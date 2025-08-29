Crimen y Justicia

Continúa el juicio por el crimen de León: para este viernes se esperan las declaraciones de los últimos testigos

La causa investiga la muerte de un bebé de 18 meses ocurrida en 2021, con su madre y la pareja de ella imputados por homicidio agravado tras descubrir lesiones y situaciones de violencia sufridas por el niño

Guardar
León Aquino, el bebé de
León Aquino, el bebé de 18 meses asesinado en Berazategui

El juicio por el crimen de León Aquino, el bebé asesinado en 2021 en Berazategui, se aproxima a su fin. Para este viernes se espera que terminen de declarar los testigos citados, luego serán los alegatos y recién ahí se conocerá cuándo se conocerá el fallo del tribunal.

Según pudo saber Infobae, la jornada de este jueves sumó el testimonio de una asistente social, policías, dos tías de la víctima, la abuela y una prima, todos presentados ante el Tribunal Oral N°1 de Quilmes, integrado por los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano.

El debate gira en torno a las circunstancias en que murió el menor de 18 meses, víctima de violencia en la casa familiar.

Para el viernes, se espera la exhibición de chats tomados del celular de la imputada y que se complete la ronda de testigos con los padres del imputado y dos personas propuestas por la acusación, encabezada por la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena.

Una vez que termine esta etapa, está previsto que se realicen los alegatos ese mismo día, siempre y cuando el horario lo permita. Luego, las partes aguardarán la fecha para conocer el fallo del Tribunal.

El juicio había comenzado el miércoles, cuando Yésica del Carmen Aquino y Roberto Carlos Fernández, los acusados, arribaron a la sala trasladados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

La pareja de acusados
La pareja de acusados

Según reconstruyó este medio, la madre de la víctima apareció con el pelo teñido y un gesto desafiante. Familiares que ingresaron a la sala aseguraron que no vieron arrepentimiento en ellos: “Solo quieren salvarse”.

Durante la apertura del debate, declararon dos médicos, un forense, un perito, dos tías de la víctima y una vecina, quienes buscaron describir la situación que atravesaba el niño.

El expediente judicial cuenta con informes médicos que señalaron golpes recientes y antiguos, mordeduras en el cuello y pinchazos en distintas partes del cuerpo, además de una aguja que los médicos lograron extraer y que podría haber generado la infección que le causó la muerte.

El cotejo odontológico, además, determinó que la mordedura era compatible con la dentadura de Aquino.

El informe médico legal documentó “lesión equimótica en región frontal; múltiples lesiones equimóticas y hematomas en los pliegues de ambos brazos; lesiones cutáneas en brazos, manos y muñeca asociadas al uso de agujas o un objeto similar”. El niño murió pocos días después, en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

León perdió la vida el
León perdió la vida el 19 de septiembre de 2021

La versión original de la madre fue que León se había ahogado con leche, pero los médicos detectaron las lesiones y avisaron a la Policía. Tras confirmarse el fallecimiento, la Policía Bonaerense detuvo a la mujer, mientras que la sub DDI arrestó a Fernández en la localidad de Merlo.

A partir de fuentes del caso, además, se supo que existían denuncias previas hechas por familiares sobre maltratos y situaciones de riesgo para los niños de la familia.

Yésica Aquino enfrenta la acusación de homicidio agravado por el vínculo, con premeditación, ensañamiento, alevosía o, en forma alternativa, homicidio por comisión por omisión. En el caso de Fernández, está imputado por homicidio calificado.

“Necesitamos que la historia de León no quede en el olvido, que su muerte no quede impune y que la Justicia actúe con todo el peso de la ley. Nuestro compromiso es que su voz no sea silenciada y que se haga justicia en su nombre. Convocamos a toda la sociedad a estar presentes y a difundir este caso. León ya no está para defenderse, pero nosotros sí. Exigimos justicia, verdad y condena para quienes le arrebataron la vida”, pidieron familiares del chico.

Temas Relacionados

BerazateguiHomicidiosLeón AquinoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Atacaron a tiros a la Policía de Neuquén, eran intensamente buscados y fueron detenidos tras una persecución

Ambos habían sido identificados por presuntamente haberle provocado una herida de bala a una persona el martes a la madrugada

Atacaron a tiros a la

Caso Solange Musse: la semana próxima inicia el juicio contra quienes impidieron a su padre despedirla durante la pandemia

El hombre había viajado desde Neuquén a Córdoba, pero no lo dejaron ingresar a la provincia por un resultado dudoso de un test de Covid. “No los voy a perdonar”, sostuvo

Caso Solange Musse: la semana

Robaron 19 mil dólares y 5 millones de pesos en una clínica de La Plata en cuestión de minutos

La Fiscalía investiga cómo el grupo de delincuentes accedió a la oficina y escapó con el botín sin dejar rastros ni activar alarmas

Robaron 19 mil dólares y

Mataron a tiros a un joven en Rosario y dos personas resultaron heridas en otra balacera horas antes

Un joven fue asesinado a tiros en Presidente Quintana y Crespo, mientras que otras dos personas fueron baleadas en Necochea al 3900 en el marco de dos hechos violentos que se sucedieron la ciudad en las últimas horas

Mataron a tiros a un

Cayó en Córdoba un veterinario que lideraba una banda narco y le regalaba droga a menores

El operativo se realizó en la localidad de Villa Cerro Azul. El profesional de noche se dedicaba al narcomenudeo en la zona

Cayó en Córdoba un veterinario
ÚLTIMAS NOTICIAS
Confirmaron la condena a 12

Confirmaron la condena a 12 años de prisión contra un joven que mató por error a un vecino en Ciudad Oculta

El PRO se prepara para la campaña porteña, entre el acuerdo con LLA y una etapa de reconfiguración

Celulares y televisores de Tierra del Fuego: cuáles son las principales ofertas para comprar en forma directa

Piera Fernández, referente universitaria y candidata a diputada: “Hay una apuesta por voces nuevas dentro de la UCR”

Golpearon brutalmente a un ex boxeador salteño tras una pelea de tránsito

INFOBAE AMÉRICA
Trump nombró a Jim O’Neill

Trump nombró a Jim O’Neill como director interino de la agencia de Control de Enfermedades de EEUU

Arteba 2025: las galerías debutantes y otras propuestas jóvenes para descubrir

Lecturas para el fin de semana: las aventuras del traductor

La fallida aventura africana de Vladimir Putin

Con arteba, Affair y BADA, Buenos Aires vive tres días plenos de arte

TELESHOW
Ale Sergi y Juliana Gattas

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”