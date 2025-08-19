Crimen y Justicia

Insólito robo en La Plata: delincuentes rompieron la luneta de un auto y se llevaron 15 millones de pesos

En pocos segundos, los ladrones efectuaron un preciso golpe. La víctima sospecha que lo entregaron

En plena calle y a la luz del día, un grupo de delincuentes efectuaron un robo millonario en la localidad de Ringuelet, donde le arrebataron 15 millones de pesos a un hombre.

El hecho se registró en la intersección de las calles 7 y 519. Allí, los ladrones rompieron la luneta de un auto y se apoderaron del dinero que la víctima había guardado minutos antes en el baúl de su vehículo.

La rapidez y precisión del golpe alimentaron las sospechas de que los asaltantes contaban con información previa sobre el traslado del dinero. Según informó el medio local 0221, un vecino de la zona afirmó que “lo vendieron y lo estaban vigilando”.

El dueño del dinero había retirado la suma de la camioneta de su hermano y confiaba en que solo personas de su entorno conocían el movimiento. A pesar de ello, los delincuentes actuaron con una coordinación que hace pensar en una filtración interna.

Hasta el momento, no hay detenidos ni se recuperó el dinero sustraído. Esperan que alguna cámara de seguridad de la zona haya registrado el momento del robo o pueda aportar datos sobre los autores.

Un policía se defendió a los tiros de un robo y el delincuente murió

Un efectivo de la Policía Bonaerense mató a tiros a un adolescente de 16 años en la esquina de las calles 68 y 135 de Los Hornos, La Plata, el domingo, tras un presunto intento de robo.

La alerta del hecho llegó al 911. Efectivos de la Comisaría 3° de La Plata llegaron al lugar. Ahí fue cuando el oficial, de 29 años, relató que circulaba en moto con su novia cuando fue interceptado por dos motochorros que lo amenazaron para robarle el vehículo. Tras identificarse como policía, uno de los asaltantes le apuntó con un arma, lo que motivó que el agente disparara. Uno de los atacantes huyó, mientras que el otro recibió un disparo en la cintura.

El herido fue trasladado al Hospital San Martín con riesgo de muerte y falleció poco antes de la medianoche. La fiscalía de la UFI N°4 platense abrió una causa por tentativa de homicidio y dispuso la aprehensión del policía, además de incautar el arma reglamentaria y la moto involucrada. Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense inició un expediente administrativo. Horas después, el oficial declaró y quedó en libertad.

De acuerdo con los registros oficiales, Thiago R. había sido arrestado dos veces en este año por la Comisaría 3° de La Plata, acusado de tentativa de robo, robo en banda y resistencia a la autoridad. En ambas ocasiones, permaneció detenido solo un día pese a ser imputable por su edad.

En abril, fue arrestado también en el mismo barrio de su robo final, luego de ser encontrado con otro hampón de 17 años, un delincuente con pedido de captura por una serie de robos en la zona.

En el hecho de mayo, de acuerdo al sumario de aquel día, entró a robar a una pinturería de la calle 66, a pocas cuadras de la esquina donde fue baleado. Sus tres cómplices eran inimputables: tenían 15 años. El botín fue miserable: un viejo monitor de computadora y un balde de pintura de un litro.

La cultura de los menores que delinquen en La Plata es una constante que se encuentra en ascenso hace años. Las últimas cifras oficiales hablan de una fuerte alza. Los expedientes en el fuero de menores aumentaron un 16,5 por ciento en 2023 con respecto al año anterior; se sumaron 2637 causas. Los expedientes por homicidios y tentativas de homicidios bajaron un 31 por ciento. Robos y hurtos subieron 41 y 42 por ciento respectivamente, con robos a mano armada un 31 por ciento. Las causas por daños y roturas crecieron un 60 por ciento.

