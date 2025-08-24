El caso del horror en Berazategui: el crimen del bebé de 18 meses torturado y asesinado con una aguja oxidada

León Aquino perdió la vida en septiembre de 2021

León Ehydrian Aquino tenía apenas 18 meses cuando murió tras una serie de episodios de violencia en su casa familiar de Berazategui. Su caso estremeció a todos por la crudeza de las lesiones y los detalles que salieron a la luz. Esta semana comenzará el juicio oral, donde en el banquillo de los acusados estarán la madre del niño, Yésica del Carmen Aquino (36), y el hombre que era su pareja al momento del crimen, Roberto Carlos Fernández (33).

El homicidio ocurrió en septiembre de 2021, en una casa de la zona de Villa Mitre, partido de Berazategui. León ingresó al hospital El Cruce de Florencio Varela el domingo 19 de ese mes, con lesiones graves y signos evidentes de maltrato.

Su madre buscó convencer a su familia de que el niño se había ahogado con leche, pero los médicos detectaron múltiples golpes y heridas en el cuerpo del chico. Presentaba hematomas, mordeduras y pinchazos sospechosos en distintas partes del cuerpo. Así fue como desde el hospital dieron aviso a la Policía. Pese a los esfuerzos para salvarlo, el bebé falleció días después.

La investigación avanzó rápidamente bajo la instrucción de la fiscal Gabriela Mateos, quien ordenó la autopsia al cuerpo y la detención de Aquino tras confirmarse el fallecimiento. Horas más tarde, efectivos de la sub DDI local detenían a Fernández en el partido de Merlo. Ambos quedaron acusados del asesinato.

Yésica Aquino al momento de su arresto luego de que se informara la muerte de su hijo

El informe forense entregó un primer panorama de la magnitud de la violencia a la que fue sometido el niño. La autopsia reveló golpes, pinchazos de aguja en diversas partes del cuerpo y mordeduras en el cuello. El mismo documento indica que se extrajo del cadáver una aguja oxidada, en la zona de la espalda, cuyo ingreso pudo haber causado la septicemia que llevó a León a la muerte. El menor tenía lesiones prácticamente desde su nacimiento.

Entre otras cosas, los partes médicos incorporados al expediente detallan: “Lesión equimótica en región frontal; múltiples lesiones equimóticas y hematomas en pliegues de ambos brazos; lesiones cutáneas por impronta que correspondería a agujas o elemento similar en brazos, manos, muñeca”.

A Roberto Fernández lo detuvieron en Merlo

Además, se detectó una mordedura en el cuello que por las impresiones dentales resultó compatible con la arcada de la madre. Estos documentos forman parte de la prueba que la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena presentará en el juicio.

La historia de maltrato abarcaba mucho más que a León. Las sospechas y denuncias previas ya circulaban entre los vecinos y familiares. Fueron varias las ocasiones en las que las tías de la víctima y sus hermanitos intentaron alertar a las autoridades sobre la situación, según contaron ellas mismas luego del crimen.

León fue víctima de malos tratos durante su corta vida

Ayelén, una de las tías de León que vivía en otra vivienda en el mismo terreno, aseguró que desde que Aquino inició la relación con Fernández, los gritos en la casa de ellos eran permanentes y los chicos vivían atemorizados.

“Primero le rogué a mi hermana que me diera a León para cuidarlo. Le dije que no iba a denunciarla, pero no quiso saber nada. Después empezamos a denunciarlos en todas partes. Los chicos estaban solos, les tiraban agua fría, les pegaban con palos, les ponían pimienta en la comida. A León lo dejaban horas mojado frente a la ventana en pleno invierno”, contó Ayelén en diálogo con Infobae.

Y agregó que al niño también “le hacían caminos de pan en la cuna para que vinieran las hormigas y lo mordieran”.

La tía afirmó que tanto Aquino como Fernández amenazaban a los chicos y los asustaban para que no dijeran nada a los médicos, y que más de una vez los hijos mintieron por miedo cuando los revisaban.

Según Ayelén, la situación se hizo insostenible semanas antes del crimen. “Yo ya sabía que iba a pasar algo grave. León o la nena más grande podían morir”, dijo.

El cuerpo del niño presentaba mordeduras, pinchazos y tenía una infección en la espalda por una aguja que le clavaron

Tras el asesinato, los hermanos de León quedaron atemorizados y fueron separados por disposición de la Justicia de Familia. Algunos se encuentran en Corrientes, otros permanecen en Buenos Aires.

“Primero estuvieron conmigo, pero pude hacerme cargo un tiempo nada más. Después los repartieron entre otras tías, el padre de los más grandes y un hogar. Los más grandes están en Corrientes (la mayor tiene 16 años)”, explicó Ayelén.

Durante estos cuatro años, las tías de parte de la familia materna de León mantuvieron su reclamo de justicia. “Quiero que les den perpetua a los dos, que ninguno salga con excusas ni culpen al otro, porque los dos saben bien lo que hicieron”, pidió Ayelén en la entrevista.

El juicio oral se realizará en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Quilmes. Son tres las fechas programadas, comenzando el miércoles y finalizando el viernes.

Yésica Aquino enfrenta la acusación de homicidio agravado por el vínculo, con premeditación, ensañamiento, alevosía o, en forma alternativa, homicidio por comisión por omisión. Fernández irá a juicio por homicidio calificado.

Los dos acusados en la causa (Foto: Facebook/Ponete la Capa)

“Necesitamos que la historia de León no quede en el olvido, que su muerte no quede impune y que la Justicia actúe con todo el peso de la ley. Nuestro compromiso es que su voz no sea silenciada y que se haga justicia en su nombre. Convocamos a toda la sociedad a estar presentes y a difundir este caso. León ya no está para defenderse, pero nosotros sí. Exigimos justicia, verdad y condena para quienes le arrebataron la vida”, sostuvo Ayelén en redes sociales.