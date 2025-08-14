“Estoy asustada, venime a buscar”: denunció que un chofer de auto de aplicación quiso secuestrar a su hija

Una madre denunció que un chofer de aplicación intentó secuestrar a su hija en Rosario tras desviarse del recorrido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una denuncia por un presunto intento de secuestro durante un viaje en auto de aplicación quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal en la ciudad de Rosario. La madre de la chica afectada relató que el conductor se desvió del recorrido correcto, lo que llevó a la mujer a llamarlo y, luego, interceptarlo con la ayuda de la Policía de Santa Fe.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, cuando la víctima debía dirigirse desde una vivienda hacia la intersección de Mendoza y Oroño, pero el vehículo tomó un trayecto distinto al que indicaba la aplicación.

Según el testimonio de la madre de la víctima, el viaje fue solicitado por ella misma y tenía como destino un punto en la ciudad fácil de llegar, sin desvíos previstos. Sin embargo, advirtió que el automóvil comenzó a dirigirse hacia la ruta.

Alarmada, contactó a su hija, quien le manifestó que el chofer había tomado Circunvalación y que no sabía con exactitud por qué calles circulaban, contó en diálogo con Cadena3 Rosario, versión que también describió en un posteo de Facebook.

La joven le relató a su madre que estaba asustada y le pidió que fuera a buscarla. Durante el trayecto, el conductor habría intentado en varias ocasiones quedarse con el teléfono de la pasajera. Le decía que respondería él a los mensajes de la madre.

“Era un viaje directo. No tenía que desviarse ni agarrar otra calle, nada. Cuando yo veo que el auto gira y va para otro lado, le mando un mensaje a mi hija diciendo si estaba todo bien. Y me dijo: ‘No, ma, subió a Circunvalación, estoy asustada, venime a buscar’”, recordó.

La mujer explicó que, al notar el cambio de recorrido, le solicitó a su hija que no cortara la comunicación y que le enviara la ubicación en tiempo real, para poder ir a buscarla y dar con el auto de aplicación.

“Mi hija desesperada se quería tirar del auto. Le digo: ‘Hija, tranquila, que yo ya estoy yendo para allá’”, acotó la mujer sobre el momento de mayor tensión.

En ese momento se dirigió por calle Mendoza, donde se cruzó con un móvil policial. “Dame el teléfono, subite al patrullero y la vamos a buscar”, le explicó el oficial a la mujer.

La madre le avisó a su hija que estaba yendo con la Policía, ella le contó al chofer, y ahí fue cuando frenó el auto. “Pero vos pusiste mal la dirección. Yo no es que quiero hacerte nada, tranquila”, le habría dicho el hombre a la chica.

De acuerdo con el relato, al llegar al lugar, los agentes requisaron el automóvil y hallaron un machete, sogas y fajas en el baúl. La mujer aseguró que el chofer, oriundo de Rosario, intentó justificar la maniobra diciendo que la dirección estaba mal ingresada o que había tomado una salida equivocada.

Sin embargo, uno de los policías corroboró en el dispositivo que la ubicación estaba correctamente colocada. “¿Qué querías hacer?”, habría preguntado el oficial, ante lo cual el conductor insistió en que se trató de un error de trayecto.

La madre sostuvo que, en un primer momento, el chofer no fue detenido. Según lo que le dijeron en el lugar, la razón fue que no había agredido físicamente a la menor. No obstante, al momento de radicar la denuncia, le indicaron que podría haberse configurado un caso de presunto secuestro, ya que la pasajera no debía dirigirse hacia esa zona.

La denuncia, presentada este miércoles pasado el mediodía, quedó en manos de una fiscalía.

*/Con información de Agustín Lago