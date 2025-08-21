Crimen y Justicia

Un adolescente fue detenido tras una persecución: tenía un arma robada a un policía

El menor se dio a la fuga ante un control en Barracas y lo interceptaron en La Boca. En medio de la huida, intentó descartar la pistola

Detuvieron en La Boca a un menor que tenía un arma que había sido robada a un policía en Lomas de Zamora

Un adolescente con antecedentes fue detenido por la Policía de la Ciudad el último fin de semana, después de una persecución que se extendió de Barracas hasta La Boca. El menor llevaba una pistola que había sido robada a un agente de la fuerza porteña durante un asalto ocurrido la semana pasada en el partido de Lomas de Zamora.

Todo comenzó durante la tarde del domingo, unos minutos antes de las 18, cuando efectivos motorizados de la policía realizaban tareas de prevención y observaron a dos personas en una moto Honda Tornado roja que no tenía patente, circulando por las calles de Barracas.

Mediante el uso de sirenas y luces, los uniformados intentaron identificar a los sospechosos, pero estos aceleraron y se dieron a la fuga. Así inició la persecución.

Durante la huida, en el cruce de Wenceslao Villafañe y Azara, el acompañante arrojó un objeto a la vía pública. Uno de los oficiales que los perseguían detuvo la marcha e identificó que el elemento era una pistola Beretta Px4 Storm calibre 9 mm. Mientras tanto, los sospechosos siguieron escapando en la moto.

El adolescente detenido el domingo
El adolescente detenido el domingo pasado tras una persecución que finalizó en La Boca

La persecución finalizó al llegar a General José Garibaldi y Olavarría, ya en el barrio de La Boca, donde el acompañante bajó de la moto e intentó continuar a pie, sin éxito: fue interceptado por personal policial. El conductor, por su parte, cruzó hacia la provincia de Buenos Aires y así logró eludir a los agentes.

El menor detenido no fue identificado oficialmente, pero las fuentes policiales confirmaron que tiene antecedentes, aunque no se dieron detalles de las causas judiciales previas. Al momento del arresto, tenía una mochila azul, un casco negro y gris que fueron secuestrados al igual que la pistola mencionada.

La mochila que llevaba el
La mochila que llevaba el sospechoso

Después, las autoridades confirmaron que el arma incautada pertenecía a un efectivo de la Policía de la Ciudad, integrante de la División Unidad Táctica de Planificación V..

Había sido robada con 17 municiones el jueves de la semana pasada durante un asalto a mano armada en la localidad de Ingeniero Budge, en la zona de Lavardén al 600. Allí, el agente fue atacado por dos motochorros, que también le sustrajeron la moto, el teléfono celular y documentación personal.

El adolescente detenido quedó a disposición de la Justicia, que ordenó su traslado al Instituto Inchausti.

El casco fue secuestrado al
El casco fue secuestrado al igual que la mochila y la pistola robada

Detenidos in fraganti

El martes pasado, la Policía de la Ciudad también detuvo a dos hombres que estaban intentando entrar a robar en un edificio del barrio de Almagro. Los delincuentes estaban forzando la cerradura de la puerta con “yugas”, una herramienta que se usa para romper este tipo de cerraduras, cuando fueron sorprendidos por agentes.

Según informaron fuentes del caso a este medio, los ladrones escaparon corriendo en distintas direcciones, pero fueron atrapados tras un operativo cerrojo en la zona. A uno de ellos lo interceptaron en Guardia Vieja y Gascón, a pocas cuadras del intento de robo, mientras que el otro fue localizado gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, que informaron el recorrido de la fuga a los oficiales. Al intentar subirse a un colectivo en Corrientes y Gascón, un policía lo redujo en la parada.

Ambos sospechosos fueron identificados como un argentino de 27 años y un venezolano de 34. Uno ya tenía antecedentes por robo, robo en poblado y en banda, robo por escalamiento y lesiones.

En el marco del operativo, se secuestraron varias “yugas”, un manojo de llaves, destornilladores y dos celulares en poder de los detenidos. La causa quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29.

