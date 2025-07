“Volvieron a matar a mi hijo”: contrataron en el área de tránsito de Navarro a un condenado por triple homicidio en un siniestro vial

Ramiro era tecladista de una banda de cumbia que tenía con sus amigos

A solo unos meses de que la sentencia contra Javier Odera por un triple homicidio ocurrido en un siniestro vial quedara fija, Gabriela Casco, la mamá de Ramiro Pizzolato (20), uno de los jóvenes que murió ese 22 de noviembre de 2014, denunció que el único condenado por el hecho habría sido contratado por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Navarro. “No se está respetando la Justicia”, sentenció y lamentó: “Volvieron a matar a mi hijo”.

“Parece que vivimos en el mundo del revés, y que ya a nadie le importa nada”, recriminó la mamá de Ramiro en un diálogo con Infobae luego de que se enterara de que el hombre que fue reconocido por la Justicia como el responsable penal de la muerte de su hijo y de otras dos personas había sido contratado como funcionario en el área de tránsito municipal.

La noticia se dio a conocer a principios de julio, cuando habrían nombrado a Odera como el remplazo del ex auxiliar Ignacio Cioncci, quien estaba a cargo de los sectores de Seguridad Vial, Monitoreo y Licencias de Conducir. No obstante, la contratación se habría efectuado, pese a que el denunciado no terminó de cumplir con su condena.

El hombre había sido condenado a tres años de prisión en suspenso y siete de inhabilitación para manejar por haber ocasionado la muerte de tres jóvenes durante un siniestro vial ocurrido el 22 de noviembre de 2014. Entre las víctimas, se encontraba Ramiro, quien había sido empleado por Odera para que se sumara a la vacunación de pollos en un predio ubicado en Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La estrella que pintaron los familiares de Ramiro en la ruta donde perdió la vida

Por aquel entonces, el condenado solía pasar a buscar a sus empleadores en una camioneta, para luego dirigirse todos al campo. Cerca de las 7 de la mañana, el hombre se presentaba en la puerta de su casa y, de ahí, emprendían viaje para el campo. Incluso, había jornadas en las que solían pasar la noche en el lugar, pero siempre regresaba antes de los sábados al mediodía “para ver ‘Pasión de Sábado’”, tal como recordó su madre.

Sin embargo, ese día la camioneta en la que viajaban impactó contra un camión. “Lo vi hacer zig zag”, declaró el camionero ante la jueza del Tribunal en lo Correccional N°1 de Mercedes, Gisela Selva, sobre la maniobra que habría realizado Odera. Segundos más tarde, el costado del acompañante se incrustó de lleno contra el otro vehículo. Ramiro y otro de los pasajeros murieron en el acto.

Para Gabriela, lo que siguió después del accidente “fue complicado y doloroso” desde el minuto cero. No fue hasta la medianoche que pudo confirmar con sus propios ojos que el cuerpo que yacía en la morgue local era el de su hijo. “Me abre el cajón y estaba Ramiro dormido”, rememoró.

“Todo empezó a girar, no entendía nada. Había que bajar los pies a la tierra”, reflexionó sobre el camino que enfrentó para poder saber qué era lo que había sucedido con su hijo. “Me sentía con los brazos cruzados y necesitaba hacer algo”, contó al mencionar que ese impulso la llevó a ponerse en contacto con Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor, y Alberto Linares, quien la acompañó y asesoró a durante el proceso judicial.

En total, fueron ocho años de investigación a pulmón. De recopilar pruebas y testimonios que la ayudaran a demostrar que Odera había sido responsable de la muerte de su hijo. Un camino que, según ella, la llevó a “descubrir cosas lamentables” como, por ejemplo, los presuntos juegos que el acusado realizaba al conducir y que, en realidad, se habrían tratado de maniobras peligrosas.

En la zona del siniestro, lograron colocar una señal de advertencia en memoria de Ramiro

“Por su negligencia, me lo arrebató de los brazos”, apuntó Gabriela al indicar que no solo se habría tratado de la forma de conducir del hombre, sino que también habría llevado a más chicos en la camioneta de lo que permite la ley.

La mamá de Ramiro aseveró que los testimonios de los compañeros de su hijo fueron claves durante el juicio celebrado en 2022, ya que muchos de ellos declararon que no solo no habrían sido transportados de manera segura, sino que también habrían realizado el trabajo en negro y sin que les permitiera comer.

Frente a los elementos que conformaron un expediente de 500 fojas aproximadamente, la jueza Selva resolvió condenar a Odera a tres años de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación para manejar. La misma quedó firme este año y recién cumpliría la primera parte de la pena en abril de 2026.

“Una condena que no me dio nada, porque a mi hijo nadie me lo devuelve”, sentenció Gabriela luego de quejarse de la falta de cumplimiento efectivo de la pena. Pues no solo el acusado habría sido contratado por el municipio pese a su historial, sino que este tampoco habría respetado la inhabilitación para conducir.

Un mes antes de que Odera fuera designado, la mujer aseguró haberlo visto detrás de un volante. “Me descompuse en mi casa”, recordó sobre la sensación que le produjo el episodio, el cual fue denunciado ante el Juzgado de Ejecución N° 1 de Mercedes, para que controle el cumplimiento de la pena.

“Ahora Odera no solo seguirá conduciendo autos ilegalmente, sino que, además, será quien otorgue Licencias y quien controle el Monitoreo de Seguridad y de Tránsito”, expuso la mujer en una carta que presentó ante la Municipalidad de Navarro, el Concejo Deliberante local y la Justicia.

A diez años del siniestro vial en el que perdió a su hijo, Gabriela sentenció: “Volvieron a matar a mi hijo”, al hacer referencia a la presunta contratación del condenado por el triple homicidio por parte del municipio. “Hoy es volver para atrás con ese dolor que me acompañará por el resto de mi vida y de mi familia”, ratificó al señalar que no tuvo respuesta por parte de las autoridades.