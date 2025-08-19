Crimen y Justicia

Cuádruple crimen de La Plata: fijaron la fecha del juicio para dos testigos por falso testimonio contra Osvaldo “Karateca” Martínez

El remisero Marcelo Tagliaferro y la vecina Patricia Godoy están acusados de falso testimonio agravado

El remisero Marcelo Tagliaferro está acusado de falso testimonio agravado (El Día)

Este lunes, la Justicia de La Plata estableció la fecha para el inicio del juicio oral contra Marcelo Tagliaferro, el remisero cuyo falso testimonio entorpeció la investigación por el cuádruple femicidio del barrio La Loma. Además, Patricia Godoy, una vecina de las víctimas, también será juzgada por el mismo motivo.

Según informó el medio local El Día de La Plata, el Tribunal Oral Criminal IV fijó para los días 24 a 27 de noviembre de 2025 el inicio del proceso contra ambos.

El abogado de Osvaldo “Karateca” Martínez, Sebastián Chouela adelantó que va a solicitar la máxima pena para ambos por falso testimonio agravado: diez años de prisión.

El veredicto de aquel primer juicio absolvió a Martínez

La decisión judicial, adoptada en una audiencia virtual, representa el segundo proceso oral vinculado a la masacre perpetrada en noviembre de 2011.

En aquel entonces, cuatro mujeres —Susana De Bárttole (63), su hija Bárbara Santos (29), la nieta de esta, Micaela Galle (11), y Marisol Pereyra (35), amiga de la familia— fueron asesinadas en un PH de la calle 28, entre 41 y 42, en el barrio platense de La Loma.

Martínez denunció al remisero por falso testimonio

La reconstrucción de los hechos, según la investigación, determinó que el ataque comenzó con el asesinato a puñaladas de De Bárttole, Santos y la niña Galle. En ese momento, Pereyra llegó a la vivienda, fue recibida por el agresor y también fue apuñalada hasta morir.

La mañana siguiente, un vecino advirtió huellas de sangre en el pasillo común del edificio y alertó a la Policía.

Los agentes hallaron la puerta entreabierta y, al ingresar, encontraron el cuerpo desnudo de Santos en el living, con 32 puñaladas y signos de haber sido sorprendida mientras se duchaba. En un dormitorio, la niña Galle yacía con 23 heridas de arma blanca y lesiones por golpes. En la cocina, los cadáveres de De Bárttole y Pereyra presentaban también múltiples puñaladas y traumatismos.

Durante los instantes del ataque, la menor Micaela Galle logró realizar dos llamadas: primero intentó comunicarse con su prima Lucía, quien no respondió porque el teléfono se encontraba cargando en otra habitación; luego, en un intento desesperado, marcó al 911, pero erró el número y llamó al 9111.

Un vecino advirtió huellas de sangre en el pasillo común del edificio y alertó a la Policía

El proceso judicial inicial, celebrado en 2014, tuvo como acusados a Osvaldo “el Karateca” Martínez y Javier “La Hiena” Quiroga.

Los testimonios de Tagliaferro y Godoy resultaron determinantes para que Martínez enfrentara el juicio: Tagliaferro aseguró haberlo visto salir del lugar del crimen con el torso desnudo, mientras que Godoy afirmó haberlo visto descender de un automóvil esa noche. Sin embargo, las instancias judiciales posteriores descartaron ambos relatos tras comprobarse su falsedad.

El veredicto de aquel primer juicio absolvió a Martínez y condenó a Quiroga a prisión perpetua, sentencia que quedó firme en 2016.

Condenó a Quiroga a prisión perpetua, sentencia que quedó firme en 2016

Ahora, tanto Tagliaferro como Godoy deberán responder ante el Tribunal Oral Criminal IV por la acusación de falso testimonio agravado.

En 2014, durante la lectura de los fundamentos de los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini, el Tribunal aseguró que “no hubo ninguna prueba objetiva o científica ni testimonial que lo incrimine (a Martínez), ni ningún rastro que lo vincule fue encontrado en el cuerpo de las víctimas o en la escena del hecho”.

“Tampoco se ha probado que en su domicilio y en zonas aledañas al mismo, en su vehículo Fiat Uno color blanco, y en la casa de su hermano, exista elemento alguno que conduzca a su responsabilidad criminal”, sostuvieron.

Los jueces no dieron tampoco credibilidad al testimonio del remisero Tagliaferro, quien identificó a Martínez en la escena del hecho.

Tagliaferro ha sido un testigo interesado en el cobro de una recompensa que no obtuvo”, explicaron y agregaron que “fue cambiando sus declaraciones en relación a la identificación de Martínez”.

Para los jueces, el remisero “evidenció tener conocimiento de las pruebas de la causa, es decir, que sus dichos muestran que acomoda su información en base a ciertos conocimientos que va adquiriendo, restándole por completo espontaneidad y justificación”.

