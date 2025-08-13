Cayó el líder de una banda que se dedicaba a robar motos y al narcomenudeo en Laferrere

El principal sospechoso, con antecedentes por homicidio, fue capturado luego de que la policía hallara droga y una pistola robada en un allanamiento en La Matanza (Video: Twitter)

Tras un violento episodio delictivo que incluyó el uso de un arma de fuego en la vía pública en Laferrere, comenzó una importante investigación por parte de la Policía Bonaerense que permitió detener al líder de una banda criminal que se dedicaba al robo de motos en el Oeste del Conurbano bonaerense. Además, descubrieron casi 3 kilos de marihuana preparada para ser comercializada, revelando otra faceta de la organización que hasta el momento era desconocida y abriendo una nueva dirección en la causa. También hallaron el arma reglamentaria de un efectivo que fue baleado en la zona en 2022.

El hecho que desató la investigación inició cuando un vecino regresaba a su domicilio en la calle Vuelta de Rocha al 7700, en la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza, y fue interceptado por dos individuos que, a bordo de una motocicleta, lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron su moto, además de sus pertenencias. Los asaltantes escaparon en ambos vehículos, lo que motivó la intervención de la policía local.

El personal de la comisaría de Gregorio de Laferrere, bajo la dirección del comisario Augusto Paz, desplegó una serie de tareas de campo que incluyeron la recopilación de material fílmico, la toma de declaraciones testimoniales y el seguimiento de las cuentas en redes sociales de los sospechosos. Además, se analizaron los registros de las antenas de telefonía móvil en los lugares donde ocurrieron los hechos, lo que permitió avanzar en la identificación de los integrantes de la banda.

Con la información reunida, el fiscal Fernando Garate, de la Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Laferrere, solicitó la realización de tres allanamientos simultáneos. La jueza de Garantías, Carina Andrijasevich, convalidó los procedimientos, que culminaron con la detención del presunto líder de la organización y el secuestro de una pistola robada.

Secuestraron una pistola robada en 2022 a un policía que resultó baleado en la cabeza

El arma, junto a una cantidad importante de municiones, tenía pedido de secuestro, puesto que había sido sustraída el 13 de marzo de 2022. Era de Jonathan Ariel Sosa, un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba haciendo tareas encubiertas y recibió un disparo en la intersección de Andrade y Varela, en Laferrere.

Según informó el medio local Primer Plano Online, la pistola estaba en poder de Miguel Ángel Campos, un hombre de 34 años, conocido como ‘Miguelito’, quien posee un frondoso prontuario y volvió a quedar detenido tras el allanamiento.

Campos ya había sido condenado en 2009 y 2012, y cumplió una pena por homicidio en varias cárceles de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Olmos, Sierra Chica, Alvear, Saavedra, Dolores, Florencio Varela, Junín y la Unidad 43 de González Catán.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso había recuperado su libertad el 31 de mayo pasado y volvió a involucrarse en actividades delictivas.

Además de la detención de Campos, en la vivienda allanada encontraron otras pruebas importantes para la causa, revelando una faceta inesperada de la organización criminal.

En la vivienda allanada encontraron casi 3 kilogramos de marihuana

En esa casa, completamente vacía, sin muebles ni rastros de vida cotidiana, la Policía encontró casi 3 kilogramos de marihuana, lo que llevó a que los investigadores piensen que este lugar era utilizado exclusivamente como un “aguantadero” para la producción y distribución de drogas.

En el inmueble también hallaron repuestos y accesorios para motos, que podrían pertenecer al vehículo robado que denunció la víctima e inició la investigación.

En ese lugar, sin muebles ni rastros de vida cotidiana, la policía encontró pares de motos

La causa, que está bajo la órbita del fiscal Fernando Garate, de la Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Laferrere, continúa abierta y realizando más tareas de investigación para dar con el resto de los integrantes de la banda.