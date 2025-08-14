Pidieron perpetua para el principal acusado por el crimen de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro

La familia denunció su desaparición y tres días después encontraron el cuerpo en un tambor

En la segunda y última jornada de audiencia judicial por el crimen de Naiara Durán, la Fiscalía pidió perpetua para el principal acusado y ex pareja de la joven; 20 años para quien era su novia al momento del crimen y seis para el papá de esta última. La solicitud se dio a conocer luego de las declaraciones de más de 20 testigos y de los imputados.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás tendrá tiempo hasta la semana próxima para tomar una decisión y dar a conocer el veredicto. Se espera que esto ocurra el próximo miércoles al mediodía. Por un lado, Francisco Vlaeminck enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género; en tanto, su pareja, Daiana Franco, está imputada por homicidio simple, mientras que a su papá, Mario, le recayó el delito de encubrimiento.

El debate del miércoles en el Palacio de Tribunales estuvo marcado por la carga emocional de un nuevo aniversario del crimen de la joven, ocurrido el 13 de agosto del año 2023. En aquel entonces, Durán salió de su casa de San Pedro y no regresó más. La familia realizó la denuncia por su desaparición y se inició un operativo de búsqueda que finalizó cuatro días después, cuando la encontraron muerta dentro de un tambor de 200 litros a la orilla del río Paraná.

Se espera que la Justicia lea el veredicto la próxima semana (Foto: @laopinionsp)

Personal de Prefectura Naval y de la Policía Científica descubrieron el cuerpo envuelto en un mantel y una lona, con múltiples heridas de arma blanca en la cara y el cuello, provocadas por al menos dos elementos distintos, y señales de haber permanecido con vida durante varias horas tras el ataque, según indicó el informe forense.

En un primer momento, la fiscal María del Valle Viviani, quien encabezó la acusación contra los tres imputados, ordenó la detención inmediata de quien fuera novio en aquel entonces de Durán, Mario Damián Gil, así como de la prima Antonella Russo.

Pero diez días después de cometido el homicidio, los investigadores obtuvieron registros de cámaras de seguridad donde se observaba el ingreso de la víctima al domicilio de Vlaeminck, sin que quede constancia de su salida. De acuerdo con lo detallado por La Opinión Semanario, una agente policial, que analizó los registros fílmicos, detectó la moto en la que circulaba la joven de 25, llegando a la casa ubicada en Primera Junta y Bottaro. También vio el auto de Mario Franco circular de un lado a otro en reiteradas ocasiones aquel domingo 13.

A esto se añadió otra prueba relevante. En la propiedad, los análisis de luminol detectaron sangre bajo pintura fresca y en conductos de desagüe. Además, perros especializados de la Policía Federal hallaron restos biológicos y comprobaron que una habitación había sido limpiada cuidadosamente con lavandina poco tiempo atrás.

Finalmente, los peritos identificaron el mantel utilizado para envolver el cuerpo de la joven como coincidente con objetos del hogar de los acusados.

La última jornada se desarrolló entre disturbios

Disturbios en la audiencia

Al momento de las declaraciones de Vlaeminck, la mamá de la joven asesinada pidió a las autoridades poder retirarse para no escucharlo. Sin embargo, el Tribunal le indicó que si lo hacía luego no podría volver a ingresar. Esto desató el enojo por parte de la mujer.

Fue en ese momento que los presentes comenzaron a gritar e insultar al hombre, y le lanzaban exclamaciones como “mataste a la madre de tu hijo”, según hizo saber La Opinión Semanario. Esto derivó en una desalojo de la sala por parte de los magistrados.

Más de 20 personas brindaron su testimonio en ambas jornadas y varios de ellos se centraron en la relación de la pareja. Entre las declaraciones se escucharon a uno de los peritos de la Policía Científica y la Federal; a la prima de la acusada; y un testigo que aportó datos del día en que encontraron el cuerpo; entre otros.