Crimen y Justicia

El jury aceptó las acusaciones contra la jueza Julieta Makintach y avanza el proceso donde se definirá si es destituida

A partir de ahora, a la magistrada se le descontará un 40% de su sueldo. En las últimas horas, su abogado había hecho varios planteos para que se suspenda la citación, pero fueron rechazados

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Guardar
El primer capítulo del documental de la jueza Julieta Makintach sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona

El jurado de enjuiciamiento aceptó este martes las acusaciones en contra de la jueza Julieta Makintach y dio inicio oficialmente al juicio político en su contra que definirá si es destituida de su cargo. A partir de ahora, la magistrada queda suspendida definitivamente y se hace efectiva la quita del 40% de su sueldo, que hasta esta instancia seguía cobrando.

Además, con la admisibilidad de las acusaciones, la renuncia que presentó Makintach ya no puede ser aceptada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien la tuvo en su despacho durante todo este tiempo sin expedirse al respecto.

La decisión del jurado fue tomada en el marco de una audiencia realizada desde las 12 del mediodía en el Salón Dorado del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata.

La jornada arrancó con el rechazo de los planteos efectuados a último momento por la jueza, quien, a través de su abogado Darío Saldaño, hizo varias presentaciones para que se suspenda la citación.

-Presentó una recusación formal contra Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, solicitando su apartamiento por parcialidad manifiesta.

-Sostuvo que la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran habría dejado incompleto el cuerpo de jurados suplentes.

-Y alegó que el juicio político resulta parcial mientras no se incluya como imputados a los jueces Maximiliano Savarino y Veronica Di Tommaso, los otros dos que conformaban la terna en el juicio nulo por la muerte de Maradona.

Los jueces Verónica Di Tomasso,
Los jueces Verónica Di Tomasso, Julieta Makintach y Maximiliano Savarino

A criterio de la magistrada, la audiencia de este martes no debía hacerse hasta no tratar estos puntos. Sin embargo, al ser rechazados al comienzo de la jornada, la cita continuó y el jury aceptó las acusaciones que pesaban en su contra.

De los ocho denunciantes originales, cinco reafirmaron sus denuncias contra Makintach por el escándalo que protagonizó en el juicio por la muerte de Diego Maradona, donde quedó vinculada al documental “Justicia Divina” y, por ello, el debate fue declarado nulo.

Entre las acusaciones estaban la del Procurador Bonaerense, Julio Conte Grand, la del Colegio de Abogados de San Isidro, la de un grupo de legisladores, la de la Bicameral y la de Julio Coria, el custodio de Maradona que terminó preso por falso testimonio.

A causa del documental y
A causa del documental y la implicancia de Makintach fue declarado nulo el juicio por la muerte de Maradona

La defensa de Makintach

La semana pasada, la jueza había presentado su defensa ante el jury.

No hubo filmación prohibida, sino que se trataba de un hecho conocido por todos los integrantes del tribunal”, decía el descargo de la magistrada en el cual cargó contra sus ex colegas Maximiliano Savarino y Verónica di Tommasso, integrantes del TOC N°3 de San Isidro a cargo del juicio nulo por la muerte de Maradona.

En cuanto a las acusaciones, negó de manera categórica que hubiera existido una filmación prohibida. Explicó que las grabaciones fueron "conocidas y autorizadas por todos los miembros del tribunal", que se limitaron únicamente al primer día del juicio, cuando un camarógrafo se encontraba presente “a la vista de todos”.

Aclaró además que “no participó en ningún documental” sobre el proceso, ya que se trató de una idea de terceros que nunca avanzó, y que la entrevista que aceptó “fue previa al inicio del debate, realizada en un día inhábil, sin afectar su labor judicial”.

Rechazó, asimismo, la acusación de que el debate hubiera estado “guionado”, afirmando que no existe sustento probatorio para ello.

También rechazó haber incurrido en mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos o incumplimiento de deberes, subrayando que no hay pruebas objetivas que respalden esas imputaciones. Recordó que todas las decisiones en el tribunal se adoptaron de manera colegiada, lo que impide responsabilizar a un solo juez por actos colectivos.

Si le admiten el juicio
Si le admiten el juicio político ya no corre su pedido de renuncia

En su defensa también argumentó que el caso estuvo atravesado por un fuerte componente mediático y que la acusación se apoyó en presiones externas y construcciones públicas, no en hechos jurídicos comprobados.

