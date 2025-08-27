Crimen y Justicia

Hallaron muerta a una docente en un auto en Mendoza e investigan un femicidio: su novio está detenido

Ocurrió en San Rafael. La víctima es Rocío Maricel Collado, de 31 años. El sospechoso fue trasladado al hospital con un cuadro psicótico por consumo de drogas

Guardar
La policía encontró el cuerpo
La policía encontró el cuerpo de Rocío Maricel Collado dentro de una Fiat Fiorino blanca estacionada

Una docente de San Rafael fue hallada sin vida dentro de una camioneta y su pareja terminó detenido con signos de alteración psicótica. El caso, que conmocionó a vecinos y familiares, es investigado por la justicia local como un posible femicidio.

La víctima fue identificada como Rocío Maricel Collado, de 31 años, y la encontraron sin vida este martes por la tarde dentro de una Fiat Fiorino blanco estacionada en la calle Isuel al 800.

El hallazgo ocurrió luego de varias horas de búsqueda, tras la denuncia por paradero que había sido radicada por familiares de la víctima. Según indicaron fuentes policiales, Collado salió por la mañana a bordo del vehículo y, al no responder mensajes ni llamados telefónicos, sus allegados dieron aviso a las autoridades. En respuesta, se desplegaron patrullajes y rastrillajes en distintos sectores de la ciudad hasta que finalmente el vehículo fue ubicado.

Una vez en el lugar, los agentes policiales se encontraron con el cuerpo de la mujer sin signos vitales dentro de la camioneta. En paralelo, se dispuso la inmediata intervención del personal de la Unidad Investigativa, que comenzó con las pericias en el sitio del hallazgo. La escena fue resguardada y se iniciaron los registros correspondientes.

El cuerpo de la mujer
El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue judicial para determinar las causas de muerte y la justicia continúa investigando

Por orden de la Fiscalía de San Rafael, su pareja, identificada como Y.Y., fue aprehendido en las inmediaciones del lugar y trasladado en primera instancia al hospital local para recibir atención médica, ya que presentaba signos de alteración mental.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, el estado del detenido habría sido provocado por consumo de sustancias. Durante el procedimiento, los peritos observaron manchas hemáticas en el pantalón del aprehendido, lo que sumó un nuevo elemento al expediente judicial.

Mientras tanto, otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue la desaparición momentánea de un vehículo vinculado al caso, que más tarde fue localizado y puesto a disposición de la justicia. No se precisó si ese segundo rodado fue utilizado por el detenido ni en qué circunstancias fue hallado.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la necropsia para determinar la causa de muerte. La justicia intenta establecer si se trató de un homicidio con características de femicidio, aunque por el momento no hay una calificación legal definida.

Y.Y. fue detenido como sospechoso
Y.Y. fue detenido como sospechoso y presentaba un cuadro de alteración psicótica producto del consumo de drogas

A su vez, se ordenaron allanamientos en el domicilio de la víctima, que también era docente, y se avanzó en la recolección de testimonios. Fuentes del caso indicaron que en esa vivienda no se encontraron indicios de relevancia criminal hasta el momento, aunque las actuaciones continúan.

La escena del crimen generó sorpresa y conmoción entre los vecinos del barrio, que se vieron sorprendidos por el amplio despliegue policial. La noticia del hallazgo tuvo un fuerte impacto en el entorno de Collado, especialmente entre familiares y amigos que desde la mañana se habían movilizado ante la falta de comunicación con ella.

La investigación sigue en manos de la fiscalía interviniente. Por ahora, el detenido permanece bajo custodia mientras se espera un diagnóstico médico definitivo que determine si está en condiciones de prestar declaración.

El caso continúa en desarrollo y, por el momento, la justicia no ha confirmado oficialmente la carátula bajo la cual se instruye la causa. Sin embargo, tanto la escena del hallazgo como los elementos recabados durante las primeras horas de trabajo apuntan a un presunto femicidio, según dejaron trascender fuentes vinculadas a la investigación.

