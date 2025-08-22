Crimen y Justicia

Condenaron a prisión perpetua al femicida de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro

Se trata de Francisco Leandro Vlaeminck, ex pareja de La mujer que fue encontrada muerta en tambor de 200 litros en 2023. También fue condenada quien era su novia al momento del crimen

Guardar
Condenaron a prisión perpetua al
Condenaron a prisión perpetua al femicida de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Pedro condenó este miércoles a Francisco Leandro Vlaeminck a prisión perpetua por el femicidio de Naiara Durán, ocurrido en 2023. Además, Daiana Candela Franco, su pareja, recibió 13 años de cárcel por homicidio simple.

Durante la segunda y última jornada de audiencia judicial por el crimen de Durán, la Fiscalía había pedido perpetua para el principal acusado y expareja de la joven; 20 años para quien era su novia al momento del crimen y seis para el papá de esta última. Finalmente, la condena de Vlaeminck cumplió con los requerimientos de la fiscal, pero Franco recibió una pena menor de la solicitada y su padre, quien también estaba imputado, fue absuelto.

Según informó el medio local El Norte, entre los fundamentos de la sentencia, los jueces reconocieron que la investigación presentó “serias falencias metodológicas y omisiones probatorias que dificultaron la reconstrucción integral del suceso”, pero consideraron que “la valoración conjunta de los elementos reunidos permite alcanzar la certeza judicial exigida para un pronunciamiento condenatorio”. El tribunal sostuvo que los indicios, siempre que sean “plurales, graves, precisos y concordantes”, pueden fundamentar una condena.

La fiscal María del Valle Viviani reconstruyó los últimos movimientos de la víctima a partir de cámaras y testimonios, estableciendo que Naiara Durán fue vista por última vez al ingresar a la casa de su expareja, Vlaeminck, donde residía junto a su novia.

Naiara Durán fue vista por
Naiara Durán fue vista por última vez al ingresar a la casa de su expareja

Pruebas de luminol detectaron sangre bajo pintura reciente y en desagües de la vivienda, y perros de la Policía Federal confirmaron rastros en el lugar.

Además, fotografías familiares permitieron identificar el mantel que envolvía el cuerpo de la víctima como un elemento común y habitual en la casa de los acusados. Por otro lado, se hallaron en el mantel pelos similares a los de la mascota de la vivienda, aunque no se pudo realizar el cotejo porque el animal desapareció.

En el domicilio también se encontró una soldadora que podría haber sido utilizada para cortar el tambor donde fue hallado el cuerpo.

La autopsia determinó que la víctima sufrió siete puñaladas mortales realizadas con dos armas distintas, manipuladas por personas diestras y de diferente fuerza.

La autopsia determinó que la
La autopsia determinó que la víctima sufrió siete puñaladas mortales infligidas con dos armas distintas

Tras la condena, la defensa de los acusados, representada por Silvia Sternari y Adolfo Suárez Erdaire, anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal de Casación, argumentando que “no hay elementos suficientes como para acreditar la autoría por parte de Vlaeminck y de Daiana Franco en el homicidio”.

Sostuvieron que la acusación se basó en indicios no concluyentes, que los resultados del luminol no determinan tiempo ni origen de la sangre, y que el diseño del mantel es común en varios hogares.

Además, señalaron que no existen pruebas de ADN sobre las armas presuntamente utilizadas ni en el cuerpo de la víctima.

En agosto de 2023, personal
En agosto de 2023, personal de Prefectura Naval halló de un tambor metálico de 200 litros en la zona de San Pedro

El crimen

En agosto de 2023, personal de Prefectura Naval halló, dentro de un tambor metálico de 200 litros en la zona de San Pedro, el cadáver de Naiara Durán, de 25 años, desaparecida desde hace cinco días. El contenedor con el cuerpo fue encontrado a orillas del río Paraná.

La Prefectura fue alertada por un pescador de 32 años mientras realizaba un patrullaje en la zona. El cuerpo estaba envuelto en una lona plástica: una médica de una ambulancia del SAME enviada al lugar constató el fallecimiento.

A los pocos días del hallazgo, se dieron las detenciones de Francisco Vlaeminck, expareja de la víctima y padre de uno de sus hijos, Daiana Franco y su padre.

En ese momento, también detuvieron a la hermana de Franco, pero luego se concluyó que no había sido partícipe del crimen.

Temas Relacionados

Naiara DuránHomicidiosFemicidioSan PedraPuñaladasPrisión perpetuaJusticiaJuicioÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a una pareja que vendía cocaína frente a un merendero en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó tres allanamientos en el barrio Alberdi, de la localidad de Río Cuarto, para desarticular la organización criminal

Detuvieron a una pareja que

Un hombre discutió y baleó en el rostro a su pareja en La Plata

El hecho de violencia de género sucedió en una casa de la localidad de San Carlos. La víctima está fuera de peligro. La Policía encontró el arma casera utilizada por el agresor

Un hombre discutió y baleó

70000 Tons of Metal: el viaje del creador del mayor crucero heavy del mundo

El promotor suizo Andy Piller encabeza hace casi dos décadas un viaje hacia el Caribe que se convirtió en un insólito fenómeno cultural para la música pesada. En 2026, navega de nuevo con Anthrax como su principal atracción

70000 Tons of Metal: el

Identificaron al último acusado por el robo a un jubilado en Flores: tiene 19 años y ya estaba preso por otra causa

A Kevin Coria lo arrestaron tras una persecución policial y un choque en Villa Riachuelo. Luego comprobaron que era buscado por el asalto a una familia cuando llegaba a su casa

Identificaron al último acusado por

Imputarán a los acusados de atacar a tiros un micro con agentes penitenciarios que salían de la cárcel de Piñero

El atentado ocurrió en marzo del año pasado. El ministro de Seguridad de Santa Fe y el fiscal del caso aseguraron que se trató de un ataque homicida

Imputarán a los acusados de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más digitalización financiera: crecen las

Más digitalización financiera: crecen las transferencias y las cuentas bancarias de empresas

70000 Tons of Metal: el viaje del creador del mayor crucero heavy del mundo

Fuerte retroceso en la confianza del consumidor en agosto: impacto en las expectativas y el consumo

La Justicia rechazó el pedido de ATE para evitar el cierre de un museo en homenaje al Che Guevara

El gigante británico Barclays advirtió sobre dos nuevos escenarios de riesgo para la economía argentina

INFOBAE AMÉRICA
Luis Arce descartó exiliarse al

Luis Arce descartó exiliarse al dejar la presidencia de Bolivia y anunció su regreso a la docencia universitaria

Mariana Enriquez superlectora: cuáles son sus 210 libros favoritos

Spike Lee reinventa un clásico de Akira Kurosawa con dilemas morales, hip hop y mucho estilo neoyorquino

El coleccionismo, entre el poder y la controversia histórica

Suspendieron la amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras el sismo de magnitud 7,5 en la región de Magallanes

TELESHOW
El hijo de Locomotora Oliveras

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”

Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas

A pura actuación, y en medio de un penal de mujeres, María Becerra lanzó “7 vidas”: la cortina musical de En El Barro

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan