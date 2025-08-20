Crimen y Justicia

Comienza el juicio contra una mujer acusada de asesinar a su hijo de 11 años en Salta

Desde este miércoles, Lidia Cardozo será juzgada por ser la principal sospechosa del asesinato de Leonel Guillermo Francia, ocurrido en 2023

Guardar
Leonel Guillermo Francia tenía 11
Leonel Guillermo Francia tenía 11 años.

Este miércoles comenzará el juicio oral contra Lidia Raquel Cardozo, acusada de haber provocado la muerte de su hijo de 11 años en agosto de 2023 en el barrio Solidaridad de la ciudad de Salta. El caso, que sacudió a la comunidad local, permanece bajo la atención de la justicia provincial y, según informó la página oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta, la acusación formal sostiene que la mujer está imputada por el delito de homicidio calificado por el vínculo y de lesiones leves calificadas por el vínculo en perjuicio de su hijo menor.

El proceso se desarrollará en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la capital provincial, integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello. Está previsto que las audiencias se extiendan desde hoy y hasta el 9 de septiembre, y que declaren cerca de 60 testigos.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, actúa como representante del MPF provincial, en un juicio en el que los magistrados buscarán determinar el grado de responsabilidad de Cardozo en la muerte de Leonel Guillermo Francia, su hijo.

La investigación judicial se activó el 31 de agosto de 2023 tras el fallecimiento del menor. Ese día, el niño ingresó sin vida al Hospital Papa Francisco, donde los médicos certificaron “lesiones visibles en su cuerpo”. Según la información oficial, los peritos concluyeron que el pequeño murió minutos después de recibir una herida grave en la cabeza provocada con un elemento contundente, compatible con “TEC grave por lesión punzopenetrante”, según estableció el informe de autopsia. Esta lesión constituyó el elemento central de la acusación que derivó en la imputación y posterior elevación de la causa a juicio oral.

Entre los elementos probatorios reunidos figuran los registros de cámaras de seguridad del barrio, el testimonio de vecinos y allegados, así como diferentes peritajes y diligencias. “Las medidas adoptadas permitieron identificar a Lidia Raquel Cardozo como autora de la agresión fatal”, sostiene la acusación de la Fiscalía. También consta en el expediente la existencia de antecedentes recientes: el propio entorno escolar denunció “agresiones físicas” previas sufridas por el menor y atribuidas igualmente a la madre.

Por su parte, la querella está conformada por el padre del niño, quien participa del debate asistido por abogados particulares.

Durante las jornadas pautadas por el tribunal se prevé la exposición de abundante prueba testimonial y documental, y los jueces Feans, Pérez y Mascarello deberán evaluar la calidad de los elementos presentados para determinar el grado de responsabilidad penal de la imputada.

Se espera, según informaron desde el MPF salteño, que las declaraciones de médicos, policías, docentes y otros familiares aporten “luz sobre las circunstancias familiares y el contexto previo al incidente”.

La hipótesis central de la acusación coloca el foco sobre la convivencia entre la madre y el menor en el barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la ciudad de Salta. “El niño vivía junto a su madre y el hecho habría ocurrido en el ámbito doméstico”, expone la investigación conducida desde septiembre de 2023 y que ahora llega a la instancia pública del debate oral.

La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico grave producido por una lesión punzopenetrante en la cabeza. El informe médico, incorporado a la causa, describe con precisión el mecanismo de la herida que derivó en la muerte casi inmediata del niño.

El proceso judicial continuará durante las próximas semanas, cuando el tribunal escuche la declaración de la mayor parte de los 60 testigos citados por las partes. El fallo se conocerá después del 9 de septiembre, fecha prevista para la culminación del debate oral.

Temas Relacionados

SaltaJuicio oralLidia CardozoHomicidiosLeonel Guillermo FranciaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Diego Fernández Lima: el juez rechazó el pedido de indagatoria a Cristian Graf

Para Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56, el fiscal Martín López Perrando “no circunscribió de forma adecuada los hechos” por los cuales solicitó la medida

Diego Fernández Lima: el juez

El verdadero “En El Barro”: la insólita historia de la presa influencer condenada por asesinato

Paola Galeano, detenida en una penal de Lomas de Zamora por ser parte clave de un crimen cometido en 2013, opina sobre la serie del momento tras verla en el televisor de su celda mientras recibe canjes por bailar para más de 300 mil seguidores. Su mensaje en medio del fenómeno

El verdadero “En El Barro”:

Aberrante: acusan a un chofer de aplicaciones de violar a 3 nenas de su familia y creen que hay más víctimas

El sospechoso está preso en el penal de Bouwer y el caso está a punto de ser elevado a juicio oral. Las menores tenían entre 7 y 14 años al momento de los presuntos ataques

Aberrante: acusan a un chofer

Brutal golpiza de cuatro policías de Santa Cruz a un joven que evadió un control: la fuerza anunció que serán sancionados

La familia de la víctima presentó la denuncia por maltratos, mientras que la institución repudió el accionar de los agentes involucrados

Brutal golpiza de cuatro policías

Traficaba 44 kilos de cocaína escondidos en un camión entre una carga de maíz y fue detenido

Ocurrió en el puesto de control de Gendarmería Nacional situado sobre el kilómetro 471 de la ruta 16, a la altura del paraje Urutaú en Santiago del Estero

Traficaba 44 kilos de cocaína
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos de Mayo Clinic investigan

Científicos de Mayo Clinic investigan un método con potencial para tratar la diabetes tipo 1

Un muerto por un choque entre un camión y un auto en el ramal Campana de la Panamericana

Juan Manuel Urtubey: “En el 2027 tenemos que ir en un frente en el que estén desde Cristina hasta Carrió”

Antes de la sesión, el Gobierno dice que no podrá aplicar las leyes si la oposición revierte los vetos

Adiós al efectivo: los peajes de las autopistas porteñas dejarán de aceptar pagos manuales a fines de este año

INFOBAE AMÉRICA
Doble crimen en Uruguay: policía

Doble crimen en Uruguay: policía que mató a simpatizantes de Nacional dice que fue en legítima defensa

Senador uruguayo insultó a otro en una sesión: piden sanción por “desorden de conducta”

El papa León XIV invitó a realizar una jornada de oración y ayuno el 22 de agosto para pedir por la paz

La hermana de Kim Jong Un congeló el acercamiento propuesto por Corea del Sur a la dictadura de Pyongyang

Israel aprobó el despliegue de 80.000 reservistas como parte de su operación antiterrorista contra Hamas en Gaza

TELESHOW
La historia de Cande Vetrano

La historia de Cande Vetrano y Andrés Gil: de un flechazo en Italia a formar una familia y enfrentar la crisis en silencio

La pregunta de Cazzu que incomodó a un participante de La Voz Argentina

Se conoció el video de un altercado de Mauro Icardi en un shopping: la reacción de la China Suárez con sus hijos

Aseguran que Gimena Accardi ya le había sido infiel a Nico Vázquez en 2018: “Él lo supo”

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo