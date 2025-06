Tragedia en Lanús: “No entiendo por qué mi hermano mató a mi papá y le disparó a mi mamá”

Santiago Coll, el acusado por la masacre

El mensaje publicado por Andrés Parapugna en sus redes sociales, donde expresa su incredulidad y dolor ante la tragedia que sacudió a su familia, ha puesto en primer plano el asesinato de su padre y el ataque a su madre, presuntamente cometidos por su medio hermano, Santiago Coll, en una vivienda de Lanús Oeste. El hecho ocurrió el viernes y dejó a la comunidad conmocionada, mientras las autoridades intentan esclarecer los motivos detrás de este violento episodio.

Santiago Coll, de 23 años, fue detenido tras ser acusado de matar a su padrastro, Omar Humberto Parapugna, de 66 años, y de herir gravemente a su madre, Paula Jasolvec González, de 49 años. El ataque se produjo en la casa familiar, donde Coll utilizó un arma de fuego y cuchillos para perpetrar la agresión. Tras el hecho, el joven intentó quitarse la vida cortándose el cuello, por lo que también permanece hospitalizado.

La zona del crimen

La secuencia de los hechos comenzó con una discusión familiar. En ese contexto, Santiago Coll habría tomado un arma y disparado contra su madre, para luego apuñalarla con dos cuchillos. A su padrastro le disparó mientras este se encontraba sentado en una reposera, provocándole la muerte en el acto. “Sigo sin entender el porqué de que esto termine así, mi hermano matando a mi papá y disparándole a mi mamá, no caigo”, escribió Andrés en su cuenta de Instagram, junto a una foto familiar, reflejando el desconcierto y la angustia que atraviesa.

La madre, Paula Jasolvec González, logró alertar a la policía tras el ataque. La mujer fue trasladada en estado grave por una ambulancia del SAME al Hospital Evita, presentando tres heridas de bala en el omóplato izquierdo, además de cortes y golpes en la cabeza y el rostro. Por su parte, Santiago Coll fue hallado por la policía en un altillo de una casa cercana, con un corte profundo en el cuello, y también fue derivado al mismo hospital.

Fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, bajo la conducción de Nicolás Kreplak, informaron que tanto la madre como el hijo permanecen internados en terapia intensiva, aunque se encuentran estables. La situación médica de ambos es seguida de cerca por el personal sanitario, mientras la familia y el entorno esperan novedades sobre su evolución.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 8 de Lanús, especializada en Violencia Familiar y de Género, bajo la dirección de la fiscal María Fernanda Wilhel. En el lugar del crimen, los peritos secuestraron una pistola negra y dos cuchillos con rastros de sangre, que serán sometidos a análisis para determinar su implicancia en los hechos. Aunque un primer informe policial indicó que Omar Parapugna recibió al menos cinco disparos por la espalda, aún no se ha recibido el resultado oficial de la autopsia, aunque se espera que esté disponible en breve.

La familia Parapugna era conocida en el barrio, ya que Omar ejercía como cardiólogo y residía en Lanús desde hacía años. Junto a Paula Jasolvec González, tuvo a Andrés, mientras que Santiago Coll era hijo de una relación anterior de la mujer. La tragedia ha dejado múltiples interrogantes, entre ellos si el atacante se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, cuestión que las autoridades buscan esclarecer.

En su mensaje, Andrés también dedicó palabras a su padre: “Y vos, gordo, no te pudiste no defender, la luchaste hasta el final, te operaron de la cabeza dos veces y aún así siempre haciendo reír a la gente, dándole el lado bueno a la vida. Un poco loco, pero un loco hermoso que nunca se guardó nada, siempre de frente y tu apellido va a quedar en lo más alto del mundo. Feliz día papi, estés donde estés, no sabés la falta que me vas a hacer mi gordo”. El adolescente manifestó su intención de apoyar a su hermano, expresando: “Siempre te voy a defender Santi, sos mi hermano y sé cómo sos y vos jamás harías algo así. No sé si te drogaste, si fue otra persona, pero mamá va a estar bien y te vamos a ayudar”.

La conmoción en el barrio de Lanús Oeste se hizo sentir tras el crimen, mientras los vecinos y allegados intentan comprender lo sucedido. La familia era considerada unida y la figura de Omar Parapugna era apreciada por su labor profesional y su carácter. La investigación judicial continúa, con la expectativa de que los peritajes y la autopsia aporten más claridad sobre las circunstancias y motivaciones del hecho.

El caso ha sido seguido de cerca por las autoridades provinciales y municipales, dada la gravedad de los hechos y el impacto social que generó. La intervención de la fiscalía especializada en violencia familiar y de género apunta a determinar si existían antecedentes de conflictos previos o situaciones de riesgo en el entorno familiar. Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de avances en la causa y de la recuperación de las víctimas que permanecen internadas.