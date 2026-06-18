El ataque de un pitbull dejó a una niña de 5 años internada en Corrientes

Una nena de 5 años está internada tras el ataque de un pitbull en Corrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio conmovió a la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes, durante este fin de semana cuando se alertó sobre un violento ataque. Una nena de 5 años fue atacada por un pitbull y permanece internada con graves lesiones en el rostro tras ser mordida por el animal.

El hecho ocurrió en un sector del barrio situado a pocas cuadras de la calle Dr. Emilio Hansen. La víctima fue asistida inicialmente en el Hospital San Roque de Esquina, donde recibió curaciones de urgencia debido a la profundidad de las heridas. Ante la complejidad del cuadro, los profesionales de la salud dispusieron el traslado inmediato de la niña al Hospital Pediátrico de la ciudad de Corrientes.

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Actualmente, la menor aguarda una intervención quirúrgica de reconstrucción facial. El procedimiento busca reparar los daños ocasionados por la mordedura, cuyo alcance generó gran preocupación entre los médicos y familiares. Este episodio es el segundo ataque registrado en la zona en pocos días, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad local.

La familia de la niña se encuentra a la espera de la evolución clínica, mientras las autoridades sanitarias y policiales evalúan las circunstancias del ataque y analizan posibles medidas preventivas para evitar nuevos incidentes. La situación motivó el pedido de mayor control y concientización respecto a la convivencia con perros de razas consideradas de riesgo.

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Hospital Pediátrico de la ciudad de Corrientes donde fue internada la niña de 5 años tras el ataque

El caso anterior, involucró a un joven que circulaba en bicicleta junto a sus mascotas. En esa oportunidad, uno de sus perros resultó herido por otro can de la misma raza. En Posadas, el ataque de seis pitbulls que provocó la muerte de otro can en el barrio Ingar motivó propuestas legislativas y sanitarias para implementar sistemas de identificación obligatoria de mascotas, como los microchips, con el fin de mejorar la trazabilidad y la responsabilidad de sus tutores.

El incremento de ataques protagonizados por perros de razas consideradas peligrosas también reavivó el debate sobre la necesidad de políticas más estrictas para la identificación y el control de mascotas. Especialistas y autoridades sostienen que la reiteración de estos episodios demuestra la urgencia de reforzar la tenencia responsable, la educación y los controles, para evitar nuevas víctimas.

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El debate incluye la socialización temprana de los perros, la adopción de límites claros desde cachorros y la implementación de políticas de identificación y registro como herramientas preventivas. El médico veterinario Juan Pablo Luzuriaga sostuvo en diálogo con Canal Doce que la iniciativa permitiría establecer responsabilidades en casos de abandono o incidentes, y reforzaría la tenencia responsable.

“Es muy importante que durante los primeros cuatro meses de vida tenga una buena calidad de sociabilización, en ese periodo buscan su lugar dentro de la jerarquía social”, indicó el veterinario. Subrayó que la educación y el entorno pesan más que la genética en la conducta de los perros: “Los perros tienen entre 10% y 15% de comportamiento innato, y el resto depende del ambiente y de lo que les enseñamos”.

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En su opinión, la identificación mediante microchip, ya obligatoria en varios países de Latinoamérica y Europa, contribuiría a que los tutores asuman un compromiso total frente a los actos de sus mascotas: “El sistema permite comprender que si en algún momento tomamos la decisión de adoptar a una mascota, sea 100% mi responsabilidad ante lo que haga”.

Luzuriaga también destacó que los perros en situación de calle pueden convertirse en un riesgo sanitario y de seguridad, por lo que considera fundamental avanzar en herramientas de control y educación. Además, remarcó la importancia de que los primeros meses de vida sean acompañados y con límites claros, para evitar conductas agresivas o dominantes, promoviendo el uso de collar, correa y la recolección de desechos durante los paseos.

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