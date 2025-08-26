Allanaron más de 40 domicilios en un operativo internacional contra la explotación sexual de menores

Personal de la DDI al frente de uno de los allanamientos

Las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales del país realizaron este martes un nuevo operativo coordinado en el marco de la “Operación Internacional Aliados por la Infancia 5”, cuyo objetivo es combatir las redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil.

Los trabajos incluyeron 49 allanamientos en 12 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trató de una acción simultánea que abarcó 15 países del continente americano, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

La investigación avanzó sobre objetivos ubicados en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán.

Algunos de los elementos incautados

Además, la operación se extendió al plano internacional con procedimientos en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, se efectuaron un total de nueve allanamientos bajo la organización del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, encabezado por la Eleonora Weingast de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General.

Los allanamiento se hicieron en distintos puntos del país

Por la complejidad de los delitos en cuestión, las intervenciones involucraron el trabajo conjunto de fiscalías de los partidos de Azul, Bahía Blanca, Lanús-Avellaneda, La Matanza, Lomas de Zamora, Morón y San Isidro.

Según supo Infobae, en el marco de estos allanamientos fueron identificadas trece personas sospechosas. Son doce varones y una mujer, que tienen entre 29 y 80 años, y dos menores de edad convivientes.

La DDI de Morón intervino en los operativos

En los procedimientos, una persona fue detenida y se incautaron varios dispositivos electrónicos de interés para las investigaciones. Entre ellos, nueve computadoras, veintitrés dispositivos de almacenamiento, quince teléfonos móviles, una consola PlayStation 3 y una cámara HD.

Las pesquisas incluyeron, además de la descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, la tenencia, posible producción y casos de grooming.

Las actuaciones en territorio bonaerense respondieron al “Protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca en casos de detección de uso de pornografía infantil en internet (red 24/7)” y la coordinación de la “Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal”.

En los operativos intervinieron la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del comisario mayor Ariel Rodríguez, la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina, bajo la supervisión del comisario Patricio Castro, junto a equipos de Azul, Morón y el Área AMBA Norte.

De acuerdo a informaciones obtenidas por Infobae, la tarea coordinada de las fuerzas policiales y judiciales, tanto a nivel nacional como internacional, permitió avanzar en la desarticulación de redes transnacionales y la recolección de evidencia digital relevante.

Detuvieron en Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente a una nena de 11 años

La semana pasada, un hombre de 32 años fue detenido en la localidad de Pampayasta Sud, en el departamento Tercero Arriba de la provincia de Córdoba, acusado de abusar sexualmente a una menor de 11 años.

El procedimiento se concretó en la vía pública, en la intersección de calles Jujuy y Misiones, en el marco de una orden emitida por la Fiscalía de 4° Turno de Río Cuarto, a cargo del fiscal Javier Disanto, de acuerdo con la información oficial.

La investigación busca determinar su responsabilidad en un hecho de “instancia privada” en el que resultó víctima la niña, quien mantiene un vínculo de parentesco y convivencia previa con el acusado.

La detención se produjo tras una serie de diligencias policiales realizadas por personal de la comisaría de General Deheza, bajo la conducción del comisario Luciano Audero, en conjunto con efectivos de la División de Investigaciones de la Zona 2 de la Departamental Juárez Celman y uniformados de Pampayasta Sud.