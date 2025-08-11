Crimen y Justicia

Robaban autos y vendían autopartes en un desarmadero de Esteban Echeverría: hay cinco detenidos

Nueve allanamientos derivaron en el secuestro de un fusil con numeración suprimida y más de 300 repuestos. Hay otros seis imputadas

El operativo incluyó nueve allanamientos
El operativo incluyó nueve allanamientos en Esteban Echeverría y Monte Grande

Una investigación de más de un año derivó en la detención de cinco sospechosos y la notificación de otros seis, acusadas de integrar una organización dedicada al robo de vehículos, su desguace y la posterior venta de las autopartes en el partido de Esteban Echeverría.

El operativo fue el desenlace de un trabajo que comenzó hace doce meses por parte de la UFI N° 4 Descentralizada de Esteban Echeverría, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, luego de detectar un aumento de robos y hurtos de autos en la jurisdicción.

De acuerdo a lo informado por fuentes del caso a Infobae, los investigadores reunieron datos de diversas fuentes, sumaron testimonios, analizaron publicaciones en redes sociales y llevaron adelante escuchas telefónicas autorizadas sobre cuatro líneas.

Estas intervenciones acumularon unas 5.000 horas de grabaciones que permitieron identificar a un grupo de personas “minuciosamente organizadas” que, según la pesquisa, se apoderaban de vehículos, los trasladaban a casas que funcionaban como aguantaderos y allí los desarmaban. Las piezas eran ofrecidas a través de perfiles falsos en redes sociales.

Entre los secuestros hubo más
Entre los secuestros hubo más de 300 autopartes y dos motores con numeración suprimida

Los detenidos son J.L.G. (34), K.E.C. (31), L.A.R.O. (36), H.D.D. (42) y Y.L.R.B. (31). Además, fueron notificados como imputados O.T.D. (70), J.C.G. (37), N.C.G. (65), M.J.R.O. (31), H.D.D. y U.N.C. (20).

La causa incluye los delitos sobre desarmado de automotores, encubrimiento agravado con ánimo de lucro, portación ilegal de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad, y asociación ilícita.

Los allanamientos

Con la evidencia reunida, el fiscal interviniente solicitó las órdenes de allanamiento y registro en nueve direcciones:

  • La primera, en Tweedie al 1600, permitió identificar a J.C.G., N.C.G. y D.L.G., además de secuestrar una moto marca Honda, autopartes desguazadas y herramientas de corte.
  • En 9 de Abril al 2700, se encontró un fusil calibre 7,65 con marca y numeración suprimida, 24 cartuchos calibre 36, un cartucho calibre 16, una munición calibre 18 y 60 proyectiles calibre 22. Allí también se incautó una Renault Kangoo con motor y chasis adulterados y vidrios grabados.
  • En Ricardo Rojas al 1000, fueron aprehendidos J.L.G. y K.E.C., y se secuestraron dos teléfonos celulares, uno de ellos utilizado para comercializar autopartes. Los investigadores reconocieron esa vivienda como el lugar donde se tomaban las fotografías de los repuestos ofrecidos.
  • En Guifford al 1600, identificado como sitio de desguace, se incautaron más de 300 piezas, entre ellas puertas, tapas de baúl y capots vinculados a causas judiciales en distintas jurisdicciones, además de dos motores completos con numeración suprimida.
  • En Ricardo Rojas al 1000, terminó con la aprehensión de L.A.R.O. y la identificación de M.J.R.O.. En la propiedad se halló documentación relacionada con los vehículos desguazados. En Insua al 2600, se secuestraron herramientas de corte y diez cubiertas.
  • En 9 de Abril al 2600, fueron arrestados H.D.D. y Y.L.R.B., mientras que U.N.C. fue identificado. En el lugar había una amoladora, tubos de GNC y varias autopartes.
  • En una esquina de Tweedie y Marxer se incautaron más repuestos, y en Insua y Petracca, en Monte Grande, se hallaron una amoladora, discos de corte, cinco tubos de GNC y cuatro puertas de vehículo.
La banda ofrecía las piezas
La banda ofrecía las piezas obtenidas de forma ilegal a través de redes sociales

Entre los elementos secuestrados figuran además cédulas de identificación automotor vinculadas a pedidos judiciales de distintas fiscalías, piezas correspondientes a dominios con causas abiertas y alrededor de 300 autopartes —puertas, volantes, butacas, paragolpes, radiadores, techos de vidrio, componentes de motor, elementos de suspensión e interiores—, además de ruedas y llantas. La lista incluye herramientas, discos de corte y tubos de GNC.

El fiscal Fernando Semisa, titular de la UFI N° 4 Descentralizada de Esteban Echeverría, avaló todos los secuestros, dispuso el traslado de los cinco aprehendidos a audiencia y ordenó la notificación del artículo 60 del Código Penal a los imputados identificados.

