Crimen y Justicia

Apuñaló a su suegro mientras dormía porque le reclamó por no hacer la comida

En la ciudad de La Plata, un joven de 19 años agredió a su suegro, de 38 años, que lo cuestionó por estar todo el día “jugando videojuegos”

El suegro le reclamó que no preparó la comida y él lo apuñaló mientras dormía

Un joven de 19 años fue detenido en La Plata tras apuñalar a su suegro durante una discusión doméstica, dejando a la víctima, de 38 años, en grave estado. La esposa de la víctima exigió que el atacante permanezca bajo custodia judicial y calificó el hecho como “tentativa de homicidio”.

El hecho ocurrió el sábado en una vivienda ubicada en la calle 36 entre 10 y 11, en Barrio Norte, donde el agresor convivía con quien se presentó como su novia, una adolescente de 16 años, y el padre de esta.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el conflicto se desató cuando el hombre regresó de trabajar y cuestionó a los jóvenes por no haber preparado la comida y estar jugando videojuegos.

Según informó el medio local 0221, tras este reclamo, el joven atacó a la víctima con un cuchillo de grandes dimensiones mientras descansaba en su habitación, provocando varias heridas que comprometieron órganos vitales.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde los médicos lograron estabilizarlo tras una intervención quirúrgica por lesiones en el colon y el intestino, aunque su estado sigue siendo delicado.

La investigación continúa mientras se monitorea la evolución clínica del herido.

Otro conflicto familiar que terminó con un herido en grave estado

A mediados de junio, una mujer de 39 años fue apuñalada por su ex cuñada en su casa del barrio Nuevo Golf, en Mar del Plata. A las pocas horas, la agresora fue detenida por la Policía y quedó imputada por el delito de homicidio en grado de tentativa. La autora del ataque, una joven de 21 años, no pudo declarar, ya que no estaba en condiciones, y fue trasladada a un hospital.

El episodio ocurrió de madrugada en una vivienda ubicada en José Hernández al 3500. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido tras la llegada de la víctima al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El mismo personal del centro de salud notificó el ingreso de la mujer herida alrededor de las 03:30 horas. La víctima presentaba lesiones en el cuero cabelludo, el rostro y el cuello, todas provocadas por un arma blanca. Tras recibir la atención correspondiente, informaron que se encontraba fuera de peligro.

La agresión se produjo en el contexto de una discusión entre la víctima y su ex cuñada, quien fue identificada como la presunta autora del ataque.

El Comando de Patrullas acudió al domicilio señalado tras recibir el aviso del hospital. Al llegar, los efectivos observaron a la imputada saliendo de la vivienda y procedieron a su detención inmediata.

La joven relató a los agentes que su ex cuñada la atacaba con un cuchillo y que ella respondió defendiéndose con una tijera. Esta versión quedó registrada en el acta policial y será evaluada en el marco de la causa judicial.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de turno, a cargo del Dr. Berlingeri, tomó conocimiento de los hechos y dispuso la aprehensión de la joven de 21 años. El magistrado ordenó que la imputada fuera notificada de la formación de causa por el delito de homicidio en grado de tentativa y que sea trasladada a una sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Según informó el medio 0223, la joven no estaba en condiciones de responder preguntas: “Era como si no entendiera las consignas”.

Luego, los médicos la estabilizaron y fue trasladada nuevamente a la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 para declarar ante el fiscal Fernando Berlingeri.

La víctima, de 39 años, permaneció bajo observación médica, mientras la justicia avanzó en la toma de declaraciones y el análisis de las pruebas.

Luego, la víctima declaró ante el fiscal: “Me apuñaló en la cabeza y la pude correr, pero después ella tomó un fierro y volvió a golpearme hasta que logré salir a pedir ayuda”.

Por su parte, la acusada se negó a declarar al momento de ser notificada de que sería imputada en una causa por homicidio en grado de tentativa. No obstante, su defensa solicitó la excarcelación, tras argumentar que no era consciente de sus actos.

A pesar de esto, los investigadores observaron que los hechos habrían ocurrido de otra manera. Sobre todo, tras escuchar el relato de la víctima, quien describió tres episodios de agresión continuada, incluida una persecución en el patio.

