Condenaron a prisión perpetua al femicida de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Pedro condenó este miércoles a Francisco Leandro Vlaeminck a prisión perpetua por el femicidio de Naiara Durán, ocurrido en 2023. Además, Daiana Candela Franco, su pareja, recibió 13 años de cárcel por homicidio simple.

Durante la segunda y última jornada de audiencia judicial por el crimen de Durán, la Fiscalía había pedido perpetua para el principal acusado y expareja de la joven; 20 años para quien era su novia al momento del crimen y seis para el papá de esta última. Finalmente, la condena de Vlaeminck cumplió con los requerimientos de la fiscal, pero Franco recibió una pena menor de la solicitada y su padre, quien también estaba imputado, fue absuelto.

Según informó el medio local El Norte, entre los fundamentos de la sentencia, los jueces reconocieron que la investigación presentó “serias falencias metodológicas y omisiones probatorias que dificultaron la reconstrucción integral del suceso”, pero consideraron que “la valoración conjunta de los elementos reunidos permite alcanzar la certeza judicial exigida para un pronunciamiento condenatorio”. El tribunal sostuvo que los indicios, siempre que sean “plurales, graves, precisos y concordantes”, pueden fundamentar una condena.

La fiscal María del Valle Viviani reconstruyó los últimos movimientos de la víctima a partir de cámaras y testimonios, estableciendo que Naiara Durán fue vista por última vez al ingresar a la casa de su expareja, Vlaeminck, donde residía junto a su novia.

Pruebas de luminol detectaron sangre bajo pintura reciente y en desagües de la vivienda, y perros de la Policía Federal confirmaron rastros en el lugar.

Además, fotografías familiares permitieron identificar el mantel que envolvía el cuerpo de la víctima como un elemento común y habitual en la casa de los acusados. Por otro lado, se hallaron en el mantel pelos similares a los de la mascota de la vivienda, aunque no se pudo realizar el cotejo porque el animal desapareció.

En el domicilio también se encontró una soldadora que podría haber sido utilizada para cortar el tambor donde fue hallado el cuerpo.

La autopsia determinó que la víctima sufrió siete puñaladas mortales realizadas con dos armas distintas, manipuladas por personas diestras y de diferente fuerza.

Tras la condena, la defensa de los acusados, representada por Silvia Sternari y Adolfo Suárez Erdaire, anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal de Casación, argumentando que “no hay elementos suficientes como para acreditar la autoría por parte de Vlaeminck y de Daiana Franco en el homicidio”.

Sostuvieron que la acusación se basó en indicios no concluyentes, que los resultados del luminol no determinan tiempo ni origen de la sangre, y que el diseño del mantel es común en varios hogares.

Además, señalaron que no existen pruebas de ADN sobre las armas presuntamente utilizadas ni en el cuerpo de la víctima.

El crimen

En agosto de 2023, personal de Prefectura Naval halló, dentro de un tambor metálico de 200 litros en la zona de San Pedro, el cadáver de Naiara Durán, de 25 años, desaparecida desde hace cinco días. El contenedor con el cuerpo fue encontrado a orillas del río Paraná.

La Prefectura fue alertada por un pescador de 32 años mientras realizaba un patrullaje en la zona. El cuerpo estaba envuelto en una lona plástica: una médica de una ambulancia del SAME enviada al lugar constató el fallecimiento.

A los pocos días del hallazgo, se dieron las detenciones de Francisco Vlaeminck, expareja de la víctima y padre de uno de sus hijos, Daiana Franco y su padre.

En ese momento, también detuvieron a la hermana de Franco, pero luego se concluyó que no había sido partícipe del crimen.