Le tendieron una trampa, lo secuestraron y lo torturaron: la forma que encontró para escapar

El violento ataque ocurrió en la ciudad de San Martín de los Andes (MPF Neuquén)

Un hombre de 34 años fue víctima esta semana de un salvaje ataque en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, donde le tendieron una trampa, lo secuestraron y terminó herido de gravedad. Pudo salvarse porque se animó a escapar en una arriesgada e inesperada maniobra. Por el caso, hay cuatro personas detenidas. La hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas.

El hecho ocurrió la noche del miércoles pasado en el barrio Gobernadores Neuquinos de la mencionada localidad patagónica. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, a las 20:30, la víctima se encontraba en una casa del barrio junto a una de las acusadas. Al poco tiempo, llegaron otros tres varones y un adolescente menor de edad, que también participaron del ataque.

En los minutos siguientes, todo transcurrió con normalidad hasta que en un momento la víctima pidió pasar al baño: fue en ese entonces que uno de los agresores lo sorprendió por detrás y lo golpeó en la cabeza con la culata de un revólver. Después, le volvieron a pegar en la boca con la misma arma, y desde ese momento comenzó una golpiza grupal. Al hombre de 34 años lo mantuvieron encerrado y lo sometieron a diferentes tipos de torturas.

De acuerdo con lo que se ventiló en la audiencia de formulación de cargos realizada este viernes, durante el ataque, los violentos usaron distintas armas blancas, como cuchillos tipo carnicero y Tramontina, para provocarle cortes y puñaladas en varias partes del cuerpo.

También le propinaron trompadas y rodillazos, la mayoría dirigidas al rostro. “Así le fracturaron la nariz”, detalló el fiscal jefe Gastón Ávila.

Los agresores luego le taparon la boca con cinta adhesiva, lo ataron con un cable e intentaron ahogarlo poniéndolo en una bañera llena de agua fría. Además, le echaron agua caliente en la zona de la nuca, lo que le generó lesiones cutáneas.

Según la investigación, en medio de las torturas, los atacantes amenazaron al hombre con matarlo y descuartizarlo. Incluso lo rociaron con alcohol etílico para amenazarlo con prenderlo fuego y causarle más temor. La propia víctima relató que, en un momento, los imputados fueron hacia la cocina y lo dejaron atado en la bañadera; desde ahí, él escuchó cómo uno de ellos decía que iban a asesinarlo.

Tres hombres y una mujer fueron detenidos e imputados por el hecho (MPF Neuquén)

Ese momento fue la oportunidad que el hombre encontró para huir. Pudo desatarse, abrió la puerta del baño, pasó a una habitación y salió por una ventana, atravesando el vidrio desde una altura de 3,80 metros. Cayó a la calle y, a pesar de todos los golpes y heridas que había sufrido, corrió hasta su casa, ubicada a pocos metros, donde pidió ayuda.

La Policía encontró a la víctima en una calle del barrio Gobernadores Neuquinos. Tras asistirlo en el lugar, lo trasladaron de inmediato al hospital local, donde fue internado.

Por el ataque, hay cuatro detenidos: tres varones, identificados con las iniciales M.Z., S.A.C., J.A.L. y una mujer, C.I.V. Todos enfrentan cargos por homicidio calificado por ensañamiento y por el concurso premeditado de más de una persona, ambos en grado de tentativa. Además, están acusados de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y por la intervención de un menor de edad, quien no es punible.

El fiscal explicó que los acusados, junto al menor, escaparon del lugar en un Volkswagen Vento rojo que tenía la inscripción “La Mafilia” en los laterales, pero la Policía logró detenerlos unas dos horas después de haber encontrado a la víctima herida en la calle.

Anoche, antes de que se venciera el plazo de 48 horas de aprehensión, Ávila pidió la prisión preventiva para los cuatro por riesgo de fuga, posibilidad de entorpecer la investigación y para resguardar la integridad de la víctima. Finalmente, la jueza de garantías Laura Barbé aceptó el pedido y fijó un plazo inicial de tres meses para la preventa y para la investigación judicial.