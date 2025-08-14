Establecieron la causa de la muerte de cada uno de los hombres hallados en Salta y surgió una nueva hipótesis

La zona en donde fue encontrado uno de los cuerpos (Google Maps)

El domingo se produjeron una serie de hechos violentos en la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta, y dos personas fueron halladas sin vida en la vera de la Ruta Nacional 86, con 15 kilómetros de diferencias entre sí. Luego trascendió que estos hombres, de 36 y 46 años, se conocían y habían estado vinculados a delitos en el pasado. Este miércoles revelaron los resultados preliminares de la autopsia realizada y se conocieron las hipótesis que barajan las autoridades.

La investigación, dirigida por el fiscal penal Gonzalo Ariel Vega de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, se apoya en los resultados preliminares de las autopsias practicadas por el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, cuyos detalles permiten trazar un primer mapa de lo que sucedió ese día.

Según informó el medio local El Tribuno, el informe forense sobre Fernando Gómez, de 49 años, reveló que su muerte se produjo por nueve heridas de arma de fuego distribuidas en distintas zonas del cuerpo. Uno de los disparos impactó en la cabeza y habría sido lo que causó un deceso inmediato.

Gómez fue encontrado sin vida dentro de un automóvil, estacionado sobre la ruta 86 a la altura del kilómetro 3, lo que sugiere que el ataque ocurrió en circunstancias de proximidad.

En contraste, el análisis sobre el cuerpo de Rubén Gustavo Lira, de 36 años, identificado como el presunto autor de los disparos, descartó la presencia de lesiones por arma de fuego o arma blanca.

La causa de su muerte fue un traumatismo encéfalo craneano grave con hemorragia subaracnoidea, acompañado de una fractura expuesta en una pierna. Su cuerpo fue encontrado sin vida en el kilómetro 17 de la misma ruta, tras haber huido en una motocicleta que, según la investigación, habría sustraído minutos antes en un comercio local.

La reconstrucción inicial de los hechos indicaba que ambos hombres se desplazaban en un vehículo por la localidad de General Mosconi. En la intersección de la avenida Juan XXIII y la calle San Juan, Lira habría disparado contra Gómez, quien viajaba como acompañante. Posteriormente, condujo el automóvil hasta las afueras de Tartagal, donde abandonó el cuerpo de Gómez sobre la Ruta 86. Acto seguido, Lira robó una motocicleta y se dio a la fuga.

La secuencia se precipitó cuando la Policía, alertada por la víctima del robo de la motocicleta, desplegó un operativo de búsqueda.

La Comisaría Tercera de Tartagal

El desenlace se produjo en el kilómetro 17, donde los agentes encontraron a Lira tendido sobre la calzada, aparentemente tras perder el control del rodado durante la huida.

Entre los elementos secuestrados en el lugar figuraba el arma de fuego, pieza que ahora se somete a peritajes para determinar su correspondencia con los disparos que acabaron con la vida de Gómez.

El fiscal Vega subrayó que la Unidad de Investigación UGAP Tartagal continúa con la recolección de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias orientadas a esclarecer la dinámica de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

Un dato llamativo que sumó una nueva incógnita es que los dos hombres el día sábado, apenas 24 horas antes de ser encontrados sin vida, se había presentado en la Comisaría 3 de Tartagal, en pleno centro de la ciudad, para denunciar un robo agravado por el uso de armas que habrían sufrido en la zona del kilómetro 3 de la Ruta 86.

Según plante la denuncia, otras dos personas más, entre ellas una mujer policía, también figuraban como damnificados del robo, pero las autoridades no tienen más información al respecto.