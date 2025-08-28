Quiénes son las tres personas que fueron demoradas por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

Diego Paz, Thiago Florentín y José Marcelino Dabrowsky, identificados como los tres agresores de la comitiva presidencial en Lomas de Zamora.

En el marco de la investigación que lleva adelante el juez Luis Armella para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque con piedras que este miércoles por la tarde sufrieron el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado nacional José Luis Espert, fuentes oficiales le confirmaron este jueves a Infobae la identidad de tres de los agresores, de los cuales uno solo permanecía detenido hasta el mediodía de hoy.

A la espera de declarar ante el juez Armella, titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, el joven que hoy continuaba incomunicado es Thiago Roman Florentín, detenido por arrojar elementos contundentes a la comitiva presidencial.

Según pudo averiguar este medio, Florentín, de 22 años y con domicilio en la localidad de Alejandro Korn, en el partido bonaerense de San Vicente, milita activamente en el MTR (Movimiento Teresa Rodríguez) “Votamos luchar por el cambio social”.

Thiago Florentín tiene 22 años y vive en la localidad bonaerense de Alejandro Korn.

Justamente, desde esta agrupación de izquierda confirmaron la identidad de Florentín en redes sociales y exigieron su liberación. “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya! Detenido por luchar“, escribió la agrupación junto a una foto del joven.

En el comunicado, la organización detalló: “En el marco de la campaña por la farsa electoral, este miércoles 27 Javier y Karina Milei, -el diputado José Luis- Espert y su séquito ajustador intentaron hacer una caravana y acto en Lomas de Zamora”.

Y agrega: “Horas antes, jubilados, docentes, desocupados, y cientos de vecinos se fueron juntando en inmediaciones de la plaza Grigera”. En el escrito en redes sociales se admite que Florentín participó del ataque: “La bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta. En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada, nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaría 1 de Lomas de Zamora”.

El comunicado emitido por el MTR "Votamos luchar por el cambio social".

Esta mañana, familiares, amigos y compañeros de militancia de Florentín se congregaron frente al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora para reclamar por la liberación del joven.

“Reclamando la libertad y el desprocesamiento de Thiago Florentín, preso por reclamar contra el ajuste y la presencia de Milei y su banda en Lomas. Junto a su familia; su organización, el MTR y otros espacios populares. Juzgado N° 2, Lomas de Zamora. 28/8, 10:30hs", reza la publicación realizada por el grupo “Barrios Lomas” en la red social Facebook, junto a una foto de los manifestantes portando panfletos con el rostro del detenido.

Familiares, amigos y compañeros de militancia de Thiago Florentín reclamaron por su liberación frente al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. (Facebook)

Otro de los agresores del Presidente y su comitiva fue identificado como Diego Martín Paz, miembro de la barra disidente de Arsenal Fútbol Club, de Sarandí.

Diego Paz es miembro de la barra disidente de Arsenal de Sarandí.

Con derecho de admisión por tiempo indeterminado, Paz registra dos restricciones impuestas por la Aprevide: una que data del 18 de agosto de 2017, por contravención, resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma de uso civil, y una segunda del 2021, cuando la dirigencia de Arsenal solicitó el derecho de admisión por antecedentes policiales de hechos lesivos para el orden público en la localidad de Quilmes.

Por último, José Marcelino Dabrowsky, de 56 años, fue individualizado como el encargado de bloquear el paso de la comitiva presidencial durante el ataque en la zona céntrica de Lomas de Zamora. A pesar de su participación en el incidente, fuentes oficiales confirmaron a este medio que la fiscal Silvina Estévez, titular de la UFI N° 4 de Lomas de Zamora, decidió no tomar ningún temperamento contra este último implicado.

José Marcelino Dabrowsky.

El ataque

Ayer miércoles por la tarde, el presidente Milei estaba encabezando una caravana en Lomas de Zamora, junto a Karina Milei y José Luis Espert, entre otros representantes de La Libertad Avanza, cuando militantes de la oposición atacaron a la comitiva y se enfrentaron a la seguridad.

Por los incidentes, hubo dos personas detenidas. Un hombre fue aprehendido por tirarse sobre la camioneta de la comitiva, pero luego fue liberado. El otro hombre en cuestión -luego identificado como Florentín- quedó detenido por atentado a la autoridad tras arrojar piedras.

El momento del ataque a la comitiva presidencial - Javier Milei - Lomas de Zamora

El acto multitudinario se salió de control cuando los atacantes se acercaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraba el Presidente y el resto de la comitiva. Ante la falta de seguridad, tuvieron que evacuar. El mandatario y su hermana se fueron en otra camioneta, mientras que Espert se marchó en la moto de un militante.

“En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, explicó Espert en TN.

Ya asegurados en Olivos, Milei publicó un mensaje en su cuenta oficial de X: “En Olivos con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más. VLLC!”.