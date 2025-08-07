Crimen y Justicia

Maniataron a una jubilada en La Plata para robarle y solo se llevaron 30 mil pesos

También agarraron una bicicleta, un celular y llaves. Los delincuentes ocultaron sus rostros con pasamontañas. Aún no los encontraron

Guardar
El robo ocurrió en La
El robo ocurrió en La Plata, mientras la mujer dormía en una habitación (Google Maps)

Una jubilada en La Plata fue víctima de un violento robo en su casa del barrio La Loma, cuando dos hombres con pasamontañas ingresaron a la vivienda, la maniataron y se llevaron varias pertenencias y dinero. Hasta el momento, la Policía no logró encontrar a los delincuentes, quienes se marcharon del domicilio, dejando inmovilizada la mujer.

Todo ocurrió en una vivienda de la calle 40 entre 25 y 26, cuando la víctima se encontraba descansando en una habitación de la planta baja. Los intrusos forzaron la entrada y obligaron a la mujer a subir al primer piso mientras la amenazaban. Allí, la acostaron boca abajo sobre una cama y la ataron utilizando varios cinturones, impidiendo que pudiera moverse o pedir auxilio, y comenzaron a revisar el interior de la casa.

Mientras la mujer permanecía maniatada, los ladrones ingresaron a todas las habitaciones en busca de objetos de valor. Entre las cosas que se llevaron había una bicicleta rodado 29, un teléfono celular, un juego de llaves y una suma de dinero en efectivo que rondaría los 30.000 pesos. Según informaron fuentes policiales, los delincuentes llevaban camperas negras y pasamontañas para cubrir sus rostros.

Cuando la víctima logró escapar de los cinturones que la amarraban, se dirigió al balcón del domicilio y comenzó a pedir por ayuda. Según indicó el portal La buena info, los vecinos escucharon los gritos de auxilio y fueron hasta el lugar. Minutos más tarde, efectivos policiales arribaron la casa y asistieron a la mujer, quien se encontraba en estado de shock pero sin lesiones de gravedad.

El caso fue caratulado como “robo agravado” y quedó a disposición de la UFI N° 9 de La Plata. Las autoridades judiciales iniciaron las tareas de investigación analizando las imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los responsables. También se hizo un relevamiento de los registros fílmicos captados por las cámaras. De acuerdo con las primeras pericias, se sospecha que los asaltantes tenían conocimiento previo de los movimientos de la víctima, ya que actuaron con rapidez sin dejar rastros evidentes.

Tres delincuentes encapuchados asaltaron la
Tres delincuentes encapuchados asaltaron la casa de una pareja de ancianos en La Plata (Google Maps)

Maniataron a dos jubilados y se llevaron sus ahorros

Una pareja de jubilados de la localidad de Tolosa, de la capital provincial, fue víctima de una violenta entradera realizada por tres delincuentes encapuchados que irrumpieron en su vivienda y permanecieron en el lugar durante más de dos horas. El asalto se produjo los primeros días de julio en horas de la noche, en una casa situada sobre calle 5 entre 527 y 528.

Dos de los ladrones sorprendieron a la mujer de la pareja cuando se encontraba en la planta baja. Bajo amenazas y con extrema violencia, la obligaron a subir hasta la habitación principal, donde el tercer delincuente ya mantenía retenido al esposo. Los agresores portaban un cuchillo y un destornillador, que utilizaron como armas para intimidar y someter a los adultos.

Bajo la presión de los ladrones, la pareja entregó la llave de una caja fuerte donde guardaban 3.000 dólares, que representaban la mayor parte de sus ahorros. Además, les dieron la llave de la vivienda y el dispositivo de grabación de las cámaras de seguridad del lugar.

Si bien los delincuentes revisaron cada ambiente, no se llevaron otros bienes de valor, como electrónicos, joyas ni artefactos de fácil comercialización, ni ocasionaron daños materiales significativos.

El hecho fue caratulado como “robo agravado”, por el uso de armas y por haberse cometido contra adultos mayores, lo que prevé penas severas. La investigación está siendo llevada a cabo por la Fiscalía en turno del Departamento Judicial, que no descarta la vinculación con otras entraderas bajo la modalidad de “cacería” urbana.

Se trata de bandas organizadas que seleccionan viviendas con la presunción de que hay dinero en efectivo en el interior.

Temas Relacionados

ladronesdelincuentesrobosLa Platadinerocelularesllavesúltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó un policía de Misiones que se hacía pasar por oficial de la PFA para extorsionar a un hombre: tenía dos cómplices

Los tres hombres engañaron a un productor rural y le exigieron el pago de 800 mil pesos

Cayó un policía de Misiones

Avanza el juicio contra varios funcionarios penitenciarios por una red narco que funcionaba en un penal de Salta

Veinte acusados, entre funcionarios, internos y familiares, enfrentan cargos por integrar una organización dedicada al tráfico de drogas dentro de la cárcel

Avanza el juicio contra varios

Detuvieron al presunto autor de la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito

Se trata de un hombre de 74 años a quien le secuestraron celulares en su casa. El acusado habría declarado que efectuó el llamado al 911

Detuvieron al presunto autor de

Mató de un disparo a su vecino en Río Cuarto tras una discusión y fue detenido

En el lugar del hecho encontraron una carabina y un cuchillo e intentan determinar si se utilizaron en la pelea

Mató de un disparo a

Crimen de Kim Gómez: el único imputado será llevado a juicio oral

La Justicia ratificó también la prisión preventiva que recae en su contra a la espera de la fecha de inicio del proceso

Crimen de Kim Gómez: el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó un policía de Misiones

Cayó un policía de Misiones que se hacía pasar por oficial de la PFA para extorsionar a un hombre: tenía dos cómplices

Dos alumnas se pelearon en una escuela de Entre Ríos y sus conocidos se sumaron a la gresca: hay 4 docentes heridos

“Parece un lorito”: Martín Menem se enfrentó con Germán Martínez durante la sesión en Diputados

Avanza el juicio contra varios funcionarios penitenciarios por una red narco que funcionaba en un penal de Salta

Eliminaron las retenciones para la exportación de minerales, hierros y metales

INFOBAE AMÉRICA
Modi advirtió que está dispuesto

Modi advirtió que está dispuesto a pagar un “alto precio” para defender los intereses de India ante los aranceles de EEUU

Trump celebró la entrada en vigor de sus nuevas tarifas y afirmó que “miles de millones” comenzarán a fluir hacia EEUU

Corea del Sur solicitó la detención de la ex primera dama Kim Keon Hee por presunta manipulación bursátil y sobornos

EEUU cuestionó la presencia de China en el canal de Panamá y pidió terminar la concesión a la empresa portuaria Hutchison

La defensa de Bolsonaro pidió revocar el arresto domiciliario y negó que el ex mandatario haya promovido ataques por redes

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”