Un “viudo negro” cambió de género antes de la condena y ahora le negaron el traslado a una cárcel de mujeres

Ana Pietra, antes Raúl, recibió prisión perpetua por el homicidio de un hombre en La Boca. Quiere ir al penal Ezeiza, donde está presa su ex y cómplice del crimen, pero no se lo permiten porque la amenazó de muerte

Ana Pietra (a la izquierda)
Ana Pietra (a la izquierda) cambió de género justo antes de ser condenada. Lo detuvieron por homicidio como Raúl Martín Pietra

Ana Pietra está detenida en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en la provincia de Salta, por el homicidio doblemente calificado de un hombre en el barrio porteño de La Boca. Junto a su novia, Ailén Ferreiro, engañaron y asesinaron a su víctima para robarle después de tener sexo, una clásica maniobra de “viudas negras”. Todo ocurrió en enero de 2023, cuando Ana todavía se hacía llamar Raúl Martín. Ahora quiere que la lleven a un pabellón de mujeres o para personas trans, un pedido que fue rechazado en varias instancias por la Justicia Federal.

Aquella noche fatídica, la víctima contactó por WhatsApp a Ferreiro, que ofrecía servicios de prostitución en una app. Después de una hora juntos en el PH del hombre, se sumó Pietra. Llegó en moto y el dueño de casa salió a abrirle la puerta.

Tres horas más tarde, ya de madrugada, Pietra y Ferreiro se fueron solos del domicilio. Detrás de ellos dejaron al hombre muerto, luego de golpearlo, estrangularlo y robarle.

En la escena del crimen, la Policía de la Ciudad encontró cocaína y preservativos.

Ailén Gabriela Ferreiro, la viuda
Ailén Gabriela Ferreiro, la viuda negra condenada

Al poco tiempo quedaron detenidos. Justo antes de enfrentar el juicio, Raúl Martín Pietra le avisó al Tribunal Oral en lo Criminal N°5 que había cambiado su identidad de género: ahora se llamaba Ana.

Bajo ese nuevo nombre lo condenaron a prisión perpetua en diciembre de 2024. Su novia recibió la misma pena.

Traslado, amenazas y género

Desde hace un año, Ana Pietra insiste con que es víctima de un trato desigual y discriminatorio por parte del Servicio Penitenciario Federal. Afirmó sentirse aislada socialmente, ya que se encuentra “encerrada durante 23 horas al día” y evitan que se cruce con otros presos.

La semana pasada, por ejemplo, se presentó a rendir un examen de la escuela primaria y era la única interna presente. En el habeas corpus que presentó ante la Cámara Federal de Salta tomó ese episodio como ejemplo para afirmar que la discriminan y que es tratada “como si no fuera una persona”.

En rigor, la particular situación de Pietra llevó a que el SPF no quiera alojarla con hombres ni con mujeres, por su “perfil criminológico” y su “identidad de género”. Está ubicada en el Anexo Pabellón “E” del Instituto Correccional de Mujeres, a la espera de alguna decisión de la Justicia sobre su traslado o de que se elabore un nuevo protocolo para el colectivo LGTBIQ+.

Pietra está detenida en el
Pietra está detenida en el penal federal de Salta

Según sostuvieron las autoridades penitenciarias ante la Cámara, esto permite “resguardar su integridad física, así como la del resto de la población penal”, además de que el lugar donde purga su pena la homicida trans está en “óptimas condiciones de habitabilidad”.

A través de su defensa, Pietra pidió que la lleven al Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde hay un pabellón trans. El TOC N° 5, a cargo de la ejecución de la pena, se lo rechazó un motivo concreto: en esa misma cárcel está alojada Ailén Ferreiro, su ex novia y cómplice, a quien habría amenazado de muerte luego de que se terminaran sus días de amor y delincuencia.

Así las cosas, la Sala II de la Cámara salteña, integrada por los jueces Mariana Inés Catalano, Guillermo Elías y Alejandro Castellanos, rechazaron in limine el habeas corpus presentado por la mujer trans, al entender que “no se advierte un proceder arbitrario ni discriminatorio por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal que constituya un agravamiento ilegítimo de las actuales condiciones de detención de Pietra”.

En este sentido, consideraron también que el caso -muy poco frecuente- está siendo correctamente “contemplado por las autoridades correspondientes”, y que el traslado de la interna a un complejo penitenciario más acorde a su perfil ya se encontraba en trámite por las vías habituales, por lo que no correspondía habilitar un recurso excepcional.

Presos trans

En febrero de este año, el Poder Ejecutivo prohibió con un decreto el traslado a cárceles de mujeres en los casos donde las presas trans hayan cometido el delito mientras todavía se percibían hombres, sobre todo si el acto delictivo implicó “violencia hacia una mujer”.

A partir de esta decisión, el Servicio Penitenciario Federal “deberá denegar cualquier solicitud de reubicación o de traslado” a los condenados que cambien de género “con posteridad al hecho por el cual se ordenó su detención”.

En los fallos de la Cámara de Salta, a los que tuvo acceso Infobae, no se tuvo en cuenta el decreto. Según explicaron fuentes judiciales, esto se debe a que el homicidio por el que condenaron a Pietra ocurrió antes de que el Ejecutivo modificara la normativa vigente, y la nueva reglamentación no tiene efecto retroactivo.

