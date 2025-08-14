Crimen y Justicia

“Estoy asustada, venime a buscar”: denunció que un chofer de auto de aplicación quiso secuestrar a su hija

Ocurrió en Rosario y se logró interceptar al conductor. La Policía le encontró un machete y sogas. Un fiscal investiga el caso

Guardar
Una madre denunció que un
Una madre denunció que un chofer de aplicación intentó secuestrar a su hija en Rosario tras desviarse del recorrido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una denuncia por un presunto intento de secuestro durante un viaje en auto de aplicación quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal en la ciudad de Rosario. La madre de la chica afectada relató que el conductor se desvió del recorrido correcto, lo que llevó a la mujer a llamarlo y, luego, interceptarlo con la ayuda de la Policía de Santa Fe.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, cuando la víctima debía dirigirse desde una vivienda hacia la intersección de Mendoza y Oroño, pero el vehículo tomó un trayecto distinto al que indicaba la aplicación.

Según el testimonio de la madre de la víctima, el viaje fue solicitado por ella misma y tenía como destino un punto en la ciudad fácil de llegar, sin desvíos previstos. Sin embargo, advirtió que el automóvil comenzó a dirigirse hacia la ruta.

Alarmada, contactó a su hija, quien le manifestó que el chofer había tomado Circunvalación y que no sabía con exactitud por qué calles circulaban, contó en diálogo con Cadena3 Rosario, versión que también describió en un posteo de Facebook.

La joven le relató a su madre que estaba asustada y le pidió que fuera a buscarla. Durante el trayecto, el conductor habría intentado en varias ocasiones quedarse con el teléfono de la pasajera. Le decía que respondería él a los mensajes de la madre.

“Era un viaje directo. No tenía que desviarse ni agarrar otra calle, nada. Cuando yo veo que el auto gira y va para otro lado, le mando un mensaje a mi hija diciendo si estaba todo bien. Y me dijo: ‘No, ma, subió a Circunvalación, estoy asustada, venime a buscar’”, recordó.

La mujer explicó que, al notar el cambio de recorrido, le solicitó a su hija que no cortara la comunicación y que le enviara la ubicación en tiempo real, para poder ir a buscarla y dar con el auto de aplicación.

Mi hija desesperada se quería tirar del auto. Le digo: ‘Hija, tranquila, que yo ya estoy yendo para allá’”, acotó la mujer sobre el momento de mayor tensión.

En ese momento se dirigió por calle Mendoza, donde se cruzó con un móvil policial. “Dame el teléfono, subite al patrullero y la vamos a buscar”, le explicó el oficial a la mujer.

La madre le avisó a su hija que estaba yendo con la Policía, ella le contó al chofer, y ahí fue cuando frenó el auto. “Pero vos pusiste mal la dirección. Yo no es que quiero hacerte nada, tranquila”, le habría dicho el hombre a la chica.

De acuerdo con el relato, al llegar al lugar, los agentes requisaron el automóvil y hallaron un machete, sogas y fajas en el baúl. La mujer aseguró que el chofer, oriundo de Rosario, intentó justificar la maniobra diciendo que la dirección estaba mal ingresada o que había tomado una salida equivocada.

Sin embargo, uno de los policías corroboró en el dispositivo que la ubicación estaba correctamente colocada. “¿Qué querías hacer?”, habría preguntado el oficial, ante lo cual el conductor insistió en que se trató de un error de trayecto.

La madre sostuvo que, en un primer momento, el chofer no fue detenido. Según lo que le dijeron en el lugar, la razón fue que no había agredido físicamente a la menor. No obstante, al momento de radicar la denuncia, le indicaron que podría haberse configurado un caso de presunto secuestro, ya que la pasajera no debía dirigirse hacia esa zona.

La denuncia, presentada este miércoles pasado el mediodía, quedó en manos de una fiscalía.

*/Con información de Agustín Lago

Temas Relacionados

RosarioInseguridadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Asesino serial en Jujuy: identificaron el ADN de dos de los cinco de desaparecidos entre los restos hallados en la casa del horror

Desde la Fiscalía confirmaron que ya les avisaron a los familiares de Anachuri y Sosa. Ampliarán la imputación a Matías Jurado por el doble homicidio. Se suma el EAAF y un georradar para buscar más restos

Asesino serial en Jujuy: identificaron

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi y quedó detenido

El veredicto fue emitido este miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. Lo leyeron sin la presencia de la modelo, que se enteró minutos después

Claudio Contardi fue condenado a

La pista digital que permitió encontrar a dos hermanos ladrones en Junín: ya estaban presos

Gracias al trabajo de la división de Cibercrimen, se lograron incautar un arma, droga y celulares. Además de los acusados, hay otros dos detenidos

La pista digital que permitió

Morir desnudo y maniatado: el ataque fatal de Iara Grisel, la viuda negra de Flores

La joven fue detenida por el asesinato de Miguel Di Goia, un hombre de 62 años, ocurrido en Villa Domínico en marzo último. Fue capturada tras una investigación conjunta de la Bonaerense y la PFA

Morir desnudo y maniatado: el

El caso del abusador que ofrecía paseos en Kayak: detuvieron a una mujer por facilitar el ataque a su hija

Fue acusada por el fiscal por cooperar para captar a la adolescente durante un falso paseo nocturno en Puerto Madryn. El violador tenía perfiles femeninos en redes sociales

El caso del abusador que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Megalicitación: por los pesos que

Megalicitación: por los pesos que quedaron sin absorber, el Gobierno anunció una nueva y sorpresiva colocación de deuda

El cambio climático podría provocar una reducción del 80% en las poblaciones de renos del Ártico

Incendio en La Plata: por qué está detenida la demolición y cuándo se reanudaría

El Gobierno anunció un aumento salarial a docentes y no docentes universitarios

La moda outdoor conquista la alfombra roja: cómo las celebridades combinan glamour y funcionalidad

INFOBAE AMÉRICA
La inteligencia noruega considera a

La inteligencia noruega considera a Rusia la mayor amenaza para el país

Evo Morales volvió a llamar al voto nulo en las presidenciales de Bolivia

Una explosión de un cilindro de gas en Venezuela dejó cuatro heridos

La nueva novela de Guillermo Arriaga revive la guerra entre México y Estados Unidos con una mirada crítica a la migración

Cinco claves del proyecto de ley de eutanasia aprobado por la Cámara de Diputados en Uruguay

TELESHOW
La divertida fiesta de cumpleaños

La divertida fiesta de cumpleaños que Juana Repetto organizó para el cumpleaños de su hijo Toribio

Un exparticipante de Gran Hermano debutó en Cuestión de peso y sorprendió con sus confesiones: “Llegó el momento de un cambio”

La tajante respuesta de Cazzu al hablar de la cuota alimentaria que le pasa Christian Nodal: “No tenemos un acuerdo justo”

La emoción de Cristina, la mamá de Julieta Prandi, tras el fallo de la Justicia: “A seguir adelante”

Los mensajes de odio y burla que recibió el ex de Tamara Báez, después de que L-Gante haya confirmado su reconciliación