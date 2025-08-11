Robaban autos y vendían autopartes en un desarmadero de Esteban Echeverría: hay cinco detenidos

El operativo incluyó nueve allanamientos en Esteban Echeverría y Monte Grande

Una investigación de más de un año derivó en la detención de cinco sospechosos y la notificación de otros seis, acusadas de integrar una organización dedicada al robo de vehículos, su desguace y la posterior venta de las autopartes en el partido de Esteban Echeverría.

El operativo fue el desenlace de un trabajo que comenzó hace doce meses por parte de la UFI N° 4 Descentralizada de Esteban Echeverría, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, luego de detectar un aumento de robos y hurtos de autos en la jurisdicción.

De acuerdo a lo informado por fuentes del caso a Infobae, los investigadores reunieron datos de diversas fuentes, sumaron testimonios, analizaron publicaciones en redes sociales y llevaron adelante escuchas telefónicas autorizadas sobre cuatro líneas.

Estas intervenciones acumularon unas 5.000 horas de grabaciones que permitieron identificar a un grupo de personas “minuciosamente organizadas” que, según la pesquisa, se apoderaban de vehículos, los trasladaban a casas que funcionaban como aguantaderos y allí los desarmaban. Las piezas eran ofrecidas a través de perfiles falsos en redes sociales.

Entre los secuestros hubo más de 300 autopartes y dos motores con numeración suprimida

Los detenidos son J.L.G. (34), K.E.C. (31), L.A.R.O. (36), H.D.D. (42) y Y.L.R.B. (31). Además, fueron notificados como imputados O.T.D. (70), J.C.G. (37), N.C.G. (65), M.J.R.O. (31), H.D.D. y U.N.C. (20).

La causa incluye los delitos sobre desarmado de automotores, encubrimiento agravado con ánimo de lucro, portación ilegal de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad, y asociación ilícita.

Los allanamientos

Con la evidencia reunida, el fiscal interviniente solicitó las órdenes de allanamiento y registro en nueve direcciones:

La primera, en Tweedie al 1600 , permitió identificar a J.C.G. , N.C.G. y D.L.G. , además de secuestrar una moto marca Honda, autopartes desguazadas y herramientas de corte.

En 9 de Abril al 2700 , se encontró un fusil calibre 7,65 con marca y numeración suprimida, 24 cartuchos calibre 36, un cartucho calibre 16, una munición calibre 18 y 60 proyectiles calibre 22. Allí también se incautó una Renault Kangoo con motor y chasis adulterados y vidrios grabados.

En Ricardo Rojas al 1000 , fueron aprehendidos J.L.G. y K.E.C. , y se secuestraron dos teléfonos celulares, uno de ellos utilizado para comercializar autopartes. Los investigadores reconocieron esa vivienda como el lugar donde se tomaban las fotografías de los repuestos ofrecidos.

En Guifford al 1600 , identificado como sitio de desguace, se incautaron más de 300 piezas, entre ellas puertas, tapas de baúl y capots vinculados a causas judiciales en distintas jurisdicciones, además de dos motores completos con numeración suprimida.

En Ricardo Rojas al 1000 , terminó con la aprehensión de L.A.R.O. y la identificación de M.J.R.O. . En la propiedad se halló documentación relacionada con los vehículos desguazados. En Insua al 2600 , se secuestraron herramientas de corte y diez cubiertas.

En 9 de Abril al 2600 , fueron arrestados H.D.D. y Y.L.R.B. , mientras que U.N.C. fue identificado. En el lugar había una amoladora, tubos de GNC y varias autopartes.

En una esquina de Tweedie y Marxer se incautaron más repuestos, y en Insua y Petracca, en Monte Grande, se hallaron una amoladora, discos de corte, cinco tubos de GNC y cuatro puertas de vehículo.

La banda ofrecía las piezas obtenidas de forma ilegal a través de redes sociales

Entre los elementos secuestrados figuran además cédulas de identificación automotor vinculadas a pedidos judiciales de distintas fiscalías, piezas correspondientes a dominios con causas abiertas y alrededor de 300 autopartes —puertas, volantes, butacas, paragolpes, radiadores, techos de vidrio, componentes de motor, elementos de suspensión e interiores—, además de ruedas y llantas. La lista incluye herramientas, discos de corte y tubos de GNC.

El fiscal Fernando Semisa, titular de la UFI N° 4 Descentralizada de Esteban Echeverría, avaló todos los secuestros, dispuso el traslado de los cinco aprehendidos a audiencia y ordenó la notificación del artículo 60 del Código Penal a los imputados identificados.