Apuñaló a dos jubiladas en Corrientes para robarles el celular

El hecho ocurrió en la calle Plácido Martínez al 300, en la ciudad de Monte Caseros

Un brutal asalto en la ciudad de Monte Caseros, en el sureste de la provincia de Corrientes, tuvo como víctimas a tres hermanas jubiladas que fueron abordadas por un delincuente que les robó el celular. Antes de sustraerles el aparato, el hombre apuñaló a dos de ellas para luego huir de la escena del crimen. La tercera fue golpeada, pero sin heridas de gravedad. Gracias a rápido accionar de la Policía, se allanó un domicilio y se dio con el paradero del sospechoso, que fue detenido. Además, recuperaron algunos de los objetos robados.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, alrededor de las 18 horas. La Policía recibió una alerta a través de una llamada telefónica. Los agentes fueron hacia la calle Plácido Martínez al 300, donde se encontraron con las víctimas.

Tres hermanas, de apellido Muro, sufrieron el violento robo. Dos de ellas, de 75 años, presentaban heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo, mientras que la tercera, también una adulta mayor, no sufrió lesiones que necesitarán atención médica.

Rápidamente, acudieron ambulancias a la escena para poder trasladar a las jubiladas hacia el Hospital Samuel Robinson, donde los médicos lograron estabilizarlas.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Samuel Robinson

Según informó el medio local Diario Época, ambas se encuentran bajo pronóstico reservado, no tanto por las lesiones, sino por el shock que le causó el ataque con el arma blanca.

El fiscal Ricardo López Ruiz encabezó la investigación junto al personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de Labogle y los efectivos de la Comisaría Primera. El objetivo era identificar al atacante.

La investigación permitió establecer que el delincuente actuó solo y que del interior de la vivienda se llevó el celular de las víctimas, además de otros elementos.

Tras tomar la descripción física del delincuente, con información brindada por las víctimas y algunos testigos, comenzaron a observar los registros de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona hasta trazar el recorrido realizado por el hombre luego del crimen.

La recolección de estos datos permitió establecer dónde se encontraba el sospechoso. Por lo tanto, le solicitaron al juez de garantía de Monte Caseros, Eduardo Alegro, una orden de allanamiento que se concretó cerca de la medianoche en una casa ubicada en la intersección de las calles Atamañuk y Caá Guazú.

Un allanamiento se concretó en la intersección de las calles Atamañuk y Caá Guazú

Allí, la Policía detuvo a un individuo de 37 años, identificado como D. G., el cual cuenta con antecedentes penales por delitos contra la propiedad.

En la vivienda secuestraron varios elementos denunciados como robados por las mujeres, lo que lo incrimina.

El hombre fue trasladado a la sede de la alcaldía de la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia.

Maniataron a una jubilada para robarle y solo se llevaron 30 mil pesos

En la ciudad de La Plata, en el barrio de La Loma, una jubilada también fue víctima de un violento robo en su casa. Dos individuos, con pasamontañas puestos, ingresaron a su hogar, la maniataron y se llevaron pertenencias y dinero. Por el momento, la Policía no dio con el paradero de los delincuentes.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle 40 entre 25 y 26, cuando la víctima se encontraba descansando en una habitación de la planta baja. Los delincuentes forzaron la entrada y obligaron a la mujer a subir al primer piso mientras la amenazaban. Allí, la acostaron boca abajo sobre una cama y la ataron utilizando varios cinturones, impidiendo que pudiera moverse o pedir auxilio, y comenzaron a revisar el interior de la casa.

Con la mujer inmovilizada, los ladrones fueron al resto de las habitaciones en busca de objetos de valor. Entre las cosas que se llevaron había una bicicleta rodado 29, un teléfono celular, un juego de llaves y una suma de dinero en efectivo que rondaría los 30 mil pesos.

Cuando la víctima logró escapar de los cinturones que la amarraban, se dirigió al balcón del domicilio y comenzó a pedir por ayuda. Según indicó el portal La Buena Info, los vecinos escucharon los gritos de auxilio y fueron hasta el lugar.

Minutos más tarde, efectivos policiales arribaron la casa y asistieron a la mujer, quien se encontraba en estado de shock pero sin lesiones de gravedad.

El caso fue caratulado como “robo agravado” y quedó a disposición de la UFI N° 9 de La Plata.

Las autoridades judiciales iniciaron las tareas de investigación analizando las imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los responsables.

De acuerdo con las primeras pericias, se sospecha que los asaltantes tenían conocimiento previo de los movimientos de la víctima, ya que actuaron con rapidez sin dejar rastros evidentes.