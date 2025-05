“Justicia Divina”: así es el trailer del documental sobre el juicio por la muerte de Maradona que terminó con una jueza apartada

El avance de Justicia Divina, el documental del juicio por la muerte de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó una nueva polémica esta semana. Durante la audiencia de este martes, la Fiscalía presentó el trailer del documental que tenía como protagonista a la jueza Julieta Makintach, quien fue apartada del tribunal que -hasta ahora- lleva adelante el debate en San Isidro. El proyecto audiovisual, que ya tenía nombre, estructura y guion, se iba a llamar “Justicia Divina”.

El trailer, que dura casi dos minutos, arranca con imágenes de Makintach entrando a los tribunales de San Isidro y subiéndose a un ascensor. Algo que hizo sin autorización de la Justicia, según se supo en el marco de la investigación contra la cuestionada jueza.

Luego, en las imágenes se suceden escenas de archivo sobre la muerte de Maradona: la noticia en los medios, el velorio, audios y testimonios que forman parte del expediente.

En el final aparece la jueza en su despacho y, luego, en una audiencia en la que dice: “Finalmente, después de dos años, hoy se inicia el juicio”. Después de esa frase aparece en pantalla una leyenda: “La jueza detrás de D10S”.

El avance fue difundido en la audiencia de juicio de este martes

Según detalló la Fiscalía, el documental iba a tener seis capítulos de media hora: el último se iba a llamar “La sentencia”. Además, sería traducido a varios idiomas.

El material fue hallado durante el allanamiento en una de las productoras investigadas en la causa que analiza si Makintach formaba parte de este proyecto.

En el inicio de la audiencia de hoy, la magistrada pidió la palabra y volvió a negar haber participado de la producción. “No hay irregularidad, no hay delito, pero si puede haber es una gran operación mediática”, remarcó frente a los jueces y los presentes en la sala.

Sobre los videos difundidos del documental, luego señaló: “Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia, ese material era crudo, era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito?“.

En esa línea, aseguró: “Yo no quiero ser una causa mal utilizada y tergiversada de este debate. Yo no me voy a apartar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece. Nadie puede decirme que tengo inclinación en la balanza, recién inicia este debate. Estoy esperando recibir prueba para formar convicción”.

Makintach fue grabada en su despacho

Luego del descargo de Makintach, los otros integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, tomaron distancia del escándalo.

“Yo no autoricé ninguna filmación, no sabía que había una grabación oculta”, aseveró Savarino.

Y agregó, visiblemente enojado: “Nosotros con la doctora Verónica Di Tommaso fuimos filmados por una cámara oculta el primer día ingresando al tribunal. Escuché falsedades de mí y de la doctora como que sabíamos del documental por una cámara oculta. La doctora Di Tommaso y yo, Maximiliano Savarino, no tenemos nada que ver con la filmación documental que circula en todos los medios de comunicación”.

A continuación, la Fiscalía presentó pruebas de la participación de la magistrada en la producción y la cuestionó duramente: “Esto fue un reality, señores jueces. Makintach ofició de actriz, no de jueza”, dijo el fiscal Patricio Ferrari, a cargo de la acusación pública.

Todas las partes del juicio pidieron el apartamiento Makintach, quien finalmente aceptó correrse del debate.

Noticia en desarrollo