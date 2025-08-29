Continúa el juicio por el crimen de León: para este viernes se esperan las declaraciones de los últimos testigos

León Aquino, el bebé de 18 meses asesinado en Berazategui

El juicio por el crimen de León Aquino, el bebé asesinado en 2021 en Berazategui, se aproxima a su fin. Para este viernes se espera que terminen de declarar los testigos citados, luego serán los alegatos y recién ahí se conocerá cuándo se conocerá el fallo del tribunal.

Según pudo saber Infobae, la jornada de este jueves sumó el testimonio de una asistente social, policías, dos tías de la víctima, la abuela y una prima, todos presentados ante el Tribunal Oral N°1 de Quilmes, integrado por los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano.

El debate gira en torno a las circunstancias en que murió el menor de 18 meses, víctima de violencia en la casa familiar.

Para el viernes, se espera la exhibición de chats tomados del celular de la imputada y que se complete la ronda de testigos con los padres del imputado y dos personas propuestas por la acusación, encabezada por la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena.

Una vez que termine esta etapa, está previsto que se realicen los alegatos ese mismo día, siempre y cuando el horario lo permita. Luego, las partes aguardarán la fecha para conocer el fallo del Tribunal.

El juicio había comenzado el miércoles, cuando Yésica del Carmen Aquino y Roberto Carlos Fernández, los acusados, arribaron a la sala trasladados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

La pareja de acusados

Según reconstruyó este medio, la madre de la víctima apareció con el pelo teñido y un gesto desafiante. Familiares que ingresaron a la sala aseguraron que no vieron arrepentimiento en ellos: “Solo quieren salvarse”.

Durante la apertura del debate, declararon dos médicos, un forense, un perito, dos tías de la víctima y una vecina, quienes buscaron describir la situación que atravesaba el niño.

El expediente judicial cuenta con informes médicos que señalaron golpes recientes y antiguos, mordeduras en el cuello y pinchazos en distintas partes del cuerpo, además de una aguja que los médicos lograron extraer y que podría haber generado la infección que le causó la muerte.

El cotejo odontológico, además, determinó que la mordedura era compatible con la dentadura de Aquino.

El informe médico legal documentó “lesión equimótica en región frontal; múltiples lesiones equimóticas y hematomas en los pliegues de ambos brazos; lesiones cutáneas en brazos, manos y muñeca asociadas al uso de agujas o un objeto similar”. El niño murió pocos días después, en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

León perdió la vida el 19 de septiembre de 2021

La versión original de la madre fue que León se había ahogado con leche, pero los médicos detectaron las lesiones y avisaron a la Policía. Tras confirmarse el fallecimiento, la Policía Bonaerense detuvo a la mujer, mientras que la sub DDI arrestó a Fernández en la localidad de Merlo.

A partir de fuentes del caso, además, se supo que existían denuncias previas hechas por familiares sobre maltratos y situaciones de riesgo para los niños de la familia.

Yésica Aquino enfrenta la acusación de homicidio agravado por el vínculo, con premeditación, ensañamiento, alevosía o, en forma alternativa, homicidio por comisión por omisión. En el caso de Fernández, está imputado por homicidio calificado.

“Necesitamos que la historia de León no quede en el olvido, que su muerte no quede impune y que la Justicia actúe con todo el peso de la ley. Nuestro compromiso es que su voz no sea silenciada y que se haga justicia en su nombre. Convocamos a toda la sociedad a estar presentes y a difundir este caso. León ya no está para defenderse, pero nosotros sí. Exigimos justicia, verdad y condena para quienes le arrebataron la vida”, pidieron familiares del chico.