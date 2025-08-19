Cayeron los “yugadores” cuando intentaban entrar a un edificio en Almagro

Cayeron los “yugadores”: dos ladrones fueron detenidos cuando intentaban ingresar a un edificio en Almagro

Dos delincuentes, uno con varios antecedentes por robo, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad luego de ser descubiertos cuando intentaban abrir la puerta de un edificio en Almagro utilizando “yugas”, un elemento rústico destinado a romper la cerradura, indicaron fuentes del caso.

Todo comenzó cuando un oficial de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad, que se encontraba de recorrida preventiva, notó que dos hombres hacían maniobras sobre la cerradura de un edificio en la avenida Medrano al 700. Al acercarse, los sospechosos salieron corriendo en distintas direcciones, detallaron las fuentes.

Las yugas dentro de la cerradura de la propiedad que pretendían robar

El efectivo que descubrió a los ladrones dio el alerta. A raíz del aviso se conformó un operativo cerrojo en la zona para dar con los delincuentes. En consecuencia, ambos fueron atrapados en pocos minutos.

En primer lugar, fue capturado uno de los “yugadores” que no pudo ir muy lejos: fue apresado en Guardia Vieja y Gascón, a poco más de dos cuadras del lugar del intento de robo.

Las "yugas" secuestradas a los detenidos

En tanto que, operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), fueron informando a los oficiales en tiempo real los pasos de su cómplice, que fue finalmente interceptado en Corrientes y Gascón.

Esa secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad y encabeza esta nota. Las imágenes muestran al ladrón, primero, a la carrera y, luego, descartando un buzo que llevaba en un contenedor de basura, con el fin de despistar a sus perseguidores. El ladrón no tuvo en cuenta que estaba siendo vigilado desde el centro de monitoreo, por lo que los policías, en ningún momento, lo perdieron de vista.

"Los yugadores" detenidos

Por último, ya identificado con una remera blanca, logró escabullirse en una parada de colectivo. Justo cuando estaba por subir a una unidad, un policía lo interceptó para detenerlo en ese mismo sitio y poner fin a la fuga.

Una vez reducidos ambos, los oficiales comprobaron que al huir, habían dejado las “yugas” dentro de la cerradura de la propiedad que intentaban asaltar. Se les secuestró varias de estas tiras sin usar, además de un destornillador y un manojo de llaves, y también dos celulares.

Los detenidos son un argentino de 27 años que tiene antecedentes por robo, robo en poblado y en banda, robo por escalamiento y lesiones, y un venezolano de 34, informó la fuerza de seguridad porteña.

Ambos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 29, a cargo de Carina Nancy Rodríguez, Secretaría de la María José Galli.