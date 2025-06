Geriátrico del horror en Belgrano: se conoce el veredicto por la muerte de 10 abuelos

La clausura del geriátrico en 2020 (Matías Arbotto)

El juicio por el caso de los 10 abuelos que murieron de coronavirus en 2020 en el geriátrico Apart Los Incas, del barrio porteño de Belgrano, llega a su final: este lunes se conocerá el veredicto del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires,

El debate, que comenzó el pasado 19 de mayo, tiene cuatro acusados. Se trata de los apoderados del geriátrico Luis Daniel Megyes y Hugo Visca, la directora médica Carla Raffo, para quienes la fiscalía y la querella pidieron penas de entre tres y cuatro años de prisión. La lista la completa la ex funcionaria porteña Paula Trunzo.

Los tres primeros enfrentan cargos por homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias durante la pandemia, mientras que Trunzo está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, por no haber dispuesto la clausura ni mecanismos para subsanar irregularidades detectadas en su función de control.

El caso se dio a conocer el 21 de abril de 2020, cuando un brote de COVID-19 sacudió al hogar para adultos mayores, ubicado en la esquina de la avenida de los Incas y la calle Zapiola.

En el lugar, 28 de los 33 residentes contrajeron el virus y 10 murieron. De los 14 empleados de la institución, además, 10 también se contagiaron.

Según la causa, los acusados incurrieron en al menos nueve irregularidades: desde no tomar la temperatura a los residentes hasta presionar a empleadas para que trabajaran pese a tener síntomas. La propagación del virus se vio favorecida por la ausencia de hisopados para el personal, historias clínicas desactualizadas y la falta de controles básicos.

El reclamo de las familias

Familiares de residentes del geriátrico alertaron entonces que al menos desde hacía una semana antes de la evacuación había personas con síntomas compatibles al coronavirus y que la institución recién reaccionó un par de días antes de la clausura, informando la situación por mail.

“Hace rato que tenía que haber cerrado”, señaló a Infobae en ese momento la hija de una paciente de 94 años infectada.

“El viernes a la noche nos llaman para avisar que iban a internar a mi mamá en el Hospital Italiano por la fiebre que tenía; le hacen los testeos rápidos y al mediodía del sábado nos confirman que tiene coronavirus”, explicó la mujer que hasta ese momento no sabía que la encargada del geriátrico, que era la responsable del hogar, también estaba infectada.

“Nos enteramos ese día que la asistente de mi mamá hacía tres días que estaba internada en el Sanatorio Güemes”.

La evacuación del geriátrico (Foto: Matías Arbotto)

Sergio Federovisky, ex secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, y quien tenía a su mamá, Delia Ivanac, en el geriátrico, habló apenas comenzó el debate.

En diálogo con Radio Splendid AM990, Federovisky explicó que lo que se está solicitando “es la condena a los dueños del geriátrico, a la directora médica y a una responsable del área del gobierno de la ciudad”.

La madre del ex funcionario no murió ese día, aunque falleció tiempo después. Por eso no figura entre las diez víctimas fatales contabilizadas en la causa.

Ayer se presentaron los alegatos de la querella y la fiscalía, y hoy concluirán los de la defensa. En ese contexto, se anunció que próximamente se dará a conocer la fecha del veredicto. La fiscalía y la querella solicitaron la absolución para la ex funcionaria Trunzo.

Para las esposas de los dueños, Alicia Haydee Allegue y Daniela Alejandra Gonzalo, quienes también integraban el staff, se solicitaron penas similares pero en suspenso.

El Apart Incas de Belgrano fue la primera de una serie de residencias para adultos mayores en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que con el avance del virus en el área metropolitana quedaron en la mira por el mismo tema.