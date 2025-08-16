Un mega operativo anti narco en Rosario y Granadero Baigorria terminó con 12 detenidos y droga escondida en un botín

La zona donde se encontraba uno de los aguantaderos vinculados a la banda

En una serie de allanamientos realizados en Rosario y Granadero Baigorria, la Policía de Investigaciones (PDI), grupos tácticos y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) detuvieron a doce personas, acusadas de formar parte de una banda narco criminal que operaba en la zona.

El operativo se desplegó el viernes en los barrios Parque Casas, Los Pumitas y Zona Cero de Rosario, y en la zona de Remanso Valerio, ubicada en la localidad de Granadero Baigorria. Además de las detenciones, se confirmó el secuestro de treinta y siete teléfonos celulares, un pistolón, dieciséis cartuchos calibre 32, una motocicleta, y marihuana fraccionada lista para la venta.

Las viviendas allanadas se encontraban en domicilios de Lavardén al 5500, Calle 1379 al 3800, Rauch al 1500 y 1300, Barón Estrada al 600, Pavlov al 900, Presidente Quintana al 2600, French al 6400, Polledo al 3500, Ciudadela al 2900, Casiano Casas al 1300, Cavia al 1300 y 1350, Calvo y Washington, Calvo y Gallardo y Remanso Valerio y avenida Los Plátanos.

De acuerdo con la información publicada por La Capital, este despliegue se realizó como producto de dos meses de una investigación estuvo encabezada por la Unidad Fiscal de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la coordinación del fiscal César Luis Pierantoni y la supervisión del comisario Víctor Bompar.

Durante este período, se realizaron escuchas telefónicas y tareas de inteligencia coordinadas con la Brigada de Balaceras de la PDI, con la intención de constatar y registrar los pasos de una red que se dedicaba a la venta callejera de estupefacientes en la zona norte rosarina.

La Justicia continúa con la investigación para determinar si faltarían más involucrados por identificar

Luego de que se recabaran las pruebas necesarias, los investigadores obtuvieron las órdenes de allanamiento para registrar las viviendas de interés. Fue así que se detuvo a Marcelo Gastón “Pollo” B., Gisela Noemí R., Andrea Soledad A., Alejandro Rodrigo U., Brenda Sofía M., Mailén Luz I., Sofía Nerea O., Abril Loreley R., Ramón Ignacio N., Nanci María del Carmen M., Sergio Rubén R. y María Soledad R.

Tras las detenciones, las personas aprehendidas —ocho mujeres y cuatro hombres— fueron trasladadas a la sede de la División Microtráfico de la PDI para la identificación formal y las actuaciones administrativas, quedando bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación mientras avanzan las actuaciones judiciales sobre el destino de los elementos secuestrados y la calificación de los imputados.

Durante uno de los allanamientos, la Sección Canes Detectores de la PDI tuvo una participación relevante. En medio de la recorrida, el perro Bono localizó en el interior de un botín de fútbol infantil una bolsa de nailon que contenía un trozo compacto de picadura vegetal. La prueba de campo determinó que se trataba de marihuana, con un pesaje de 18,9 gramos.

Las investigaciones y acciones continúan bajo el control de la justicia provincial, con el objetivo de determinar el grado de responsabilidad de los detenidos y la existencia de otros posibles integrantes de la organización.

Una madre fue asesinada a tiros frente a un búnker en Rosario: su hijo también fue herido

Las víctimas se encontraban sentadas en la vereda cuando fueron atacadas (Télam)

Una mujer fue asesinada y su hijo resultó herido en un ataque a tiros en la zona noroeste de Rosario, según informaron fuentes policiales a Infobae. El hecho ocurrió en la noche del sábado 9 de agosto en las inmediaciones de Cavour y Ottone, en el barrio Empalme Graneros.

En ese momento, María Florencia González, de 37 años, murió tras recibir disparos por parte de dos agresores que escaparon en una moto. Su hijo, de 16 años, resultó herido de bala en la cadera y fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

De acuerdo con la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, la víctima y el adolescente recibieron disparos frente a un búnker de venta de droga conocido en el barrio. Asimismo, testigos señalaron que el ataque habría sido directo, aunque algunos vecinos no descartaron la posibilidad de una confusión.

Las víctimas estaban sentadas en la vereda cuando comenzaron los disparos y, de acuerdo con los vecinos, la noche anterior el punto de venta de drogas frente al cual se produjo el ataque había sido blanco de disparos. Durante ese incidente, la policía secuestró seis vainas servidas calibre .40 y cinco proyectiles deformados.

En la escena del crimen de González, los peritos forenses recolectaron otras seis vainas servidas calibre .40, que serán sometidas a análisis balísticos para determinar su correspondencia con hechos recientes en el barrio. El fiscal Patricio Saldutti, a cargo de la investigación, ordenó el relevamiento de cámaras de videovigilancia, la toma de testimonios y el envío del cuerpo al Instituto Médico Legal de Rosario para la autopsia.