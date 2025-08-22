Crimen y Justicia

Un hombre discutió y baleó en el rostro a su pareja en La Plata

El hecho de violencia de género sucedió en una casa de la localidad de San Carlos. La víctima está fuera de peligro. La Policía encontró el arma casera utilizada por el agresor

Una mujer baleada por su pareja se encuentra internada fuera de peligro en el hospital de Alejandro Korn en La Plata

Durante la mañana del jueves, un hombre baleó a su pareja en el rostro con un arma casera tras una violenta discusión en la localidad de San Carlos, partido de La Plata. De inmediato, el agresor se dio a la fuga.

Mientras la Policía Bonaerense trabaja para dar con el paradero del hombre, de 36 años, la víctima permanece internada en terapia intensiva en el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle 148, entre 50 y 52. Todo comenzó durante las primeras horas de ayer, en el interior de la vivienda que compartía la pareja. Una amiga de la mujer, presente en el lugar, relató que una discusión escaló rápidamente hasta terminar de la peor manera.

De acuerdo con el testimonio que recogió la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el hombre sacó un arma casera y efectuó un disparo que impactó directamente en la cara de la víctima.

La testigo alertó en forma inmediata a través del 911. Efectivos de la Comisaría de San Carlos llegaron pocos minutos después y asistieron a la mujer, realizando las primeras maniobras hasta la llegada del personal médico. Según confirmaron, la rápida intervención fue clave para estabilizar a la víctima y asegurar su traslado al centro sanitario.

En este momento, la mujer permanece sedada y bajo asistencia médica, aunque aclararon que la evolución es favorable y “se encuentra fuera de peligro”.

Las primeras indicaciones médicas apuntan a que la lesión requerirá múltiples cuidados y observación por parte de equipos especializados, debido a la complejidad del cuadro generado por el impacto del proyectil.

Según informó el portal del diario El Día, la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5, dirigida por el fiscal Juan Menucci. El magistrado dispuso un allanamiento urgente en la vivienda donde se produjo la agresión. Aunque el sospechoso no se encontraba en el lugar, los agentes lograron secuestrar el arma casera utilizada en el ataque y un cartucho calibre 12/70, considerados pruebas fundamentales para la causa.

La carátula fue definida como “tentativa de homicidio”, y la Policía de la Provincia de Buenos Aires dispuso un operativo especial para intentar dar con el paradero del hombre, que sigue prófugo.

La Policía busca al atacante que luego del hecho se dio a la fuga (Noticias XFN)

Intento de femicidio en San Juan

Pocas antes y en otro caso de violencia de género, la ex pareja de una oficial de policía de la provincia de San Juan quedó detenida luego de querer incendiarla dentro de su vehículo. El hombre tenía una restricción de acercamiento por varios antecedentes de violencia.

El hecho sucedió este miércoles pasado por la tarde en el departamento de 25 de Mayo, tras una jornada de servicio cumplida por la víctima. La mujer llegaba a su vehículo para dirigirse a su domicilio cuando fue interceptada por el agresor.

El hombre subió al auto y, tras una fuerte discusión, descendió de él. Sin embargo, el episodio no terminó ahí, dado que, al instante de haber bajado, roció el interior del auto con un líquido inflamable con la intención de prenderlo fuego mientras la mujer permanecía dentro.

Los testigos del hecho dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió llegar a tiempo y brindar asistencia a la mujer que había logrado escapar antes de que se concretara el ataque. De esta manera, fue derivada al Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género, donde recibió contención y acompañamiento profesional.

El caso quedó rápidamente bajo investigación de la Policía de San Juan y la Comisaría 38º, mientras los efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona para dar con el hombre. El presunto responsable quedó detenido poco después, en el departamento de Caucete, y fue trasladado a la Comisaría Novena, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales que deberán definir las acciones legales correspondientes.

El hombre ya había protagonizado otros episodios violentos contra su ex pareja, por lo que tenía una restricción perimetral.

