Atacaron con piedras a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y debieron evacuar a la comitiva: hay dos detenidos

El momento del ataque a la comitiva presidencial

Javier Milei estaba encabezando una caravana en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, junto a Karina Milei y José Luis Espert, entre otros representantes de La Libertad Avanza, cuando militantes de la oposición atacaron a la comitiva y se enfrentaron a la seguridad. Por los incidentes, dos personas fueron detenidas.

El acto multitudinario se salió de control cuando los atacantes se acercaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraba el Presidente y el resto de la comitiva. Ante la falta de seguridad, tuvieron que evacuar. El mandatario y su hermana se fueron en otra camioneta, mientras que Espert se marchó en la moto de un militante.

Espert se fue de la caravana en la moto de un militante

“En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, declaró Espert en TN.

Ya asegurados en Olivos, Milei publicó un mensaje en su cuenta oficial de X: “En Olivos con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más. VLLC!”.

“La violencia del kirchnerismo en plena campaña es una cosa llamativa. El otro día hubo varios jóvenes que terminaron internados en Junín y ahora vuelve a ocurrir un hecho de violencia en territorio kirchnerista. Ante la incapacidad de discutir ideas, recurren a las difamaciones y a las operaciones. Este es el símbolo de la campaña. No nos van a amedrentar. Hay mucha gente que van a cambiar y vamos a seguir yendo a la PBA”, agregó Espert al apuntar directamente contra los militantes de la oposición.

“La violencia interrumpió la caravana. Esto es el kirchnerismo, es violencia. Lo acuso al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, por lo que nos pasó”, apuntó el diputado.

Espert, aún en diálogo con TN, amplió cómo vivió el momento en el que comenzó el ataque: “El grueso de la gente nos apoyaba y ya empezó a haber un clima espeso antes de que llegue el presidente. Cuando llegó hicimos muchísimas cuadras con euforia, en total paz. Y sobre el final del recorrido, ahí empezaron los gritos y la violencia física a través de objetos que volaban sobre la camioneta”.

“Quiero condenar el segundo acto de violencia, en el inicio de la campaña. Ya tenemos que condenar dos hechos de violencia en territorio kirchnerista. Si no tenemos en claro que acá hay un enemigo de la libertad que es el kirchnerismo, podemos llegar a equivocarnos”, insistió.

Enfrentamiento entre manifestantes y la policía en la caravana de Milei

A los minutos de los ataques que derivaron en la evacuación, más personalidades representativas de LLA se pronunciaron.

Ante la violenta situación, Manuel Adorni decidió salir a dar un mensaje a través de sus redes sociales. El vocero presidencial publicó: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin”.

Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, escribió en su cuenta personal de X: “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo. Nunca Más”.

Mientras que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, publicó: “KIRCHNERISMO. Agitaron la calle y prendieron fuego vehículos. Atacaron el equilibrio fiscal todo el tiempo en el congreso. Atacaron la estabilidad en el mercado financiero en varias oportunidades. Hoy le tiraron piedras al presidente en una caravana pacífica. Están desesperados”.

Por su parte, la cuenta oficial de La Libertad Avanza también emitió un comunicado tras lo sucedido. “No nos van a frenar. Cuando no hay argumentos se recurre a la violencia. Y eso demostró el kirchnerismo hoy. En un año y medio, hemos bajado la pobreza del 52% al 31%. Es decir, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. 12 millones de personas que dejan de ser esclavos de los políticos. Por eso están tan nerviosos, porque saben que el sistema que ellos armaron se terminó”, comenzó.

“De un lado están los que tiran piedras, dejaron 52% de pobres y 54% de inflación mensual. Del otro los que bajamos el gasto público terminando el déficit fiscal, sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza y exterminamos la inflación. El 7 de septiembre las urnas lo expresarán claramente: Kirchnerismo Nunca Más”, cerró la publicación.