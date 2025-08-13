Crimen y Justicia

Cayó el líder de una banda que se dedicaba a robar motos y al narcomenudeo en Laferrere

El principal sospechoso, con antecedentes por homicidio, fue capturado luego de que la Policía hallara droga y una pistola robada en un allanamiento en La Matanza

Guardar
El principal sospechoso, con antecedentes por homicidio, fue capturado luego de que la policía hallara droga y una pistola robada en un allanamiento en La Matanza (Video: Twitter)

Tras un violento episodio delictivo que incluyó el uso de un arma de fuego en la vía pública en Laferrere, comenzó una importante investigación por parte de la Policía Bonaerense que permitió detener al líder de una banda criminal que se dedicaba al robo de motos en el Oeste del Conurbano bonaerense. Además, descubrieron casi 3 kilos de marihuana preparada para ser comercializada, revelando otra faceta de la organización que hasta el momento era desconocida y abriendo una nueva dirección en la causa. También hallaron el arma reglamentaria de un efectivo que fue baleado en la zona en 2022.

El hecho que desató la investigación inició cuando un vecino regresaba a su domicilio en la calle Vuelta de Rocha al 7700, en la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza, y fue interceptado por dos individuos que, a bordo de una motocicleta, lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron su moto, además de sus pertenencias. Los asaltantes escaparon en ambos vehículos, lo que motivó la intervención de la policía local.

El personal de la comisaría de Gregorio de Laferrere, bajo la dirección del comisario Augusto Paz, desplegó una serie de tareas de campo que incluyeron la recopilación de material fílmico, la toma de declaraciones testimoniales y el seguimiento de las cuentas en redes sociales de los sospechosos. Además, se analizaron los registros de las antenas de telefonía móvil en los lugares donde ocurrieron los hechos, lo que permitió avanzar en la identificación de los integrantes de la banda.

Con la información reunida, el fiscal Fernando Garate, de la Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Laferrere, solicitó la realización de tres allanamientos simultáneos. La jueza de Garantías, Carina Andrijasevich, convalidó los procedimientos, que culminaron con la detención del presunto líder de la organización y el secuestro de una pistola robada.

Secuestraron una pistola robada en
Secuestraron una pistola robada en 2022 a un policía que resultó baleado en la cabeza

El arma, junto a una cantidad importante de municiones, tenía pedido de secuestro, puesto que había sido sustraída el 13 de marzo de 2022. Era de Jonathan Ariel Sosa, un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba haciendo tareas encubiertas y recibió un disparo en la intersección de Andrade y Varela, en Laferrere.

Según informó el medio local Primer Plano Online, la pistola estaba en poder de Miguel Ángel Campos, un hombre de 34 años, conocido como ‘Miguelito’, quien posee un frondoso prontuario y volvió a quedar detenido tras el allanamiento.

Campos ya había sido condenado en 2009 y 2012, y cumplió una pena por homicidio en varias cárceles de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Olmos, Sierra Chica, Alvear, Saavedra, Dolores, Florencio Varela, Junín y la Unidad 43 de González Catán.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso había recuperado su libertad el 31 de mayo pasado y volvió a involucrarse en actividades delictivas.

Además de la detención de Campos, en la vivienda allanada encontraron otras pruebas importantes para la causa, revelando una faceta inesperada de la organización criminal.

En la vivienda allanada encontraron
En la vivienda allanada encontraron casi 3 kilogramos de marihuana

En esa casa, completamente vacía, sin muebles ni rastros de vida cotidiana, la Policía encontró casi 3 kilogramos de marihuana, lo que llevó a que los investigadores piensen que este lugar era utilizado exclusivamente como un “aguantadero” para la producción y distribución de drogas.

En el inmueble también hallaron repuestos y accesorios para motos, que podrían pertenecer al vehículo robado que denunció la víctima e inició la investigación.

En ese lugar, sin muebles
En ese lugar, sin muebles ni rastros de vida cotidiana, la policía encontró pares de motos

La causa, que está bajo la órbita del fiscal Fernando Garate, de la Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Laferrere, continúa abierta y realizando más tareas de investigación para dar con el resto de los integrantes de la banda.

Temas Relacionados

LaferrereLa MatanzaInseguridad en el ConurbanoRobosNarcotráficoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Condenaron e inhabilitaron al abogado de dos imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña

Se trata de Marcelo Hanson, quien representaba a Mónica Millapi y su esposo, Daniel Martínez. La pena está vinculada a otro proceso judicial, distinto al que investiga el caso del niño de 5 años

Condenaron e inhabilitaron al abogado

Cayó por cuarta vez en cuatro meses “El Orejudo”, uno de los asesinos de Sebastián Villarreal en Córdoba

El menor de 16 años fue apresado por un robo calificado en Carlos Paz. Tras el crimen del hombre en 2024, quedó en libertad por ser inimputable

Cayó por cuarta vez en

Detuvieron a un policía retirado de Córdoba por abusar de un menor de edad

Una vez que el hecho salió a la luz, los vecinos del barrio Yapeyú se congregaron en el lugar y provocaron destrozos

Detuvieron a un policía retirado

Comenzó el juicio por el crimen de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro en 2023

Se trata de Naiara Durán, quien fue apuñalada en reiteradas ocasiones y envuelta en un plástico. La mamá pidió “que se haga justicia”

Comenzó el juicio por el

Violento robo en Neuquén: delincuentes arrastraron durante dos cuadras a una mujer colgada del auto

Ocurrió ayer martes temprano en Lago Viedma y Crouzeilles, en el barrio Almafuerte II. No pudieron recuperar el vehículo

Violento robo en Neuquén: delincuentes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron e inhabilitaron al abogado

Condenaron e inhabilitaron al abogado de dos imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña

Crearon un nuevo régimen que le permite al Estado disponer de los elementos secuestrados en operativos contra el crimen organizado

Detuvieron a un policía retirado de Córdoba por abusar de un menor de edad

Comenzó el juicio por el crimen de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro en 2023

Trenes Argentinos denunció a una banda de estafadores que cobraba por presuntos ingresos a la empresa

INFOBAE AMÉRICA
7 hábitos que la ciencia

7 hábitos que la ciencia recomienda para reducir ansiedad y depresión

Salió a comprar un vestido y nunca más volvió: el caso de Dorothy Arnold que desconcertó a Nueva York

La Gran Guerra del Emú: el día que el ejército australiano se enfrentó a 20 mil de estas aves y cayó derrotado

Líderes europeos definen su estrategia sobre Ucrania en una cumbre virtual antes del encuentro Trump-Putin en Alaska

Reino Unido, Francia y Alemania advirtieron que impondrán sanciones de la ONU a Irán si no hay avances nucleares antes de fin de mes

TELESHOW
El alocado festejo de Lali

El alocado festejo de Lali Espósito cuando robaron a una participante de su team en La Voz Argentina

Aseguran que Fito Páez y Eugenia Kolodziej pusieron fin a su relación tras más de diez años

Julieta Prandi habló antes del veredicto en el juicio contra su exmarido: “Estuve prácticamente secuestrada durante muchos años”

Melody Luz compartió fotos de su diario íntimo de la infancia: “Voy a luchar hasta la muerte”

La llamativa pregunta de Pampita a una tarotista en Los 8 escalones: “¿Sabés algo sobre el agua de tanga?"