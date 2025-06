Apuñaló a la ex pareja de su hermano en Mar del Plata y quedó detenida

Detuvieron a una joven en Mar del Plata por apuñalar a la ex pareja de su hermano (Foto: 0223)

Una mujer de 39 años fue apuñalada por su ex cuñada en su casa del barrio Nuevo Golf, en Mar del Plata. A las pocas horas, la agresora fue detenida por la Policía y quedó imputada por el delito de homicidio en grado de tentativa. La autora del ataque, una joven de 21 años, no pudo declarar, ya que no estaba en condiciones, y fue trasladada a un hospital. La Fiscalía escuchará su versión este martes.

El episodio ocurrió en la madrugada del lunes en una vivienda ubicada en José Hernández al 3500. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido tras la llegada de la víctima al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El mismo personal del centro de salud notificó el ingreso de la mujer herida alrededor de las 03:30 horas. La víctima presentaba lesiones en el cuero cabelludo, el rostro y el cuello, todas provocadas por un arma blanca. Tras recibir la atención correspondiente, informaron que se encuentra fuera de peligro.

Ambas mujeres fueron trasladadas al HIGA

Según pudo averiguar Infobae, la agresión se produjo en el contexto de una discusión entre la víctima y su ex cuñada, quien fue identificada como la presunta autora del ataque.

El Comando de Patrullas acudió al domicilio señalado tras recibir el aviso del hospital. Al llegar, los efectivos observaron a la imputada saliendo de la vivienda y procedieron a su detención inmediata.

La joven relató a los agentes que su ex cuñada la atacaba con un cuchillo y que ella respondió defendiéndose con una tijera. Esta versión quedó registrada en el acta policial y será evaluada en el marco de la causa judicial.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de turno, a cargo del Dr. Berlingeri, tomó conocimiento de los hechos y dispuso la aprehensión de la joven de 21 años. El magistrado ordenó que la imputada fuera notificada de la formación de causa por el delito de homicidio en grado de tentativa y que sea trasladada a una sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Según informó el medio 0223, la joven no estaba en condiciones de responder preguntas. “Era como si no entendiera las consignas, por eso se pasó la declaración para el martes y fue trasladada al Higa para que la examinen profesionales", precisaron fuentes cercanas a la investigación al portal local.

Por lo tanto, si los médicos la habilitan, este martes será trasladada nuevamente a la Unidad Funcional de Instrucción N°4 para declarar ante el fiscal Fernando Berlingeri.

La víctima, de 39 años, permanece bajo observación médica, mientras la justicia avanza en la toma de declaraciones y el análisis de las pruebas.

Dos adolescentes escapaban en un auto robado y chocaron a una familia en Mar del Plata

En la noche del viernes, en Mar del Plata, dos adolescentes de 17 años fueron detenidos tras huir en un vehículo robado y provocar un choque que puso en riesgo la vida de una familia.

La secuencia inició cuando personal del Comando de Patrullas detectó un Peugeot 208 blanco, el cual tenía pedido de secuestro activo tras haber sido robado días antes en jurisdicción de la comisaría Quinta.

Los efectivos notificaron la situación al identificarlo circulando por la zona de Juan B. Justo y España, y comenzaron una persecución que se extendió por varias cuadras, según informó el portal 0221.

La huida terminó de manera abrupta en la esquina de Vértiz y Heguilor. Los adolescentes impactaron contra un Fiat Mobi en el que se desplazaba un matrimonio junto a sus dos hijos menores, generando un importante operativo de urgencia y atención médica.

Producto de la colisión, ambos adultos sufrieron heridas y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica. Los menores, pese a la gravedad de la situación, no presentaron lesiones.

Tras el choque, los dos ocupantes del vehículo robado fueron detenidos en el lugar del hecho. Efectivos policiales constataron que ambos tienen 17 años y procedieron a ponerlos a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, imputó a los adolescentes por los delitos de “encubrimiento y lesiones culposas”.