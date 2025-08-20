Crimen y Justicia

Cayó el creador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

Se trata de Alejo Leonel Warles, alias “Shishi”, detenido en la ciudad de Paraná

Por Miguel Prieto Toledo

El joven detenido
Efectivos de la DDI de San Isidro, en colaboración con la División Unidad Operativa (DUOF) de la Policía Federal Argentina, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, detuvieron a Alejo Leonel Warles, un joven conocido con el alias de “Shishi”, fundador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1. Se trata de un sitio considerado como uno de los principales operadores de piratería audiovisual en Latinoamérica.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae y de acuerdo con un comunicado de la Alianza contra la piratería audiovisual, el arresto tuvo lugar tras un allanamiento llevado a cabo en el domicilio del acusado.

En el operativo, las autoridades incautaron computadoras, teléfonos móviles y equipamiento tecnológico, presuntamente utilizados para operar una red de difusión ilícita de contenidos deportivos sustraídos de programadores legales.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, en el marco de una investigación dirigida por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro.

Según los datos de la investigación, Al Angulo TV gestionaba una estructura de 14 dominios espejo que replicaban eventos deportivos transmitidos en directo, y había lanzado recientemente una aplicación para Android, lo que incrementó el alcance de las retransmisiones y lo posicionó, junto a la aplicación MAGIS TV, como uno de los principales canales de distribución de contenidos audiovisuales piratas en el país.

De acuerdo con el expediente, tanto el sitio web como la aplicación estaban configurados para generar ingresos a través de publicidad informal, lo que exponía a los usuarios a riesgos como infecciones por malware y robo de datos personales.

La DDI San Isidro y
La DDI San Isidro y la PFA realizaron el allanamiento

Según el comunicado de la Alianza, durante el allanamiento, la policía secuestró fondos almacenados en billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas utilizadas para administrar las ganancias de la actividad ilícita. Además, indicaron, el caso contó con la colaboración de LaLiga de España.

El acusado, conocido en redes sociales bajo el alias “Shishi”, mantenía cuentas activas en varias plataformas, incluyendo YouTube y “X”, donde llegó a celebrar públicamente haber alcanzado los 100.000 seguidores y reconoció su conocimiento de la ilegalidad de su actividad, en donde además se mostró desafiante ante la posibilidad de un arresto.

Aseguró que “nadie podía atraparlo” y brindó inclusive notas de prensa en este sentido en diferentes medios. Tras una exhaustiva investigación digital en redes llevada a cabo por la Fiscalía con el soporte de técnico de la industria, confirmaron a “Shishi” como el “fundador y único propietario” de “Al Ángulo TV” y de su aplicación, encargándose de centralizar la difusión, la monetización y la administración de la red de transmisión clandestina.

Recientemente informó a sus seguidore: “Como siempre les digo todo esto es de ustedes y gracias a ustedes, los amo con mi vida entera”. Tres días después, Warles cayó preso y desde entonces no no volvió a expresarse en las redes sociales.

El caso -señala el comunicado- se inscribe en una serie de recientes acciones regionales contra la piratería, apoyadas por ALIANZA y LALIGA, que incluyen el establecimiento de bloqueos dinámicos por DNS e IP para sitios ilegales, la solicitud de remoción de aplicaciones piratas de plataformas digitales y la coordinación del primer “War Room” antipiratería en Argentina.

Además, se implementan estrategias conjuntas con plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre para fortalecer los controles sobre el acceso a contenido protegido.

En ese sentido, subrayaron que “el uso de plataformas no autorizadas implica riesgos directos para los usuarios, exponiéndolos a fraudes, robo de información y softwares maliciosos, al tiempo que afecta el financiamiento y el desarrollo de clubes y competiciones deportivas”.

Por eso, “ambas entidades reafirman su compromiso frente al acceso legal, la protección de la propiedad intelectual y la sustentabilidad de la industria en la región”.

