Maniataron a una jubilada en La Plata para robarle y solo se llevaron 30 mil pesos

El robo ocurrió en La Plata, mientras la mujer dormía en una habitación (Google Maps)

Una jubilada en La Plata fue víctima de un violento robo en su casa del barrio La Loma, cuando dos hombres con pasamontañas ingresaron a la vivienda, la maniataron y se llevaron varias pertenencias y dinero. Hasta el momento, la Policía no logró encontrar a los delincuentes, quienes se marcharon del domicilio, dejando inmovilizada la mujer.

Todo ocurrió en una vivienda de la calle 40 entre 25 y 26, cuando la víctima se encontraba descansando en una habitación de la planta baja. Los intrusos forzaron la entrada y obligaron a la mujer a subir al primer piso mientras la amenazaban. Allí, la acostaron boca abajo sobre una cama y la ataron utilizando varios cinturones, impidiendo que pudiera moverse o pedir auxilio, y comenzaron a revisar el interior de la casa.

Mientras la mujer permanecía maniatada, los ladrones ingresaron a todas las habitaciones en busca de objetos de valor. Entre las cosas que se llevaron había una bicicleta rodado 29, un teléfono celular, un juego de llaves y una suma de dinero en efectivo que rondaría los 30.000 pesos. Según informaron fuentes policiales, los delincuentes llevaban camperas negras y pasamontañas para cubrir sus rostros.

Cuando la víctima logró escapar de los cinturones que la amarraban, se dirigió al balcón del domicilio y comenzó a pedir por ayuda. Según indicó el portal La buena info, los vecinos escucharon los gritos de auxilio y fueron hasta el lugar. Minutos más tarde, efectivos policiales arribaron la casa y asistieron a la mujer, quien se encontraba en estado de shock pero sin lesiones de gravedad.

El caso fue caratulado como “robo agravado” y quedó a disposición de la UFI N° 9 de La Plata. Las autoridades judiciales iniciaron las tareas de investigación analizando las imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los responsables. También se hizo un relevamiento de los registros fílmicos captados por las cámaras. De acuerdo con las primeras pericias, se sospecha que los asaltantes tenían conocimiento previo de los movimientos de la víctima, ya que actuaron con rapidez sin dejar rastros evidentes.

Tres delincuentes encapuchados asaltaron la casa de una pareja de ancianos en La Plata (Google Maps)

Maniataron a dos jubilados y se llevaron sus ahorros

Una pareja de jubilados de la localidad de Tolosa, de la capital provincial, fue víctima de una violenta entradera realizada por tres delincuentes encapuchados que irrumpieron en su vivienda y permanecieron en el lugar durante más de dos horas. El asalto se produjo los primeros días de julio en horas de la noche, en una casa situada sobre calle 5 entre 527 y 528.

Dos de los ladrones sorprendieron a la mujer de la pareja cuando se encontraba en la planta baja. Bajo amenazas y con extrema violencia, la obligaron a subir hasta la habitación principal, donde el tercer delincuente ya mantenía retenido al esposo. Los agresores portaban un cuchillo y un destornillador, que utilizaron como armas para intimidar y someter a los adultos.

Bajo la presión de los ladrones, la pareja entregó la llave de una caja fuerte donde guardaban 3.000 dólares, que representaban la mayor parte de sus ahorros. Además, les dieron la llave de la vivienda y el dispositivo de grabación de las cámaras de seguridad del lugar.

Si bien los delincuentes revisaron cada ambiente, no se llevaron otros bienes de valor, como electrónicos, joyas ni artefactos de fácil comercialización, ni ocasionaron daños materiales significativos.

El hecho fue caratulado como “robo agravado”, por el uso de armas y por haberse cometido contra adultos mayores, lo que prevé penas severas. La investigación está siendo llevada a cabo por la Fiscalía en turno del Departamento Judicial, que no descarta la vinculación con otras entraderas bajo la modalidad de “cacería” urbana.

Se trata de bandas organizadas que seleccionan viviendas con la presunción de que hay dinero en efectivo en el interior.