudoeste, después de un mes sin noticias sobre su paradero.

PUBLICIDAD

Antes de esta nueva imputación, el hombre ya había sido vinculado al expediente el 30 de abril, cuando fue acusado junto con otros involucrados por amenazas y lesiones contra los familiares de Godoy. En esa ocasión había recuperado la libertad con reglas de conducta.

La fiscal Barros atribuye coautoría agravada a Yonatan C. por el secuestro de Godoy (Fuente: La Capital)
La fiscal Barros atribuye coautoría agravada a Yonatan C. por el secuestro de Godoy (Fuente: La Capital)

Es uno de los 4 imputados por la desaparición de Godoy. Las otras personas involucradas en el cado son Ana Laura S., María Belén S., alias “La Pelada”, y Gastón D. En relación con ellos, la jueza Luciana Valarella rechazó la figura de secuestro y aplicó la de extorsión, una decisión que la fiscalía apeló. Otros dos sospechosos quedaron desvinculados en esa etapa de la investigación.

PUBLICIDAD

Según la fiscal Barros, Yonatan “Jona” C., de 21 años, integró el grupo que sostuvo “un contexto permanente de intimidación, control y amenazas” durante el cautiverio. También fue acusado de intimidar a Godoy con una tijera y de advertirle que, si no conseguía el dinero, atentarían contra sus hijos, los matarían delante de ella y golpearían al bebé contra una pared, según La Capital.

El secuestro de Godoy

Godoy fue raptada el 4 de abril por una organización para la que trabajaba en la venta de drogas a baja escala en distintos puestos de su barrio. La pesquisa reconstruyó que el secuestro tuvo como finalidad obtener un provecho económico mediante el cobro de un rescate vinculado a la desaparición de $150.000 que estaban destinados a Ana Laura S.

Alicia Isabel Godoy

De acuerdo con la imputación citada por La Capital, esa suma “fue sustraída por un tercero no individualizado”, pero dentro de la organización culparon a Godoy. A partir de eso, la mantuvieron retenida contra su voluntad durante los primeros días a apenas 100 metros de su casa, en el domicilio de Alicia en Vuelta de Obligado al 4900.

La mujer declaró que en esa vivienda se guardaban armas y objetos robados, y que no podía oponerse a una banda que “ejercía control y violencia sobre ella”, según la imputación. Ese contexto fue incorporado por la acusación para describir la relación de dependencia y coerción previa al secuestro.

El mismo día de la desaparición, los familiares de Alicia Godoy fueron amenazados por un grupo de personas armadas. La familia llegó a entregar una bicicleta para intentar cancelar la deuda, pero eso no alcanzó y las amenazas continuaron. La noche del 5 de abril hicieron dos transferencias para frenar los aprietes, aunque el pago tampoco resolvió el conflicto ni permitió recuperar a la mujer.

El 19 de abril, familiares de la víctima fueron hasta la casa de Ana Laura S. para pedirle que se presentara ante las autoridades, y allí se produjo otro episodio violento donde la mujer tomó del pelo a una de las víctimas, la golpeó, la tiró al suelo, la arrastró hasta la puerta y luego arrojó varias veces al aire un cuchillo tipo serrucho. La hermana de la mujer atacada intentó defenderla y ahí fue cuando Yonatan C. intervino con golpes y amenazas.

Barros encuadró esos hechos como parte de un accionar “conjunto, coordinado y con división de roles entre los distintos intervinientes, quienes además presentan vinculación territorial con los domicilios donde se desarrollaron los hechos”, según La Capital.

Temas Relacionados

RosarioAlicia Isabel Godoysecuestroextorsiónprisión preventivaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un alumno de sexto grado llevó un arma de aire comprimido al colegio y sus compañeros alertaron a las autoridades

El menor ingresó con el elemento en su mochila a un acto patrio en Entre Ríos. Cuando la policía intervino, el chico se había retirado junto a la madre

Un alumno de sexto grado llevó un arma de aire comprimido al colegio y sus compañeros alertaron a las autoridades

Una joven de Entre Ríos denunció que fue abusada por cuatro hombres y entre los imputados hay un policía

Los sospechosos permanecerán en prisión por 60 días mientras se investigan los hechos que involucran a una joven de 19 años

Una joven de Entre Ríos denunció que fue abusada por cuatro hombres y entre los imputados hay un policía

Condenaron a un falso pastor por liderar una red de trata de personas con fines de explotación laboral en Córdoba

Se trata de Elías Daniel Argüello Soria, el ex líder de la comunidad evangélica “Dimensión Cielo”. Su esposa y otros dos colaboradores fueron condenados

Condenaron a un falso pastor por liderar una red de trata de personas con fines de explotación laboral en Córdoba

Cayó “Toro”, el último prófugo de la banda que asesinó a Nahuel Beltrán en Lomas del Mirador

Dylan Uriel Escalada fue detenido tras casi un año de fuga, acusado de participar en el crimen de un joven durante una disputa narco en la villa Las Antenas. La captura fue posible gracias a un aviso del padre de la víctima

Cayó “Toro”, el último prófugo de la banda que asesinó a Nahuel Beltrán en Lomas del Mirador

Emboscada en el monte salteño: asaltaron a dos empresarios en una falsa venta de postes de quebracho y se llevaron 25 millones de pesos

El hecho ocurrió en una zona aislada de Vertiente Chica, donde al menos cinco personas interceptaron a los comerciantes bajo amenazas y disparos intimidatorios

Emboscada en el monte salteño: asaltaron a dos empresarios en una falsa venta de postes de quebracho y se llevaron 25 millones de pesos

DEPORTES

Briatore catapultó a Schumacher y a Alonso y hoy sonríe con Colapinto: la historia detrás del resurgimiento de Alpine en la F1

Briatore catapultó a Schumacher y a Alonso y hoy sonríe con Colapinto: la historia detrás del resurgimiento de Alpine en la F1

De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

River Plate realizará la pretemporada en Europa: la sede elegida y la reestructuración del plantel

La lista de Argentina para el Mundial 2026: la enseñanza de Qatar, el equipo base y las dudas que persisten

Fuerte autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: la molestia que arrastraba, su charla con Riquelme y el futuro de Úbeda

TELESHOW

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

INFOBAE AMÉRICA

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

La OTAN condenó la incursión de un dron ruso contra un edificio residencial en Rumania y lo calificó como una “imprudencia”

Rubio se reúne con el canciller de Pakistán en medio de la incertidumbre por un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Peter Magyar se reunirá con Ursula von der Leyen para intentar liberar los fondos congelados de la Unión Europea

La Armada de Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad turca en el mar Negro