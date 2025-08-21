Crimen y Justicia

Pedirán la excarcelación del creador de “Al ángulo TV” y su familia lanzó una colecta para ayudarlo

Alejo Warles fue detenido en la ciudad de Paraná. Su defensa presentará una solicitud para que sea liberado mientras avanza la causa y su entorno más cercano buscan fondos en las redes para afrontar los gastos

Guardar
Alejo Leonel Warles, el joven
Alejo Leonel Warles, el joven detenido en la ciudad de Paraná

La defensa de Alejo Leonel Warles, el joven detenido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, acusado de retransmitir partidos de fútbol y eventos deportivos desde la página “Al ángulo TV”; solicitará su excarcelación en las próximas horas.

Así lo informaron fuentes del entorno del sospechoso a Infobae. Además, confirmaron que la familia del acusado organizó una campaña en redes sociales para pedir colaboración a fin de afrontar los gastos del proceso.

Warles está representado legalmente por el abogado Fernando Madeo Facente. El pedido de excarcelación que el letrado presentará apunta a la falta de antecedentes del acusado y a que se trata de un delito excarcelable.

“Es similar en el caso de fútbol libre. Son empresas multinacionales y está metida LaLiga española en esto. Es David contra Goliat. Una empresa muy fuerte contra un pibe de una familia muy humilde. Y por eso también la justicia se movilizó tan rápido”, comentó Madeo Facente.

Mientras tanto, la familia decidió iniciar una colecta para cubrir distintos gastos judiciales, ya que atraviesa una situación económica compleja, según contaron allegados a Warles a este medio.

La campaña que lanzó la
La campaña que lanzó la familia del detenido

“Está todo Paraná revolucionado con este tema”, señalaron desde el círculo íntimo. En redes sociales, usuarios mencionaron que la campaña intenta juntar fondos para los honorarios del abogado y los traslados entre la ciudad entrerriana y Buenos Aires, donde tramita la causa.

Warles, conocido en redes como “Shishi”, fue arrestado tras un operativo coordinado por la DDI de San Isidro junto con la Policía Federal Argentina (PFA) en Paraná.

El expediente quedó en manos del Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, y la investigación está dirigida por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Ciberdelitos de San Isidro (UFEIC).

Las autoridades policiales comunicaron que, durante el allanamiento, se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y tecnología utilizada para transmitir eventos deportivos sin autorización.

Los elementos secuestrados durante el
Los elementos secuestrados durante el allanamiento

La investigación comenzó en julio, a partir de denuncias por piratería, y logró identificar a Warles como fundador y administrador de la página “Al ángulo TV”, uno de los principales sitios de retransmisión ilegal en la región.

El sitio y su aplicación para Android explotaban más de 14 dominios espejo para replicar partidos y carreras en vivo, con respaldo de aplicaciones como MAGIS TV.

Fuentes de la causa informaron a Infobae que el sitio generaba ingresos a través de publicidad no oficial, con riesgo para los usuarios de sufrir robo de datos e infecciones por malware.

Además, la Policía incautó fondos de billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas, lo que demuestra el movimiento económico detrás de la actividad.

La investigación del caso comenzó
La investigación del caso comenzó hace un mes

El caso cuenta con el apoyo de la Alianza contra la piratería audiovisual (ALIANZA) y la participación de LaLiga de España. Ambas entidades impulsan acciones coordinadas contra webs clandestinas y aplicaciones piratas, reforzando controles en comercios electrónicos y solicitando el bloqueo de dominios y remoción de apps.

El propio Warles reconoció en redes sociales su conocimiento de la ilegalidad de la actividad y compartía mensajes desafiantes junto a cifras de seguidores. Aseguró que “nadie podía atraparlo” y brindó inclusive notas de prensa en este sentido en diferentes medios.

En plataformas como YouTube y “X”, el joven también celebraba haber superado los 100.000 seguidores y agradecía el apoyo recibido. Desde su detención no volvió a expresarse públicamente. De hecho, en el perfil de la ex red social del pajarito su última publicación fue anoche y es un comentario sobre el partido por Copa Libertadores entre Racing Club y Peñarol de Montevideo.

El abogado Fernando Madeo Facente
El abogado Fernando Madeo Facente

Por el momento, el fundador de la página ilegal permanece bajo arresto. Quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley 11.723, que regula los “Derechos de Propiedad Intelectual”. Se espera que sea indagado próximamente.

Temas Relacionados

Al Ángulo TVPirateríaParanáÚltimas noticias

Últimas Noticias

“No hubo filmación prohibida, era conocida por todo el tribunal”: la defensa de Julieta Makinatch ante el jury

La jueza del escándalo del documental del juicio por la muerte de Maradona presentó el escrito este miércoles ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires. Cuáles son sus argumentos

“No hubo filmación prohibida, era

Intentaron robarle el auto a un sargento de la PFA con un arma de utilería en La Tablada y fueron detenidos

El policía notó que la pistola era falsa y comenzó a pelearse con los sospechosos. Agentes de la Bonaerense que patrullaban la zona vieron lo sucedido e intercedieron

Intentaron robarle el auto a

El caso de Alexander: el usurero que mató por codicia y cayó por amor

Fue detenido por la División Homicidios de la PFA, acusado de un crimen cometido casi cuatro años atrás. Su novia fue la pista clave

El caso de Alexander: el

Contrabando de cigarrillos: interceptaron una camioneta robada en Brasil con casi 20 mil atados

Ocurrió en la localidad misiones de San Vicente. En esa provincia, el mes pasado se secuestraron marquillas por más de 60 millones de pesos

Contrabando de cigarrillos: interceptaron una

Detuvieron un falso policía acusado de liderar una banda que cometía robos con credenciales truchas de la PFA

Junto a dos cómplices que están prófugos habían asaltado a una pareja. Qué secuestraron durante el arresto en su departamento de Monserrat

Detuvieron un falso policía acusado
ÚLTIMAS NOTICIAS
“No hubo filmación prohibida, era

“No hubo filmación prohibida, era conocida por todo el tribunal”: la defensa de Julieta Makinatch ante el jury

El tratamiento estético de Eliana Guercio bajo la mirada de los expertos: cómo prevenir riesgos

La Plata: se cayó una palmera y destrozó una casa tras el temporal con fuertes vientos

Uno por uno: así votaron los diputados la ratificación al veto de Milei que frenó el aumento de las jubilaciones

Intentaron robarle el auto a un sargento de la PFA con un arma de utilería en La Tablada y fueron detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Kim Jong-un elogió a sus

Kim Jong-un elogió a sus soldados que combaten en Rusia y refuerza la alianza con Putin

Donetsk, el corazón de la resistencia ucraniana que Moscú quiere conquistar

Qué es el olivino y por qué es una alternativa sostenible para obtener metales de baterías

El FBI reveló que hackers rusos aprovecharon una falla para espiar infraestructura crítica mundial

Alerta en Ucrania: bombardeo masivo de drones rusos en Kiev y a lo largo del país

TELESHOW
La reacción de Graciela Alfano

La reacción de Graciela Alfano a la infidelidad de Gimena Accardi: “Yo lo dije en 2021”

Lali Espósito y La Joaqui estrenaron canción juntas y un beso entre ambas encendió a todos: “Iba a ser mi novia”

El fuerte descargo del hijo de Martín Demichelis en medio del divorcio: “Búsquense una vida y dejen vivir”

La nueva coincidencia entre Nicki Nicole y Lamine Yamal que alimenta los rumores de romance

Ángel de Brito comenzó sus vacaciones en Europa: quién lo acompaña