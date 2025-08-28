“Ataque organizado”: el Ministerio de Seguridad denunció la agresión a la caravana presidencial en Lomas de Zamora

El momento del ataque a la comitiva presidencial en Lomas de Zamora

El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, formalizó este jueves una denuncia penal tras el ataque ocurrido contra la caravana encabezada por el Presidente de la Nación en el partido de Lomas de Zamora hace 24 horas.

El escrito se presentó por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal, y fue remitido a la justicia federal con la intención de que se profundice la investigación.

La causa la lleva el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella. En ese expediente, tendiente a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque con piedras que este miércoles por la tarde sufrieron el Presidente, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado nacional José Luis Espert; hay tres identificados, uno de los cuales permanecía detenido hasta el mediodía de hoy.

La presentación del Ministerio de Seguridad Nacional de las últimas horas sostiene que la agresión no se trató de un episodio espontáneo, sino que habría sido ejecutada por un grupo de personas que actuaron de manera coordinada. En el documento se indica que el accionar conjunto configura un agravante legal al estar previsto en los artículos que regulan la participación criminal organizada.

El comunicado emitido por el MTR

“La presentación solicita profundizar la investigación judicial en virtud de la posible comisión organizada del ataque, ya que habría sido ejecutado por un grupo de personas actuando en forma deliberada y conjunta, lo que configura un agravamiento de los delitos", reza el comunicado en el que se informó sobre la denuncia.

La idea de las autoridades es ir más allá de los tres identificados:

Thiago Roman Florentín , detenido por arrojar elementos contundentes a la comitiva presidencial. De 22 años y con domicilio en la localidad de Alejandro Korn, milita activamente en el MTR (Movimiento Teresa Rodríguez) “Votamos luchar por el cambio social” .

Diego Martín Paz , de 43 años y miembro de la barra disidente de Arsenal Fútbol Club , de Sarandí. Con derecho de admisión por tiempo indeterminado, registra dos restricciones impuestas por la Aprevide : una que data del 18 de agosto de 2017, por contravención, resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma de uso civil, y una segunda del 2021, cuando la dirigencia de Arsenal solicitó el derecho de admisión por antecedentes policiales de hechos lesivos para el orden público en la localidad de Quilmes.

José Marcelino Dabrowsky, de 56 años, fue individualizado como el encargado de bloquear el paso de la comitiva presidencial durante el ataque en la zona céntrica de Lomas de Zamora. A pesar de su participación en el incidente, fuentes oficiales confirmaron a este medio que la fiscal Silvina Estévez, titular de la UFI N° 4 de Lomas de Zamora, decidió no tomar ningún temperamento contra este último implicado.

Paz, Florentín y Dabrowsky

El ataque

Fue este miércoles. El presidente Milei estaba encabezando una caravana en Lomas de Zamora, junto a su hermana y Espert, entre otros representantes de La Libertad Avanza, cuando militantes de la oposición atacaron a la comitiva y se enfrentaron a la seguridad.

Por los incidentes, hubo dos detenidos: un hombre fue aprehendido por tirarse sobre la camioneta de la comitiva, pero luego fue liberado. El otro hombre en cuestión -luego identificado como Florentín- quedó detenido por atentado a la autoridad tras arrojar piedras. “Lo encontraron con una piedra en la mano”, dijeron fuentes del caso a este medio.

El acto multitudinario se salió de control cuando los atacantes se acercaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraba el Presidente y el resto de la comitiva.

Espert evacuó en moto de Lomas de Zamora

Ante la falta de seguridad, tuvieron que evacuar. El mandatario y su hermana se fueron en otra camioneta, mientras que Espert se marchó en la moto de un militante.

“En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, explicó Espert en TN.

Ya asegurados en Olivos, Milei publicó un mensaje en su cuenta oficial de X: “En Olivos con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más. VLLC!”.