Hay que recordar que la magistrada es además investigada en una causa penal que llevan los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, José Amallo y Cecilia Chaieb, que indagan sobre sus vínculos con el documental.

En ese contexto, Dalma y Giannina Maradona decidieron avanzar judicialmente contra los productores detrás del documental que se filmaba durante las audiencias del debate sin el consentimiento de las partes y con la jueza Makintach como protagonista.

Se trata de José Arnal, el dueño de la productora La Doble S.A.; Juan D’ Emilio, el escritor maradoniano y pareja de una amiga de la magistrada; y María Lía Vidal, quien tiene una relación de amistad con Makintach desde la infancia e iba a las audiencias junto a D’Emilio a fin de sacar ideas para el film.

Temas Relacionados

juryJulieta Makintachúltimas noticiasJusticia Divina

Últimas Noticias

Lo buscaban por asesinar, descuartizar y calcinar a una adolescente: se ocultaba en una iglesia

Juan Ariel Resquín era buscado por el femicidio de Candela Azoya, ocurrido en noviembre pasado en Lomas de Zamora. Por el femicidio ya habían sido detenidos su hermano y un primo de la víctima

Lo buscaban por asesinar, descuartizar

Un prefecto dejó el puesto de guardia para ver a su novia, sus compañeros lo encubrieron y los condenaron a prisión

Ocurrió en Corrientes. Todo se descubrió después de que el agente se accidentara cuando volvía su lugar de trabajo en la ruta

Un prefecto dejó el puesto

Investigan la denuncia de una jueza federal de Rosario que detectó una intrusión en su departamento

Se trata de la magistrada Natalia Martínez del Juzgado Federal Nº 2, quien alertó que unas personas ingresaron a su casa el domingo sin forzar la cerradura. No robaron objetos de valor, pero dejaron luces encendidas y la colilla de un cigarrillo

Investigan la denuncia de una

Misterio en Coghlan: el juez aceptó a la familia de Diego Fernández Lima como querellante

Javier, hermano del joven cuyos restos fueron hallados el 20 de mayo pasado por un grupo de obreros, representará a la querella. Sus abogados son Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady

Misterio en Coghlan: el juez

Sorpresa en San Justo: fueron a desmantelar un búnker narco y se encontraron con un arsenal de armas de guerra

Personal de la PFA realizó el allanamiento el pasado viernes y aprehendió al líder de la organizacón, identificado como S.M.O., de 40 años. En Mendoza, otro operativo de la fuerza federal derivo en la desarticulación de otra organización dedicada al narcotráfico

Sorpresa en San Justo: fueron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encuesta: un 73,2% de los

Encuesta: un 73,2% de los bonaerenses considera que el escándalo en la Agencia de Discapacidad es un hecho “muy grave”

Cuáles son las 7 plantas que ayudan a atraer colibríes al jardín

Lo buscaban por asesinar, descuartizar y calcinar a una adolescente: se ocultaba en una iglesia

La bebida favorita de Messi es sacudida tras el fin de los controles de precios de Milei

Qué significan las puntas de las hojas marrones y secas, según un experto en plantas

INFOBAE AMÉRICA
Gracias a TikTok, Radiohead regresa

Gracias a TikTok, Radiohead regresa al ranking Top 100 con una canción de hace tres décadas

Cuáles son las 7 plantas que ayudan a atraer colibríes al jardín

Francia abrió una investigación sobre la plataforma Kick tras la muerte de un polémico streamer que emitía en vivo

SpaceX suspendió de nuevo el décimo lanzamiento de prueba de Starship debido al mal tiempo

Un problema sin fin: los apagones afectarán de forma simultánea al 44% de Cuba este martes

TELESHOW
L-Gante y Tamara Báez llegaron

L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo económico tras apartar al abogado de ella: “Elián es manipulador”

Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron un nuevo paso en la construcción de su casa: “Así quedó nuestra cocina”

El viaje soñado de Sofía Gonet por Egipto: recorrido por el desierto, el interior de las pirámides y camellos

Claudia Villafañe chocó con su auto cerca de la cancha de River Plate: “Estoy bien”

Tini Stoessel, sin límites: su vuelta a la actuación, la apuesta al amor con Rodrigo De Paul y la ambiciosa gira que prepara