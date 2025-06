Intentaron robar en una oficina: cuatro detenidos tras una persecución por los techos

Los cuatro detenidos

Un llamado al 911 activó el despliegue. Todo sucedió en pocos minutos, pero fue suficiente para que cuatro sospechosos quedaran detenidos por tentativa de robo y privación ilegítima de la libertad.

El hecho tuvo lugar este viernes, pero se conoció en las últimas horas. Ocurrió en el barrio porteño de Constitución, en una oficina ubicada sobre Pedro Echagüe al 1200, hasta donde llegó personal de la Comisaría Vecinal 1C de la Policía de la Ciudad.

Según indicaron fuentes del caso, el alerta llegó a través de una comunicación telefónica que advertía sobre un robo en curso dentro de una empresa. Del otro lado de la línea, la información era precisa: había al menos tres sospechosos adentro del edificio y los empleados estaban atados.

Cuando los policías llegaron al lugar, se encontraron con el primero de los sospechosos apostado en la puerta. Estaba de “campana” y fue el primero en ser detenido.

Lo secuestrado a los sospechosos

Apenas unos pasos más adentro, dentro de las oficinas, un segundo delincuente también fue capturado sin oponer resistencia.

Mientras tanto, el resto de la banda intentaba escapar. Es que los otros dos implicados, al advertir la presencia de los uniformados, no lo dudaron y salieron huyendo por los techos. No contaban, sin embargo, con el Centro de Monitoreo Urbano, que no perdió de vista sus movimientos.

Los operadores del CMU guiaron al personal en tierra y minutos después los dos prófugos fueron localizados y aprehendidos mediante un operativo cerrojo.

Durante las detenciones, uno de los sospechosos fue requisado y se le encontró en su poder un revólver calibre .38, que fue secuestrado por orden judicial. El arma quedó bajo custodia mientras se esperan los peritajes de rigor.

Dentro del lugar, los cuatro empleados que habían sido reducidos por los agresores —dos hombres y dos mujeres— fueron liberados: no presentaban lesiones físicas. No obstante, uno de ellos debió recibir atención médica por parte del SAME debido a una crisis nerviosa. La intervención del servicio de emergencias se concretó en el sitio, sin necesidad de traslado hospitalario.

El magistrado interventor dispuso la detención de los cuatro involucrados por los delitos de tentativa de robo y privación ilegítima de la libertad. Además, se ordenaron las pericias sobre el arma incautada y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia completa del hecho.

En la escena trabajó también personal de investigaciones de la Policía de la Ciudad, que levantó huellas y relevó posibles elementos de interés para la causa. Entre ellos, se encuentran las ataduras utilizadas contra las víctimas, herramientas presuntamente empleadas para forzar los accesos y el teléfono celular de uno de los detenidos.