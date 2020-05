"Me llamó mucha atención la denuncia porque me la hace la nieta de una persona y yo nunca vi a ninguna nieta, tengo acá el libro de visitas", señaló Sianchetta esta mañana ante la prensa. "Cuando fui a la fiscalía me dijeron que me iban a allanar pero no lo hicieron, me parece una locura porque ya declaré y en menos de 8 horas presenté todo lo que me pidieron". La causa quedó en manos de Paul Starc, fiscal federal de Tres de Febrero.