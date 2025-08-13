Revelaron que los hombres asesinados en una ruta de Salta habían presentado una denuncia el día anterior

La zona en donde fueron encontrados los cuerpos de los dos hombres (Googole maps)

El doble crimen registrado este fin de semana sobre la Ruta Nacional 86, a la altura de la localidad salteña de Tartagal, sumó una nueva incógnita tras revelarse que los dos hombres habían presentado una denuncia penal apenas 24 horas antes de ser encontradas sin vida.

Las víctimas, identificadas como Fernando Gómez, de 46 años, y Rubén Gustavo Lira, de 36, se acercaron el día sábado a la Comisaría 3, en pleno centro de la ciudad. Ambos asistieron personalmente para dar cuenta de un robo agravado por el uso de armas que habrían sufrido en la zona del kilómetro 3 de la mencionada traza. Horas más tarde, aparecería el cuerpo sin vida del primero de ellos, en el interior de su propio auto, con al menos diez disparos.

Según radica la denuncia a la que tuvo acceso el portal El Tribuno, dos personas más, entre ellas una mujer policía, también figuraban como damnificados del robo. En tanto, la secuencia de los asesinatos continúa siendo material de investigación, dado que aún no queda claro el momento exacto en el que se cometieron. Pese a que en primer momento el mismo medio local mencionó que ambos crímenes ocurrieron durante el mediodía del domingo, en las últimas horas deslizaron la posibilidad de que algo hayan tenido lugar durante la madrugada.

Las posibilidades que barajan

La investigación inicial giró en torno a la hipótesis de una venganza vinculada al narcotráfico, dado que en el pasado ambas víctimas habrían estado relacionadas con actividades ilícitas en la zona. Sin embargo, al recabar más información, el enfoque se amplió para considerar la posibilidad de que el episodio se haya originado en una escalada de conflicto entre los propios denunciantes.

Las sospechas cobraron fuerza cuando se conocieron detalles sobre los movimientos de Lira luego del crimen de Gómez. Los testimonios recabados por la Policía el mismo día del hallazgo daban cuenta de que tras el asesinato, uno de los hombres había escapado del lugar caminando. Aparentemente, se trataría de Lira. Respecto al sospechoso, un vecino de la ciudad comentó que un hombre armado le había robado su motocicleta de 150 cc bajo amenaza directa.

El caso del doble homicidio quedó en manos del fiscal de graves atentados contra las personas, Gonzalo Ariel Vega. Según indicó Diario Nuevo, la autoridad especificó que el episodio comenzó alrededor de las 12:15 del domingo, cuando un Fiat blanco con vidrios polarizados se detuvo en la esquina de Coronel Vit y San Juan. Dentro del automóvil habría ocurrido una fuerte discusión entre dos personas, lo que derivó en un ataque con arma de fuego.

Luego, el agresor tomó el control del vehículo y emprendió la huida en dirección a Tartagal junto con la víctima en el interior. La fuga duró pocos minutos, ya que el Fiat sufrió una avería mecánica en el kilómetro 3 de la Ruta 86. En ese punto, el autor del crimen descendió del automóvil y continuó el recorrido con la motocicleta robada a punta de pistola a un vecino.

Poco después, a unos quince kilómetros de distancia, la policía encontraría el cuerpo del segundo hombre desplomado al lado de la ruta. Minutos antes, los agentes hallaron el cuerpo de Gómez, con múltiples impactos de bala.

En esta instancia, las autoridades analizan todas las hipótesis para determinar si hubo un solo agresor o si la escalada de violencia fue resultado de una disputa entre las propias víctimas tras la denuncia que las había unido menos de un día antes de morir. La fiscalía se encuentra a la espera de los resultados de las autopsias para establecer con precisión las circunstancias de cada muerte y avanzar en la reconstrucción del caso.