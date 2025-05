Juicio por la muerte de Maradona: el guion completo del documental que protagonizaba la jueza Makintach

El guion del documental

“La Dra. Julieta Makintach, jueza del Tribunal Criminal Nº 2 de San Isidro, se prepara para comenzar un día que no es cualquier día. Elige la ropa con la que se va a vestir, se maquilla y desayuna a las apuradas. Es una mujer bella y de muy buen look. Es firme en su paso. Desactiva la alarma de su auto, se sube y se va rumbo a Tribunales de San Isidro”.

Ese fragmento describe el comienzo del que iba a ser el primero de los seis capítulos de Justicia Divina, el documental que iba a protagonizar la jueza Julieta Makintach sobre el juicio por la muerte de Maradona.

El film se realizaba sin el consentimiento de los familiares del Diez y de los imputados en la causa. Y ese intento de la magistrada de quedar como la justiciera del máximo ídolo del fútbol argentino, la terminó dejando afuera del debate oral: este martes, Makintach, que ya está siendo investigada por tres fiscales, fue apartada de la causa tras un pedido de todas las partes y la decisión de sus propios colegas, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso.

Para esto fue fundamental la intervención del fiscal Patricio Ferrari, quien expuso pruebas contundentes de que la jueza efectivamente participaba -y con un rol protagonista- en una producción audiovisual. Entre ellas, un trailer de poco más de un minuto y un guion, al que accedió Infobae, que detallaba cuál era la idea de cada uno de los capítulos pensados.

Capítulo 1: “La Justicia y los lugares”

El primer capítulo del documental iba a comenzar con unas tomas de Makintach en su casa. Era de la jueza preparándose para encarar la primera audiencia del juicio por la muerte de Maradona, que comenzó el pasado 11 de marzo de este año.

Según el guion, ella con una voz en off relataría: “San isidro. Día 0 del juicio a Diego Armando Maradona. Cayó en este juzgado. Podría haber caído en otro. No lo podemos saber. Las cosas suceden de forma misteriosa, y lo que podría haber sido de una manera, generalmente no sucede. Ocurre la realidad, la verdad como un derecho. Por destino, por azar. No lo podemos saber. Pero cayó acá, en San Isidro”.

El primer capítulo

A continuación, una cámara iba a recorrer la ciudad de San Isidro y sus lugares típicos.

Una off en voz, seguiría contextualizando: “Cuna del jockey, del hipódromo, de colegios privados con uniformes, del rugby como catedral, y del paso de la historia. De Pueyrredón y sus quintas, del bajo y de la Cava. De tribunales. Cayó acá. En San Isidro”.

Luego las imágenes que trascendieron y desató el escándalo por el que Makintach terminó recusada. Según el guion, en ese momento se mostrarían las filmaciones en las que, por una puerta trasera con acceso exclusivo para los jueces, la jueza protagonista recorre las escaleras de Tribunales que la llevan a su despacho.

“La saludan, es una persona respetada. Llega a su despacho, se acomoda, toma unos expedientes y mira a cámara”, era el final indicado para esa secuencia.

La estructura del documental

En ese momento se plasmarían las imágenes tomadas en el primer día del juicio a Maradona. “Se pegan afiches. Los noticieros anuncian el inicio de la jornada. Mucha prensa. Micrófono por doquier. Algunos se manifiestan en la puerta principal de tribunales. Los acusados y familiares de la víctima ingresan a Tribunales”, detalla el guion.

Esas mismas grabaciones se superpondrían con otras de Villa Fiorito, la ciudad de Maradona. Su antigua casa, el potrero, la villa miseria.

Luego, de vuelta al juicio. Y la descripción de lo que mostrarían: “Estamos en el juicio de Maradona en el primer día, en la sala de audiencias, adonde sucede el juicio oral y público. La sala se va llenando. Los imputados se sientan en sus lugares correspondientes. Entran los jueces. La cámara de forma íntima sigue a la Dra Makintach. Toma asiento en su lugar. Todo se acomoda para que de inicio. Vemos imágenes del inicio del juicio, siempre con foco en la Dra Makintach y sus movimientos”, se lee en el guion.

El primer capítulo resumiría las dos primeras semanas de audiencias del juicio por el Diez. Según el detalle del guion adjuntado en esta nota, también se mostrarían videos de los abogados y familiares del Diez en las audiencias, intervenciones de los fiscales y varias filmaciones de Makintach hablando directamente a cámara.

