Crimen y Justicia

Identificaron al último acusado por el robo a un jubilado en Flores: tiene 19 años y ya estaba preso por otra causa

A Kevin Coria lo arrestaron tras una persecución policial y un choque en Villa Riachuelo. Luego comprobaron que era buscado por el asalto a una familia cuando llegaba a su casa

Walter Vazquez

Por Walter Vazquez

Cayó el último autor del violento robo a un jubilado y su hija en Flores

La identificación del último sospechoso por el violento robo a un jubilado y a su hija en el barrio porteño de Flores dejó una sorpresa entre los investigadores. El joven de 19 años que faltaba localizar ya estaba preso: las autoridades lo arrestaron días después del hecho, tras una persecución en la que circulaba en un auto robado que terminó chocando en plena Avenida General Paz. Ambos episodios cobraron notoriedad pública y ahora quedaron conectados por la investigación.

El sospechoso en cuestión es Kevin Ezequiel Coria. Con domicilio en Villa Lugano, tiene un perfil que no pasa inadvertido para los investigadores. A pesar de su corta edad, en los registros laborales figura haber sido empleado de mensajería y de la construcción.

Sin embargo, su vida también está marcado por el delito. Coria tiene antecedentes por robos desde fines de 2022, además de una causa por la infracción a ley de drogas, todos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

En el último mes, sumó dos expedientes más a su historial judicial.

El primero fue por un hecho ocurrido el 16 de julio a la noche, sobre la calle Portela, que divide a los barrios de Flores y Parque Avellaneda. Una mujer y su padre de 78 años regresaban en su Renault Kwid. Tras estacionar el auto, caminaron unos metros por la vereda. El jubilado avanzaba con paso lento, afectado en su movilidad por una operación. En ese momento, cuatro ladrones que deambulaban por la zona los interceptaron.

El asalto quedó registrado por una cámara de seguridad. Dos de los delincuentes atacaron al hombre y lo tiraron al suelo, incluso amagaron con pegarle con un paraguas.

A la hija la amenazaron y la obligaron a entregar las llaves del coche y sus pertenencias. En medio del forcejeo, la víctima llegó a pedir a los gritos: “¡Déjame el viejo, andate!”.

Una vez que redujeron a ambos, la banda escapó con el vehículo y con un celular, mientras familiares de las víctimas activaban la alarma vecinal. Pese a la caída y el nerviosismo por la situación, la mujer y su padre no sufrieron heridas graves.

Los ladrones fueron identificados a través de las cámaras de seguridad

Al día siguiente del robo, la investigación avanzó rápido: el Renault apareció abandonado en Villa Fátima, cerca del lugar del hecho. Tras identificar a parte de la banda, la Policía de la Ciudad arrestó a tres menores, dos de 16 años y el restante de 15, en distintos allanamientos en la mencionada villa y en el barrio Ramón Carrillo.

Faltaba solo un cuarto sospechoso, que había escapado y seguía sin identificar.

La novedad llegó en las últimas horas, cuando los detectives de la División Investigaciones Comunales 7 recibieron información clave: el prófugo se trataba de Kevin Coria. Al revisar sus datos hallaron que ya estaba a disposición de la Justicia.

El 18 de julio, dos días después del robo en Flores, Coria cayó tras una intensa persecución. En horas del mediodía, el sistema Ultra IP del Anillo Digital detectó que un Jeep Renegade negro, robado esa misma madrugada en La Matanza, circulaba en el sentido de la avenida Escalada. El vehículo fue seguido en tiempo real. Al llegar a la zona de la colectora General Paz y Coronel Roca, patrulleros rodearon la camioneta.

En el vehículo iban Coria y Lucas Ezequiel Dos Santos, de 22 años, quien también tiene varios antecedentes por hurto y robos en poblado y en banda, con denuncias ante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Ambos intentaron escapar, pero el tráfico denso los detuvo en un semáforo. Entonces, quisieron sortear los autos y chocaron contra un Peugeot 308 y un Volkswagen Gol. Una menor de 8 años que iba a bordo de uno de los vehículos impactados sufrió politraumatismos leves y fue derivada al hospital, según informaron efectivos de la unidad interviniente.

Tras el choque, los sospechosos pretendieron fugarse a pie, pero la Policía montó un operativo cerrojo y los capturó. En el interior del Jeep se secuestraron 20.000 pesos y dos teléfonos celulares.

En ese momento, Coria quedó detenido por encubrimiento agravado. Su situación ahora se agravó, ya que los investigadores cruzaron sus datos y determinaron que se trataba del mismo joven buscado por el asalto en Flores.

El dato cierra la búsqueda de todos los responsables del robo, una causa que se tramita en el Juzgado Nacional de Menores Nº6, a cargo de Carlos Cociancich.

