Pedirán la excarcelación del creador de “Al ángulo TV” y su familia lanzó una colecta para ayudarlo

Alejo Leonel Warles, el joven detenido en la ciudad de Paraná

La defensa de Alejo Leonel Warles, el joven detenido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, acusado de retransmitir partidos de fútbol y eventos deportivos desde la página “Al ángulo TV”; solicitará su excarcelación en las próximas horas.

Así lo informaron fuentes del entorno del sospechoso a Infobae. Además, confirmaron que la familia del acusado organizó una campaña en redes sociales para pedir colaboración a fin de afrontar los gastos del proceso.

Warles está representado legalmente por el abogado Fernando Madeo Facente. El pedido de excarcelación que el letrado presentará apunta a la falta de antecedentes del acusado y a que se trata de un delito excarcelable.

“Es similar en el caso de fútbol libre. Son empresas multinacionales y está metida LaLiga española en esto. Es David contra Goliat. Una empresa muy fuerte contra un pibe de una familia muy humilde. Y por eso también la justicia se movilizó tan rápido”, comentó Madeo Facente.

Mientras tanto, la familia decidió iniciar una colecta para cubrir distintos gastos judiciales, ya que atraviesa una situación económica compleja, según contaron allegados a Warles a este medio.

La campaña que lanzó la familia del detenido

“Está todo Paraná revolucionado con este tema”, señalaron desde el círculo íntimo. En redes sociales, usuarios mencionaron que la campaña intenta juntar fondos para los honorarios del abogado y los traslados entre la ciudad entrerriana y Buenos Aires, donde tramita la causa.

Warles, conocido en redes como “Shishi”, fue arrestado tras un operativo coordinado por la DDI de San Isidro junto con la Policía Federal Argentina (PFA) en Paraná.

El expediente quedó en manos del Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, y la investigación está dirigida por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Ciberdelitos de San Isidro (UFEIC).

Las autoridades policiales comunicaron que, durante el allanamiento, se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y tecnología utilizada para transmitir eventos deportivos sin autorización.

Los elementos secuestrados durante el allanamiento

La investigación comenzó en julio, a partir de denuncias por piratería, y logró identificar a Warles como fundador y administrador de la página “Al ángulo TV”, uno de los principales sitios de retransmisión ilegal en la región.

El sitio y su aplicación para Android explotaban más de 14 dominios espejo para replicar partidos y carreras en vivo, con respaldo de aplicaciones como MAGIS TV.

Fuentes de la causa informaron a Infobae que el sitio generaba ingresos a través de publicidad no oficial, con riesgo para los usuarios de sufrir robo de datos e infecciones por malware.

Además, la Policía incautó fondos de billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas, lo que demuestra el movimiento económico detrás de la actividad.

La investigación del caso comenzó hace un mes

El caso cuenta con el apoyo de la Alianza contra la piratería audiovisual (ALIANZA) y la participación de LaLiga de España. Ambas entidades impulsan acciones coordinadas contra webs clandestinas y aplicaciones piratas, reforzando controles en comercios electrónicos y solicitando el bloqueo de dominios y remoción de apps.

El propio Warles reconoció en redes sociales su conocimiento de la ilegalidad de la actividad y compartía mensajes desafiantes junto a cifras de seguidores. Aseguró que “nadie podía atraparlo” y brindó inclusive notas de prensa en este sentido en diferentes medios.

En plataformas como YouTube y “X”, el joven también celebraba haber superado los 100.000 seguidores y agradecía el apoyo recibido. Desde su detención no volvió a expresarse públicamente. De hecho, en el perfil de la ex red social del pajarito su última publicación fue anoche y es un comentario sobre el partido por Copa Libertadores entre Racing Club y Peñarol de Montevideo.

El abogado Fernando Madeo Facente

Por el momento, el fundador de la página ilegal permanece bajo arresto. Quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley 11.723, que regula los “Derechos de Propiedad Intelectual”. Se espera que sea indagado próximamente.